Авиавласти Узбекистана и Казахстана договорились с Китаем о полетах по пятой "свободе воздуха"

00:55 26.06.2024

Авиационные власти Узбекистана и Казахстана, проведя двусторонние переговоры с авиавластями Китая, договорились о полетах на основе пятой "свободы воздуха". Об этом сообщают пресс-службы Министерств транспорта центральноазиатских республик. Встречи прошли в китайском городе Сиань в рамках первой Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации Китай - Центральная Азия (С5+1).



По информации Минтранса Узбекистана, право на "пятую свободу" китайские перевозчики получают при выполнении пассажирских рейсов через Самарканд и Нукус, узбекские - через Сиань и Чэнду. Авиакомпании из обеих стран смогут использовать это право при выполнении грузовых рейсов в третьи страны по всем адресам на территории Узбекистана и Китая. Кроме того, узбекистанские авиакомпании смогут использовать режим "специального открытого неба" в аэропортах Хайкоу, Санья и Сюнхай и летать по пятой "воздушной свободе".



По итогам встречи авиавластей Узбекистана и КНР:



- количество авиакомпаний, имеющих право на регулярные рейсы между двумя странами, увеличилось вдвое;



- для узбекских авиакомпаний число городов, в которых возможны регулярные рейсы из всех аэропортов Узбекистана на территорию Китая, выросло до 12;



- китайские авиаперевозчики получили право на регулярные авиарейсы из любого города Китая в международные аэропорты всех областей Узбекистана;



- назначенным авиакомпаниям разрешено увеличить количество регулярных пассажирских авиарейсов между двумя странами с нынешних 15 в неделю с каждой стороны до 50 - в общей сложности до 100 в неделю.



В Минтрансе Казахстана рассказали, что казахстанские авиакомпании получили право выполнять неограниченное количество рейсов в пункты на острове Хайнань (города Санья, Хайкоу и Цюнхай), в том числе с использованием пятой, шестой и седьмой "свобод воздуха".



"По итогам переговоров между двумя странами впервые установлен режим ''открытое небо'', в рамках которого назначенные перевозчики двух стран получили право выполнять до 42 рейсов в неделю с использованием пятой степени "свободы воздуха", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.



Авиавласти Казахстана и КНР договорились расширить количество разрешенных частот назначенными перевозчиками двух стран до 124 рейсов в неделю и выполнять грузовые рейсы без каких-либо ограничений по пунктам и частотам.



-️ "Свобода воздуха" (Freedoms of the air) - это термин в международном воздушном праве, определяющий коммерческие права, предоставляемые государствами иностранным авиакомпаниям на осуществление над своей территорией перевозок пассажиров, багажа, почты и грузов на платной основе. В соглашении о международном воздушном транспорте 1944 года официально признаны первые пять "воздушных свобод", еще четыре ИКАО (International Civil Aviation Organization) использует с добавкой "так называемые".



Пятая "свобода воздуха" дает иностранным авиакомпаниям право высаживать и брать на борт пассажиров, грузы и почту третьей страны при следовании в пункт назначения. Шестая позволяет осуществлять перевозку между третьими странами через свою территорию. Седьмая дает право перевозить людей и грузы между третьими странами, минуя свою территорию.