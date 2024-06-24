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Китай первым доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
00:44 26.06.2024

Возвращаемый модуль китайского зонда "Чанъэ-6" доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

Пекин, 25 июня /Синьхуа/ -- Возвращаемый модуль китайского зонда "Чанъэ-6" во вторник приземлился, доставив первые в мире образцы грунта, собранные с обратной стороны Луны.



Возвращаемый модуль зонда "Чанъэ-6" приземлился точно в назначенном месте на территории хошуна Сыцзыван в АР Внутренняя Монголия, что означало успешное завершение миссии, проинформировали в Государственном космическом управлении Китая.

Под осуществляемым с земли управлением возвращаемый модуль отделился от орбитального примерно на высоте 5 000 км над Южной Атлантикой.

Возвращаемый модуль вошел в плотные слои атмосферы примерно в 13:41 на высоте около 120 км и со скоростью почти 11,2 км/с.

После проведения аэродинамического торможения он вышел из атмосферы и начал скользить вниз, прежде чем снова войти в атмосферу и затормозить во второй раз.

Парашют раскрылся, когда возвращаемый модуль находился на высоте 10 км над землей. Затем модуль точно и плавно приземлился в заранее определенном районе.

Возвращаемый модуль будет доставлен самолетом в Пекин. Образцы лунного грунта будут переданы исследователям, сообщили в ведомстве.

"Чанъэ-6" - одна из самых сложных миссий в рамках космических исследований Китая на сегодняшний день. Зонд, который состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей, был запущен 3 мая. Затем он прошел через различные этапы, такие как выход на переходную орбиту Земля-Луна, окололунное торможение, облет Луны, отделение комбинации посадочного и взлетного модулей от комбинации орбитального и возвращаемого модулей.

При поддержке спутника-ретранслятора "Цюэцяо-2" /"Сорочий мост-2"/ комбинации посадочного и взлетного модулей зонда "Чанъэ-6" удалось успешно прилуниться 2 июня в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен, и собрать образцы лунного грунта.

4 июня с поверхности Луны взлетел китайский зонд "Чанъэ-6" с образцами грунта. 6 июня взлетный модуль зонда завершил стыковку с комбинацией орбитального модуля и возвращаемого аппарата на лунной орбите и передал лунные образцы на возвращаемый аппарат.

Орбитальный и возвращаемый модули 13 дней провели на лунной орбите, ожидая подходящей возможности вернуться на Землю. После выполнения двух маневров по переходу с Луны на Землю и одной коррекции орбиты возвращаемый модуль отделился от орбитального и доставил образцы на Землю.

Далее спутник-ретранслятор "Цюйцяо-2" будет использован для проведения научных исследований.

Его полезная нагрузка, включая камеру экстремального ультрафиолетового излучения, устройство для формирования изображений нейтральных атомов и экспериментальную систему интерферометрии Земля-Луна со сверхдлинной базовой линией, предназначена для получения данных о Луне и глубоком космосе.

"Миссия "Чанъэ-6" представляет собой важную веху в истории исследования Луны. Она будет способствовать более полному пониманию эволюции Луны", - поделился научный сотрудник Института геологии и геофизики Академии наук Китая Ян Вэй.

"Новые образцы неизбежно приведут к новым открытиям. Увлечение Луной уходит корнями в китайскую культуру на протяжении веков, о чем свидетельствует мифологическое повествование о Чанъэ, женщине, которая путешествовала по Луне и жила на ней. Теперь китайские ученые с нетерпением ожидают возможности внести свой вклад в науку о Луне", - добавил он.

Лунные образцы, ранее доставленные зондом "Чанъэ-5", уже получили заявки на доступ от зарубежных ученых, процесс идет полным ходом. На борту зонда "Чанъэ-6" находится четыре международных полезных груза, которые были разработаны совместно китайскими и иностранными учеными. Вполне возможно, что открытость китайской деятельности по исследованию Луны найдет отражение в изучении лунных образцов "Чанъэ-6", продолжил он.

Лунное научное сообщество и все человечество, как ожидается, получат плоды совместных усилий, предпринятых китайскими и зарубежными учеными из самых разных географических и дисциплинарных областей, добавил Ян Вэй.

Источник - Синьхуа
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