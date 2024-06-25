Москва станет центром многополярного мира? - О.Щукин

00:57 26.06.2024

Зачем по всей столице меняют бордюры и обновляют тротуары

Олег Щукин



"Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть…"



Владимир Маяковский



По всей столице, от Кремля до самого до МКАДа, сейчас меняют бордюры и обновляют тротуары с пешеходными дорожками. Размах (море техники, море трудовых мигрантов в спецовках) и скорость работ впечатляют. Судя по впечатлениям, за исключением проезжей части, чуть ли не весь асфальт и плитка будут заменены - видимо, с "плюсом" укладки неких нужных коммуникаций в нужных местах. Правда, срочная необходимость такого благоустройства первопрестольной, а равно и сама стоимость нынешнего "бордюринга", как уже окрестили этот процесс сами москвичи (питерцы, наверное, сказали бы "поребринг"), остаются дискуссионным вопросом, хотя никаких особо публичных дискуссий по этой теме не наблюдается. Оно понятно: ведь идет СВО, и раз власти что-то делают, - значит, так надо. А сколько оно там стоит, из какого бюджета, федерального, столичного или каких-то иных источников, финансируется - не столь важно.



Ясно только, что такая гигантская работа планировалась и готовилась очень сильно загодя: ведь все эти бордюрные камни нужно было не просто изготовить, но изготовить в нужном количестве и ассортименте, а значит - провести соответствующие геодезические и топографические работы (а они, кстати, проводились еще в 2022 году), на их основе разработать и утвердить генеральный план и техническое задание с расчетом необходимых сил и средств, выделить финансирование, озадачить подрядчиков и много чего еще. Так что дело это серьезное, не одного месяца или даже года, а потому рассказы о том, что это-де Москва "вкрай зажралась" и ей "деньги девать некуда", или что это - "отступные" Собянину за премьерство Мишустина, или что это результат высоких договоренностей с некоторыми республиками бывшей Средней Азии о массовом трудоустройстве мигрантов после "Крокуса" и т.д. и т.п., оставим претендентам на звание иноагентов, напомнив заодно о столичных программах строительства нового жилья, включая реновацию, о том, что проекту "Новая Москва" в этом году вообще исполнится 12 лет, и с той поры население российской столицы официально увеличилось с 11,54 до 13,15 миллионов человек, или почти на 14 процентов, рост почти по 135 тысяч человек или по проценту с лишним в год. Плюс ведется гигантское сопутствующее инфраструктурное, в том числе транспортное строительство, включая метро и наземный рельсовый транспорт.



Если попытаться суммировать все эти данные, то в результате возникает впечатление, что при всех разговорах о децентрализации государственного управления Москву целенаправленно и последовательно готовят к некоей качественно новой для нее роли: например, столицы уже не нынешней Российской Федерации и не "СССР 2.0", даже не "СЭВ 2.0", а какого-то еще более серьезного геополитического проекта. Не для банального "попила" подросших бюджетов (хотя он тоже должен быть, и это практически неизбежно: лес рубят - щепки летят, а кто-то ими дополнительно греется, но здесь главное - соотношение между этими процессами) понадобилось так, почти в два с половиной раза расширять городскую территорию?! Отмечу, что эта гипотеза парадоксальным образом согласуется и с уже отмеченным выше переносом собственно федеральных российских органов власти в другие города нашей страны: идущая "расчистка площадей", наряду с "мегастоличного" качества инфраструктурным освоением новых территорий, говорит как раз в ее пользу.



И здесь можно привести еще одну немаловажную деталь: по статистике, Мосводоканал за 2023 год произвел 849,6 млн кубометров питьевого качества воды, или 2,372 млрд литров в сутки (техническая вода отдельно, ее 54,04 млрд литров). При минимальном нормативе 7 литров питьевой воды в день на человека это значит, что московское водохозяйство номинально может обеспечить более 330 миллионов человек (в два с лишним раза больше, чем население всей России сегодня), а реальное потребление воды - подчеркнем, питьевого качества! - в Москве составляет около 180 литров в день на человека. Фантастические цифры! Хотя в 2005 году в Московском регионе (не в Москве, а в Москве и области) этот показатель столь же официально составлял вообще 345 литров на человека, а в 2015-м - 147, производство же водички в столице последние три года по статистике остается стабильным, по ее качеству массовых нареканий тоже вроде бы нет. А вот резервы роста есть! По обеспеченности, актуальной и потенциальной, чистой водой среди всех мегаполисов мира российская столица уверенно "впереди планеты всей", и конкурентов здесь у нее даже не предвидится, если только не случится какого-нибудь катаклизма, стихийного или рукотворного. А, как известно, без воды и ни сюды и ни туды!



Нет смысла углубляться в футурологические фантазии по этому поводу, но, перепрыгивая через ямы, лужи и грязь будущего благоустройства, уворачиваясь на проезжих частях (по тротуарам и пешеходным дорожкам не везде пройдешь) от автомобилей и рычащей строительной техники -кстати, импортной, производства недружественных стран по преимуществу - перспективу преображения Москвы в один из главных центров, если не главный центр, будущего многополярного мира стоит иметь в виду.



25.06.24