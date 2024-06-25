Кто вступит в военный союз с Россией: Грузия, Венесуэла… Китай? - СП

00:20 26.06.2024

Кто вступит в военный союз с Россией: Грузия, Венесуэла… Китай?

При каких условиях ОДКБ может стать глобальной альтернативой НАТО

Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Владимир Блинов Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков



Нарастающая напряженность в мире может быть основанием для расширения состава и функционала Организации договора о коллективной безопасности, считает генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.



При этом ключевой вектор развития ОДКБ остается традиционным - политико-дипломатическим. Сам механизм принятия решений консенсусом, пояснил Тасмагамбетов, "предполагает, что базовый инструментарий для выполнения уставных целей организации - это переговоры и поиск взаимоприемлемых решений… Мы убеждены, что любую проблему можно решить дипломатическим путем, если есть политическая воля и желание договариваться".



Нам необходим реальный противовес НАТО, но можем ли мы сделать его из ОДКБ, изначально создававшейся как инструмент влияния в республиках Закавказья и Средней Азии?



С другой стороны, Москва заключила Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Северной Кореей, подписала первое в истории военное соглашение с Камбоджей, активно осваивает африканский континент и, возможно, планирует создавать базы в Латинской Америке. Но при чем тут ОДКБ? Реально ли ее расширить, да и нужно ли?



- Во-первых, ОДКБ имеет смысл расширять за счет тех стран, которые действительно возьмутся за оружие в случае нападения на их партнеров по блоку, - убежден доцент Финансового университета при Правительстве России Владимир Блинов.



- К таковым в высшей степени относится Северная Корея. Все прочие ныне числящиеся в составе блока государства подобное сделают лишь при абсолютной уверенности в будущей победе. Блестящим соратником по международной гибридной войне в составе блока могут стать Куба, Венесуэла и, бесспорно, Иран.



Во-вторых, нынешняя ОДКБ является все-таки крутящимся вокруг России созвездием, и в этой связи принятие Китая в организацию пока маловероятно.



Вполне можно предположить, что логичным итогом собирания вокруг России рвущихся в бой региональных держав станет рост значимости военных возможностей Москвы на международной арене, что сделает ее привлекательной для военного союза с Пекином. Навряд ли Китай захочет связывать себя обязательствами с множеством постсоветских республик, но вот стать гарантом российской безопасности в ответ на встречные обязательства, подкрепленные армиями множества региональных держав, вполне вероятно.



- Чисто гипотетически в перспективе можно рассматривать ОДКБ в качестве противовеса НАТО, однако не стоит забывать о том, что Североатлантический альянс является детищем холодной войны и во многом уже не отражает современных реалий, разве что в собственных представлениях, - считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.



- ОДКБ изначально формировалась региональная международная организация, и, в первую очередь, можно прогнозировать возвращение в ее состав Грузии, впавшей из-за принятия закона об иноагентах в немилость в США и Европе. Впрочем, вероятность переформатирования ОДКБ вследствие ее расширения за счет дружественных стран с других континентов тоже нельзя исключать, правда, в насколько отдаленной перспективе.



- Скорее, это в целом ответ тем, кто скептически относится к перспективам организации, в том числе, на фоне обсуждения перспектив выхода Армении из этого блока, - считает политический аналитик Михаил Нейжмаков.



- К слову, премьер Никол Пашинян в своей реплике об отношениях с организацией от 13 июня 2024 года обозначил пространство для маневра Еревана в этом вопросе ("может что-то измениться в нашем отношении к ОДКБ? Теоретически может"). Поэтому, скорее, речь шла о сохранении "подвешенного состояния" отношений Армении и ОДКБ, а не о скорейшем выходе Еревана из организации де-юре.



Тем более, что один из журналистов ранее уже задавал главе МИД РФ Сергею Лаврову вопрос, есть ли кандидаты на замену Армении в составе блока, так что Имангали Тасмагамбетов, стремясь предложить позитивную повестку для организации, просто развил подобную мысль, хотя и весьма осторожно.



Вряд ли эта реплика генсека ОДКБ была сделана, чтобы надавить на западных игроков. Во-первых, она максимально абстрактная, а привлечь по-настоящему серьезное внимание недружественных держав можно было бы хотя бы в том случае, если бы прозвучали более явные намеки на конкретику. Например, если бы было сказано, что уже сейчас ведутся переговоры с новыми потенциальными участниками организации.



Во-вторых, даже расширение ОДКБ вряд ли всерьез угрожало бы западным державам, поскольку организация явно не воспринималась большинством ее участников как платформа для противостояния с НАТО. То есть, нахождение в рядах организации - это отнюдь не заявка на готовность вступать в конфронтацию с теми же США или оказывать поддержку Москве в конфликте с Киевом.



"СП": ОДКБ изначально создавалась из стран постсоветского пространства с целью сохранения там военно-политического влияния Москвы. Геополитическая ситуация изменилась и может уточнить концепцию организации?



- Вряд ли в обозримом будущем можно будет говорить о смене концепции, хотя возможно углубление сотрудничества по отдельным направлениям - например, по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом.



"СП": За счет кого может произойти расширение? Первые, кто приходят в голову, - страны, которые там уже были, но вышли по тем или иным причинам: Грузия, Азербайджан, Узбекистан. Могут ли они вернуться и при каких условиях?



- Пока вряд ли можно говорить о расширении состава организации. Та же Грузия, например, официально не отказывалась от курса на вступление в НАТО.



"СП": А может ли ОДКБ расшириться за счет стран Азии, Африки, Латинской Америки? Ведь НАТО существует на двух континентах. А мы с КНДР военно-политическое соглашение заключили, с Камбоджей только что подписали военный пакт. Наверняка, в Африке есть желающие вступить в ОДКБ! Венесуэла, Куба, Никарагуа?



- Устав ОДКБ не ограничивает поле деятельности организации каким-то одним регионом мира. В статье 19 этого документа сказано, что "членом организации может стать любое государство, которое разделяет ее цели и принципы и готово принять на себя обязательства, содержащиеся в настоящем Уставе и других действующих в рамках организации международных договорах и решениях". Поэтому теоретически, конечно, в состав ОДКБ могут входить и государства, с другими участниками блока напрямую не граничащие. Та же Армения, кстати, не граничит ни с одной из стран-участниц организации. Юридически ничто не мешает вступить в ОДКБ и странам, в отличие от нынешних участников никогда не входившим в состав СССР.



Теоретически, новых союзников могли бы привлечь, например, перспективы поставок им российских вооружений на льготных условиях в случае членства в блоке. Но пока о вступлении таких стран в ОДКБ говорить рано.



"СП": Проблемой ОДКБ остается политическая многовекторность, с которой мы ничего не можем сделать, в отличии от создавшего НАТО коллективного Запада, который един во всем. Можем мы это изменить? Разговоры о многополярности хорошо - но в условиях конфронтации с Западом это будет лебедь, рак и щука…



- НАТО тоже отнюдь не едина, что вполне понятно при широком круге участников организации. Но в ОДКБ состоят и страны с многовекторной внешней политикой. Так что вряд ли характер блока принципиально поменяется.



25.06.24