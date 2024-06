Тибетский клин для отношений Китая и Индии, - Ю.Тавровский

01:00 26.06.2024

США надеются выстроить в Индо-Тихоокеансаком региона целую "систему опасности", которая сорвала бы укрепление БРИКС

Юрий Тавровский

25/06/24



Неутомимая Нэнси Пелоси съездила в Индию и встретилась там с Далай-Ламой 19 июня. Нет сомнений в провокационной сущности поездки делегации Палаты представителей Конгресса США и встречи с руководителем тибетской оппозиции. Перед отъездом делегации, 12 июня, Палата приняла "Закон о споре Тибета и Китая" ("Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act", or the "Resole Tibet Act").



На следующий день делегацию принял премьер-министр Индии Нарендра Моди. Работа делегации совпала с активными переговорами, которые провели в Дели советник по национальной безопасности Джейк Салливэн и заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.



Сами по себе американские резолюции и поездки законодателей в Дхармасалу имеют мало дипломатического и практического значения для ситуации в Тибете. Однако они портят и без того сложные отношения Китая с Индией.



Как и в случае с тайваньской поездкой Нэнси Пелоси в 2022 году, нынешняя вылазка в Индию призвана создать обстановку нестабильности на границах КНР, спровоцировать конфликты, замедлить развитие Китая.



США надеются выстроить в Индо-Тихоокеансаком региона целую "систему опасности", которая сорвала бы укрепление БРИКС, реализацию российской стратегии Системы евразийской безопасности и китайского Сообщества единой судьбы человечества. Этой же цели призвана послужить поездка в Ханой помощник госсекретаря Дэниэля Кертенбринка спустя всего два дня после визита во Вьетнам Президента В.В. Путина.