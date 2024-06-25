Вячеслав Никонов: БРИКС предложила идеальную модель будущего мира

00:16 26.06.2024

Вячеслав Никонов: БРИКС предложила идеальную модель будущего мира

Китай рассказал, как торговать без доллара, Индия пообещала, что первый визит премьера после его избрания будет в Москву



На Примаковских чтениях в Москве прошла знаковая пленарная сессия, посвященная будущему БРИКС, на которой представители стран организации высказали свои идеи развития.



С неожиданным историческим экскурсом выступил бывший посол Египта в Германии, Австрии, Бразилии, помощник Генерального секретаря ООН Рамзи Эззельдин Рамзи:



- Изначально аббревиатуру из четырех букв БРИК придумали "западные спонсоры", которые просто хотели захватить рынки крупнейших растущих экономик. Но у них пошло не по плану: каждая из стран захотела быть суверенной. И они самостоятельно создали свой клуб для того, чтобы наладить экономическое взаимодействие без западного диктата. Сейчас в БРИКС уже 10 стран и еще много кандидатов, а цели уже - более, чем экономические. Это - взаимодействие в самых разных областях жизни.



Одна из задач - финансовая. Как торговать, не обращая внимания на западные санкции и американское давление. Идеи Китая на этот счет озвучил директор Института мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук Чжан Юйянь:



- Сейчас возникли некоторые проблемы во взаимных расчетах между странами БРИКС, и чтобы их решить, нужно создать единый пул валют наших стран, резервную систему платежей в качестве альтернативы расчетам в долларах.



Создание такой цифровой мультивалютной площадки возможно, но для этого требуется решить ряд вопросов.



Во-первых - унификация законодательной базы. Страны БРИКС, которые хотят пользоваться этой площадкой, должны будут принять свои национальные законы об этом по единому стандарту.



Необходимо создать общие стандарты и для инфраструктуры, которая будет проводить трансграничные платежи в любой валюте стран-участников. Банковские технические системы должны стать совместимыми.



И последнее, но самое главное - для этого нужна политическая воля. Для создания такой системы должно быть солидарное решение тех стран, которые хотят в ней участвовать.



Если эти вопросы будут решены, то создание региональной платежной системы существенно увеличит выгоды стран БРИКС от сотрудничества.



О разногласиях, которые существуют между странами БРИКС, на сессии рассказал почетный научный сотрудник Observer Research Foundation (Индия) Нандан Унникришнан:



- Про Индию говорят, что мы - самый сложный участник БРИКС, с которым труднее всех договориться. Но Индия действует в своих национальных интересах, и все остальные действуют так же, поэтому все - сложные. В БРИКС нет одного командира.



Но наше взаимодействие говорит о том, что все противоречия можно обсуждать и решать их по мере возможности, когда возникает общий интерес.



У Индии много общих интересов с Россией. Не случайно, свой первый визит после избрания премьером Нарендра Моди совершит в Москву.



Но у нас есть и разногласия по поводу взаиморасчетов. Индия - самая большая из бедных стран в мире. Чтобы улучшить жизнь - мы должны взаимодействовать со всеми, в том числе и с США, и учитывать в том числе их интересы.



- Видимо, в отличие от России, Индия еще не переболела болезнью "Запад нам поможет", - сказал модератор сессии, первый заместитель председателя думского Комитета по международным делам Вячеслав Никонов (и коллега из Индии улыбнулся).



- БРИКС растет и не остановится. Количество различных мероприятий и форматов, где мы встречаемся, уже превышает 200. Но самое главное для человечества, что БРИКС предложил новую модель отношений между государствами. Это - идеальная модель будущего мира. Как выясняется, можно строить отношения на основе согласия, вопреки разногласиям, между очень разными странами, - резюмировал Вячеслав Никонов.



25.06.24