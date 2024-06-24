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|Президент Кыргызстана помиловал бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Б.Борогул уулу, осужденного на пять лет
00:46 26.06.2024
Президент Кыргызстана помиловал бывшего бойца ЧВК "Вагнер", осужденного на пять лет
Бывший боец российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Бекназар Боругул уулу, который в 2023 году был осужден на пять лет заключения, вышел на свободу. Об этом сообщает Kloop.kg со ссылкой на пресс-службу Нарынского областного суда.
Осужденного освободили в соответствии с указом о помиловании, который президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал 31 января текущего года. Документом срок лишения свободы сокращен на 4 года и 2 месяца.
Бекназар Боругул уулу был задержан 1 августа 2023 года в Кыргызстане. По данным Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, Боругул уулу приехал в Россию на заработки 22 февраля 2022 года. Вскоре его арестовали и отправили в колонию, а затем завербовали в ЧВК и отправили в Украину.
По словам жены арестованного, тот уехал на заработки в Россию в 2020 году. В 2021-м его арестовали по подозрению в перевозке наркотиков и осудили на 10 лет заключения.
"Мужа задержали и осудили по ложному обвинению. Он говорил, что в российских тюрьмах очень плохо. Позже из-за безысходности он присоединился к ''Вагнеру'' и уехал в Украину", - рассказывала жена Бекназара.
ℹ️ Боругул уулу - не единственный кыргызстанец, осужденный за участие в объявленной Россией специальной военной операции (СВО) в Украине. В мае 2023 года суд в Бишкеке приговорил 31-летнего Аскара Кубанычбек уулу к 10 годам лишения свободы. В январе 2024-го срок снизили до 7 лет, а затем отпустили Аскара на свободу, назначив трехлетний пробационный надзор. В конце апреля Кубанычбек уулу уехал в Россию, где подписал новый контракт на участие в СВО.
В мае текущего года по статье об участии гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства был осужден еще один кыргызстанец - к пяти годам лишения свободы. Но из-за 30-летнего юбилея принятия Конституции Кыргызстана и 75-летия Всеобщей декларации прав человека он получил в итоге минимальный срок, после чего подал апелляцию.