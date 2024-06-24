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Европа поставила ультиматум Китаю, - С.Савчук
00:49 26.06.2024

Европа поставила ультиматум Китаю

Сергей Савчук

Вокруг нашей страны продолжают кружить акулы разной степени зубастости в вящей надежде найти слабое место и узреть наконец-то если не крах России, то хотя бы ее отступление, что равнозначно поражению в исторической гонке. Роберт Хабек, занимающий должности германского вице-канцлера и министра экономики и проблем климата, совершил вояж в Китай, где предпринял очередную попытку расстроить российско-китайские отношения.

Во время встречи с главой Госкомитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе он потребовал от Пекина расторгнуть все торговые и экономические отношения с Москвой, прекратить любую помощь, связанную с поддержкой российского оборонного комплекса либо с развитием военного потенциала. Хабек предупредил главу китайского госплана, что, если Поднебесная не прекратит сотрудничать с Россией, под угрозой будут уже двусторонние отношения отдельно с Германией и Евросоюзом в целом.

Не очень понятно, на кого был рассчитан сей спич, особенно если учесть, что в качестве причин и доводов господин Хабек указывает некие вопросы безопасности, в частности зависимость стран Европы от ресурсов, сырья и технических продуктов. Если речь о российском импорте, то он два года стремительно пикирует на дно. Если о европейско-китайской торговле, то тем более странно, ибо Китай выпускает и продает, а Евросоюз нуждается и покупает, никакие русские этой взаимовыгодной идиллии не мешают.

Более того, Старый Свет давно и прочно занимает место главного торгового партнера КНР. По итогам прошлого года объем экспорта товаров из Китая в ЕС превысил 501 миллиард долларов. И хотя в абсолютных цифрах это меньше, чем Пекин наторговал со странами АСЕАН (523 миллиарда), тут нужно держать в голове, что население Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в полтора раза больше.

Добавим, что в тройку крупнейших торговых партнеров Китая также входят Соединенные Штаты. По итогам прошлого года Пекин экспортировал в США товаров и ресурсов на полтриллиона долларов, лишь немного уступив Евросоюзу. При этом по сравнению с 2022-м объемы торговли по обоим направлениям ощутимо просели. Американцы купили на 13, а европейцы - на десять процентов меньше. Зная общие цифры, несложно посчитать размер недополученной китайским реальным сектором прибыли. Причем в случае с Вашингтоном данный тренд явно продолжится, особенно в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Западные аналитики практически единодушны в прогнозах, что в случае своего переизбрания Трамп тут же начнет новую торговую войну с Китаем, как это уже было в 2017-2018 годах.

На этом фоне ценность европейского рынка сбыта возрастает на порядок, и, видимо, Пекину таким образом была озвучена плохо завуалированная угроза, почти шантаж: не перестанете поддерживать Россию - готовьтесь к крупным убыткам, да и Америка нам тоже подсобит.

Что и говорить, обещания довольно весомые, особенно если вспомнить, что совокупный экспорт в США и ЕС превышает триллион долларов в год, а российский, хотя он и рекордно подрос за прошлый год на 46 процентов, ровно в десять раз меньше.

Судя по всему, данный визит в КНР восприняли довольно серьезно - хотя бы потому, что, помимо Чжэн Шаньцзе, немецкого гостя также принял министр торговли Ван Вэньтао, с которым Хабек обсудил некие вопросы энергетического сотрудничества. Достаточно представительная хроника встреч, особенно на фоне последнего визита Олафа Шольца, которого в аэропорту Чунцина встречал заместитель местного мэра, что в рамках высшей дипломатии равносильно показательной порке.

Правда, Хабек ненамного опередил своего шефа в плане достижения поставленных целей, так как третья запланированная встреча - с китайским премьер-министром - была отменена прямо в ходе визита. Видимо, Ли Цяну доложили, чего и какими методами добиваются Берлин и Брюссель, и было решено не тратить драгоценное время попусту.

Потому что Европа, науськиваемая из Вашингтона, фактически вводит заградительные пошлины на ввоз китайских электромобилей. Хотя Хабек в ходе визита убеждал, что тарифы ЕС до 38 процентов "не являются карательными мерами". То есть, с одной стороны, Брюссель из всех утюгов кричит о защите экологии и зеленом энергопереходе, а с другой - умышленно наносит ущерб одному из самых быстрорастущих сегментов китайского рынка. Для понимания: отрасль производства электромобилей (гибридов и чистых "электричек") в Китае ежегодно растет в среднем на шесть процентов, и по итогам текущего года выручка от продаж, как ожидается, превысит 319 миллиардов долларов. При этом КНР не только больше всех производит, но и покупает электромобилей больше, чем все ключевые борцы с парниковыми газами, вместе взятые. За прошлый год китайские граждане купили 8,1 миллиона электрокаров, в то время как в Европе было продано 2,4, а в США - 1,4 миллиона машин. Объемы продаж в Великобритании и Японии и вовсе произносить неудобно.

То есть Китай в рамках ВТО вначале коллективно душили, требуя начать переход на современные и экологически чистые технологии, а теперь в нарушение всех правил закрывают от него свои рынки, чтобы защитить внутренних производителей, которым сами не могут обеспечить достойный спрос и продажи. Попутно требуя от Пекина не ограничивать экспорт редкоземельных металлов, без которых невозможен выпуск этих самых электромобилей.

Сюрреализм и хамство? Нет, обычная политика Запада в святой уверенности, что никак иначе и быть не может.

Итоги поездки Роберта Хабека можно оценить на твердую двойку. И европейская, и китайская пресса сухо упоминает о самом визите, а вот о результатах - молчок. Даже дежурных меморандумов нет, что в традициях мягкой китайской дипломатии можно расценивать как отказ. Естественно, не только и не столько в интересах России, но в том числе и глядя на ее пример, когда одна страна при поддержке союзников третий год успешно сопротивляется, воюет и даже умудряется показывать рост экономики.

Шольц, Хабек, Байден, Макрон - вся эта свора хромых сбитых летчиков так и не осознала, что времена изменились и диктовать правила в одностороннем порядке больше не выйдет. Мир стал многополярным, и ради разрушения текущего строя, в котором одни безоговорочно диктовали свою волю другим, новые игроки готовы понести определенные издержки.

Источник - РИА Новости
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