Президент Кыргызстана помиловал бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Б.Борогул уулу, осужденного на пять лет

00:46 26.06.2024

Президент Кыргызстана помиловал бывшего бойца ЧВК "Вагнер", осужденного на пять лет



Бывший боец российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Бекназар Боругул уулу, который в 2023 году был осужден на пять лет заключения, вышел на свободу. Об этом сообщает Kloop.kg со ссылкой на пресс-службу Нарынского областного суда.



