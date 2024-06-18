 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.06.2024
01:37  Американская кровь за кровь Севастополя. Главный вопрос к МО РФ
01:32  О статусе центробанков мира. В чем уникальность ЦБ Китая, Вьетнама и Северной Кореи? - В.Катасонов
01:05  Уроки масштабного моделирования будущего для России, - Виктор Лось
01:02  Китай призывает Запад выйти из порочного круга протекционизма, - НГ
01:00  Тибетский клин для отношений Китая и Индии, - Ю.Тавровский
00:58  Вашингтон будет всячески мешать строительству ж/д "КНР-КР-РУз", - М.Коргонбаев
00:57  Москва станет центром многополярного мира? - О.Щукин

00:50  Своя доля: в каких отраслях запрещают работать трудовым мигрантам в РФ
00:39  После Бербок и Шольца китайцы публично "выпороли" немецкого вице-канцлера, - Г.Шпицен
00:20  Кто вступит в военный союз с Россией: Грузия, Венесуэла… Китай? - СП
00:16  Вячеслав Никонов: БРИКС предложила идеальную модель будущего мира
Вторник, 25.06.2024
19:21  Станет ли Центральная Азия новым тигром экономического роста?
16:10  Протестующие в столице Кении Найроби ворвались в парламент
16:01  Вторжение неизбежно? АмерБандер-фронт, - И.Веремеев
15:54  Загадочный Жордан Барделла. 28-летний политик из семьи мигрантов может стать премьер-министром Франции
15:50  Узбекистан. За незаконное вовлечение детей в религиозное воспитание отныне родителями могут ввести штраф
15:46  Как же взять быка за рога? Реалии и проблемы казахстанского животноводства
15:43  Молодежь бежит из казахстанских городов: помогут ли поручения Бектенова, - С.Туник
15:41  Глобальное иго рушится: финансовая независимость стран БРИКС покончит с доминированием коллективного Запада, - "Завтра"
15:34  МУС выписал ордера на арест Шойгу и Герасимова
14:16  Племяннице президента Садыра Жапарова Лаззат сделали предложение
12:54  Пекин нашел статью для тайваньцев. Отношения между материком и островом продолжают накаляться, - Н.Портякова
12:50  В Казахстане появилась первая национальная языковая модель на базе ИИ - IrbisGPT
12:39  Северяне всегда побеждают южан, - Тимур Шерзад
12:36  Назначен новый главнокомандующий военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана - Серик Бурамбаев
12:30  Йеменские повстанцы поставили НАТО на место, - СП
12:27  А.Ситников: Украина в каменном веке, Европа в дыму от АЭС. Как Москва накажет за Севастополь
12:22  Свобода с признанием вины: Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы
12:20  Индийские ракеты нацелены на базы КНР в Южно-Китайском море, - В.Скосырев
12:18  Террористы "Исламского государства" открывают против России новый фронт, - А.Серенко
11:48  Новый девиз ЕС: "Украдем сколько сможем - а там хоть потоп!"
11:43  В Узбекистане обсуждают закон о признании иностранных граждан нежелательными
11:36  Кто из бизнесменов и сколько внес на жилье пострадавшим от паводков в Казахстане
11:03  Запад не знает, зачем ему война с Россией, - Петр Акопов
10:59  В КНДР отметили День борьбы с американскими оккупантами
10:53  Sabah: Китай ударил по США, полностью отобрав у них Ближний Восток
10:45  InfoBRICS: стало известно, как Россия отомстит Украине за атаки на Севастополь
01:13  Китайские ВВС скоро получат бомбардировщик-невидимку Xian H-20
00:33  Путин приехал в Азию, чтобы все расшатать, - и ему это удалось, - New York Times
00:29  В Казахстане вспышка популяции саранчи
00:24  В Узбекистане создается виртуальная академия по противодействию коррупции
00:23  Повторение трагедии "Крокуса": теракты 23 июня организовали и осуществили профессионалы
00:20  Либералы намерены стравить Россию с Кавказом и Центральной Азией
00:17  Борьба с хиджабами и ковер для Путина. Выборы в Иране могут изменить судьбу страны
00:01  В Казахстане единый часовой пояс ввели по самому тупому варианту, - Владислав Юрицын
Понедельник, 24.06.2024
23:37  Кубанычбек Боконтаев покидает пост председателя Нацбанка Киргизии
18:49  Осажденная крепость: Польша не справляется с миграционным кризисом
18:47  Вьетнам с помощью России вновь вырывается из цепких объятий США
18:44  Туркмения. В Лебапском велаяте запретили использовать детский труд при сборе хлопка
18:41  Диагноз дряхлеющего "гегемона": глобальное растяжение сил
18:39  Америку потрясла серия массовых расстрелов в выходные дни
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Вашингтон будет всячески мешать строительству ж/д "КНР-КР-РУз", - М.Коргонбаев
00:58 26.06.2024

18 июня 2024

Вашингтон будет всячески мешать строительству ж/д "КНР-КР-РУз", - эксперт

В Пекине 6 июня 2024 года было подписано соглашение между Кыргызстаном, Узбекистаном и Китаем о совместном осуществлении проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". По плану маршрут железной дороги по территории Кыргызстана длиной в 311 километров будет проходить по маршруту "Торугарт - Кош-Добо - Казарман - Джалал-Абад". Примерная стоимость строительства железной дороги составит около 5 млрд.долларов.

Железная дорога открывает для Кыргызстана и Узбекистана новые и масштабные пути к мировой торговле, позволит создать новые рабочие места и логистические центры. Китай рассматривает строительство железной дороги в Центральной Азии, как стратегически важный проект.

Следовательно, усиливается роль Дракона (символ Китая) в центральноазиатском регионе как основного экономического игрока. Разумеется, укрепление позиций Дракона в ЦА противоречит интересам другой мировой державы - США. Американцы вряд ли оставят без внимания начало проекта по строительству железной дороги Китай-Центральная Азия. США из-за российско-украинской войны и эскалации конфликта на Ближнем Востоке ослабили свое участие в политических процессах ЦА. Но, при этом западные аналитические центры, спецслужбы и корпорации не забывают систематически отслеживать ситуацию в странах Центральной Азии.

На мой взгляд, Вашингтон возможно немало постарается помешать реализации строительства железной дороги. Причем препятствия будут созданы именно на территории Центральной Азии. В руках или когтях Белого Орлана (символ США) имеется множество козырей, то бишь рычагов внешнего и внутреннего воздействия.

Рассмотрим вероятные инструменты влияния США. Первый рычаг, назовем его не силовым. Подконтрольные США/Западу средства массовой информации, так называемые независимые СМИ и журналисты проведут и опубликуют так называемые "независимые" расследования с целью дискредитации строительства железной дороги и участников проекта. Финансируемые на деньги американских институтов власти кыргызские НПО возможно поднимут вопросы о вреде экологии, разрушениях/изменениях горного рельефа и местности, через которые будут прокладываться железнодорожный путь, тоннели и инфраструктура железной дороги. Возможно прозападные СМИ и организации попытаются играть на эмоциях и чувствах местных жителей, которым придется освобождать пространство и места своего жительства для железной дороги.

Есть риск возникновения локальных и стихийных очагов неповиновения властям, самоуправства и тому подобное в районах, чьи земли будут отданы под строительство ж/д. Подобные действия возможно получат огласку в социальных сетях, что может вызвать протесты и негодование граждан, как это было в Бишкеке в мае текущего года из-за драки иностранцев и кыргызских парней. Возможно прозападные СМИ и НПО попытаются использовать патриотизм местного населения в негативном русле и направить гнев жителей против строительного персонала, спровоцировать погромы и уничтожение техники.

Напомню, что действия местного населения против деятельности китайских компаний в Кыргызстане происходили неоднократно - события на месторождении Солтон-Сары (Нарынская область) в августе 2019 года являются наиболее ярким тому примером. Также не исключено, что Вашингтон возможно начнет финансировать антикитайские общественные движения в Кыргызстане, которые заявят политические требования о приостановлении возведения железной дороги.

Второй рычаг - это силовой инструмент

Возможно американцы активизируют деятельность террористических ячеек в регионах Кыргызстана. К сожалению, за последние 4 года борьба с терроризмом в КР отошла на второй план из-за антикоррупционной кампании. Если террористов не ловят, то это не означает, что их нет. Возможная террористическая активность может временно приостановить строительство железной дороги или создать угрозу для рабочих команд на местах. Террористы возможно могут атаковать офисы компаний подрядчиков, общежития строителей и тому подобное.

Третий рычаг - геополитический

Таджикистан, сосед Бишкека и Ташкента не участвует в китайском проекте строительства железной дороги и остается за бортом. Возможно Вашингтон стремясь как-то создать баланс в регионе, пожелает вернуться в Таджикистан. Т.е. не стоит исключать вариант восстановления военно-политического присутствия США на таджикской земле. Используя повод о необходимости контроля обстановки в Афганистане и обеспечения безопасности, американцы возможно создадут военную базу в Таджикистане. Кроме многомиллионной оплаты за аренду, официальный Душанбе вероятно получит безвозмездные поставки американской военной техники, оружия и снаряжения под ширмой помощи в рамках противодействия международному терроризму. Накачка Таджикистана американским вооружением уже несет в себя определенную угрозу. Финансовая поддержка США и обеспечение оружием позволит Душанбе удвоить военный потенциал.

Американцы в свою пользу обретут возможность разместить на территории Таджикистана свою резидентуру, технические станции сбора данных, разведывательные/ударные БПЛА, а также группы спецназначения для проведения тайных операций на территории Афганистана и Центральной Азии. Возможно именно с территории Таджикистана, со своей базы, американцы будут координировать действия террористического подполья в Центральной Азии.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт

18.06.24

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719352680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы о противодействии торговле людьми и финансированию терроризма рассмотрят сенаторы на заседании Палаты
- Мажилис заслушает информацию Правительства по результатам рассмотрения наказов избирателей
- Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров фонда "Самрук-Қазына"
- Реализацию проекта строительства новых ветровых электростанций обсудил Роман Скляр с вице-президентом компании CPIH
- Кадровые перестановки
- Цены на социальные продукты питания снижаются четвертую неделю подряд в РК
- Развитие глубокой переработки продукции животноводства обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Демпартия "Ак жол" в очередной раз предложила создать Агробанк для развития сельхозпереработки
- В Казахстане впервые пройдет международная олимпиада "IBO-2024"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  