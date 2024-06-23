После Бербок и Шольца китайцы публично "выпороли" немецкого вице-канцлера, - Г.Шпицен

00:39 26.06.2024

После Бербок и Шольца китайцы публично "выпороли" немецкого вице-канцлера

ГРЕГОР ШПИЦЕН

23 июня 2024



Визиты в Поднебесную редко приносят высшему руководству германского государства политические очки.



О том, насколько "тепло" встречают китайские товарищи визитеров с берегов Рейна и Эльбы, могут поведать и глава МИД Анналена Бербок, столкнувшаяся с жесткой обструкцией в апреле прошлого года после попытки прочитать членам Высшего Совета КПК лекции о природе демократии, и Олаф Шольц, в апреле года нынешнего получивший вежливое, но холодное "нет" на просьбы к Пекину иметь совесть и перестать демпинговать на рынке ЕС высокотехнологичной продукцией китайского автопрома.



ЕС угрожает Китаю торговой войной и введением запретительных пошлин на китайскую продукцию, Германия фактически выступает против введения таких тарифов, поскольку важнейшая для экономики страны автомобильная промышленность предупреждает о негативных последствиях возможной торговой войны.



Несомненный ответ Китая, имеющего критическое значение для немецкой экономики как экспортный рынок и торговый партнер, может оказаться катастрофическим для ФРГ, и так все глубже опускающейся в пучину рецессии и деиндустриализации.



На прошлой неделе Комиссия ЕС объявила о введении специальных тарифов на электромобили из Китая, посчитав доказанным, что производители из Народной Республики имеют несправедливое конкурентное преимущество при экспорте в ЕС.



Предварительные тарифы ЕС должны вступить в силу 4 июля. Однако Евросоюз хочет провести переговоры с Китаем до их окончательного вступления в силу в ноябре.



Причиной такого поведения ЕС является китайская государственная поддержка. Комиссия опасается, и, следует отметить, вполне справедливо, что дешевые электромобили "Made in China" вытеснят европейских производителей с рынка.



Федеральный министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек, с чего-то решивший, что на "пути боли", недавно пройденном канцлером Шольцем, его может ожидать успех, также столкнулся в Поднебесной с жесткой обструкцией, едва сойдя с трапа самолета.



На стартовой встрече китайско-германского диалога по климату и преобразованиям председатель влиятельной Национальной комиссии по реформам и развитию (NDRC) Чжэн Шань Цзэ назвал планы Брюсселя по введению тарифов на электромобили из Китая "неприемлемыми".



"Тарифы нанесут ущерб потребителям в Европе и развитию автомобильной промышленности", - раскритиковал претензии Германии Чжэн, имеющий ранг министра.



Чжэн отметил, что только 12,5% электромобилей, произведенных в Китае, экспортируются. "В Германии эта доля гораздо выше", - подчеркнул он.



NDRC отвечает за макроэкономическое развитие Китая и имеет большее влияние, чем, например, министерство торговли КНР.



В субботу Хабек также встретился с министром торговли Ваном Вэньтао, который был столь же суров и без обиняков заявил вице-канцлеру, что "по сути, это попытка подавить промышленное развитие Китая", а "экономическое сотрудничество не должно использоваться в качестве оружия".



Хабек, в свою очередь, четко опроверг заявления Чжэна из NDRC, заявив, что "проблема заключается не в подходе ЕС, а в нежелании китайской стороны идти на компромисс".



Вице-канцлер также подчеркнул, что речь не о "карательных тарифах", а о "тарифах для выравнивания несправедливых конкурентных условий". "Важно, что речь не идет об отказе в доступе на рынок", - подчеркнул министр экономики ФРГ.



Пути решения



Теоретически существует несколько вариантов компромисса между Пекином и Брюсселем. Китай может сократить субсидии в будущем, но это считается маловероятным. Другим вариантом может стать повышение тарифов на автомобили и снижение импортных пошлин в других странах, чтобы избежать эскалации.



Также рассматривается вариант введения системы квот: тарифы будут применяться только к определенному количеству китайских электромобилей, экспортируемых в Европу.



Однако представляется маловероятным, что введение тарифов, "карательных" или "уравнительных", удастся полностью предотвратить.



"Возможно, мы еще сможем что-то сделать с количеством ввозимых электрокаров, но полностью предотвратить введение тарифов мы уже не сможем, - заявил высокопоставленный представитель правительства Германии газете Handelsblatt. - И китайская, и европейская стартовые позиции слишком сильно ограничивают пространство для маневра обеих сторон".



В Европе отмечают, что Брюссель настроен в отношении Пекина гораздо жестче, чем Берлин. Франция хочет ввести новые тарифы любой ценой. Кроме Германии, только Нидерланды и Венгрия решительно выступают против подобной меры, способной спровоцировать торговую войну.



Вскоре после того, как Брюссель объявил о намерении ввести заградительные пошлины, Пекин предпринял ответные меры. Министерство торговли начало антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС. Целью была выбрана Испания, где экспорт свинины является крупной составляющей в структуре национального экспорта.



Китайский политолог Чжан Дао Цзюнь, профессор международной политэкономии Пекинского университета, пояснил, что в итоге сам вопрос о тарифах необязательно имеет непосредственное значение для будущих отношений ЕС с Китаем: "Главное, чтобы каждая сторона в процессе переговоров смогла убедить другую в своей доброй воле".



Пока, однако, этого не происходит. Но шаги для урегулирования ситуации все же предпринимаются. 22 июня состоялась видеоконференция между руководителем китайского Минторга и комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом, где стороны договорились начать консультации по введению пошлин.



"Снисходительное пренебрежение"



Однако то, что переговоры Хабека с премьером Ли Цяном так и не состоялись, - плохой знак для Германии и виртуальная пощечина лично для немецкого вице-канцлера. Пекин и раньше использовал отмену встреч на высшем уровне как дипломатический прием, дабы продемонстрировать свое недовольство западными партнерами.



Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (СвДП) даже дважды становился жертвой такой практики: во время поездки в Китай в 2019 году почти все встречи с представителями китайского государства были отменены всего за несколько часов.



В середине 2023 года встреча между ним и его китайским коллегой также была отменена буквально накануне.



Официально Пекин тогда сослался на сложности с расписанием. Однако в обоих случаях было много признаков того, что встреча отменяется по принципу "око за око".



Например, в 2023 году министр образования Беттина Штарк-Ватцингер незадолго до своего визита в Поднебесную совершила поездку на Тайвань, что стало в глазах китайского руководства явным оскорблением и провокацией.



После того как высшему политическому руководству Германии стало ясно, что на "феминистскую политику" и "женский дипломатический напор" в исполнении Беттины Штарк-Ватцингер и Анналены Бербок у китайских товарищей врожденный иммунитет, в Берлине решили сменить тактику.



Но если "провокаторши" Бербок и Штарк-Ватцингер вызывали в Пекине лишь холодную ярость, то отношение высшего руководства партии и правительства Народной Республики к "униженным просителям" Шольцу и Хабеку можно в лучшем случае охарактеризовать как "снисходительное пренебрежение".