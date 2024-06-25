Китай призывает Запад выйти из порочного круга протекционизма, - НГ

01:02 26.06.2024 25.06.2024



Протекционизм подрывает надежды на рост мировых инвестиций

Ольга Соловьева



Китай предостерегает Запад от полного разрыва экономических связей, на котором базировалось процветание участников глобализации. Об угрозе последствий экономического разрыва заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Даляне, который также называют "летним Давосом". Продолжающаяся фрагментация мировой экономики уже приводит к негативным последствиям. Геополитическая напряженность и торговые войны второй год подряд приводят к снижению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире, показал новый отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).



Ли Цян, в частности, призвал разные страны мира прямо взглянуть на трудности с ростом мировой экономики и относиться к вопросам развития с более широким кругозором.



Он отметил, что мировой экономике не хватает достаточного импульса для роста из-за поэтапных факторов, включая шок от пандемии COVID-19, высокую инфляцию и обострение долговой проблемы, а также другие глубоко укоренившиеся противоречия и вопросы.



"Если страны будут думать только о максимизации своих собственных интересов, не принимая во внимание интересы других, и даже повернут колесо истории вспять, разрывая связи и обрывая цепочки, а также создавая "разделительные линии", это приведет лишь к повышению эксплуатационных расходов мировой экономики, разрыву экономических связей между регионами и обострению противоречий и споров", – заявил Ли Цян. И он предостерегает мир от такого "порочного круга", где все страны соперничают за кусок пирога, но этот пирог становится все меньше и меньше в ходе борьбы.



Китайский чиновник призывает страны тесно сотрудничать, противостоять блоковой конфронтации и разрыву связей, поддерживать стабильность и бесперебойность работы промышленных и логистических цепочек, а также способствовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций". Он также призвал международное сообщество углублять научные и технологические обмены.



Предостережения высокопоставленного китайского чиновника прозвучали на фоне продолжающихся обвинений со стороны западных стран о чрезмерной господдержке зеленых отраслей экономики, что привело к демпингу таких продуктов, как электромобили и солнечные панели, на мировых рынках.



На этой неделе Канада объявила, что рассмотрела вопрос о введении пошлин на электромобили, производимые в Китае. Правительство Канады заявило в понедельник, что его работники столкнулись с "несправедливой конкуренцией" со стороны "государственной политики Пекина в отношении избыточных мощностей". В следующем месяце начнется 30-дневный период общественных консультаций для оценки возможных ответов.



Вашингтон в прошлом месяце сразу в четыре раза – с 25% до 100% – поднял тарифы на импорт электромобилей из Китая. Тариф на аккумуляторы для электромобилей был увеличен с 7,5% до 25%, солнечных панелей – с 25% до 50%, полупроводников – с 25% до 50%, а стали и алюминия – с 0−7,5% до 25%.



В июне о своем намерении повысить пошлины на электромобили производства КНР вплоть до 38% объявила и Еврокомиссия (ЕК) (см. "НГ" от 18.06.24, 13.06.24). Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заверяла, что ЕС добивается не разрыва экономических связей с КНР, а лишь снижает риск зависимости своего рынка от Китая. Власти КНР заявляют, что успех китайских электромобилей связан с инновациями и эффективностью производства товаров, а не правительственной поддержкой отрасли. Однако в отличие от США Евросоюз – крупнейший зарубежный покупатель китайских электромобилей.



В ответ на возможное повышение пошлин Пекин уже ответил началом антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС. Теперь, как отмечает агентство Bloomberg, китайские власти надеются сделать Германию своим союзником. В частности, предлагается снизить тарифы на крупномоторные автомобили. Это, в свою очередь, должно привлечь производителей автомобилей в Германии. Агентство сообщает, что министр торговли КНР Ван Вэньтао намекнул министру экономики Германии Роберту Хабеку о том, что 15-процентный сбор с автомобилей класса люкс из Германии может быть снижен в рамках сделки. А до этого Пекин уже намекал, что может увеличить пошлины на автомобили из Европы с большим объемом двигателя до 25%, что ударит по интересам немецких компаний. Как полагают аналитики, новое предложение может сделать риторику Берлина более жесткой, который и так выступает против повышения тарифов.



При этом пространство для самых разных предположений оставляет сообщение немецкой газеты Welt о том, что позднее премьер Госсвета КНР Ли Цян отменил встречу с Робертом Хабеком. По словам представителей делегации немецкого министра, встречу "не удалось назначить". Как пишет Welt, Хабек заявил, что "понятия не имеет, почему встреча не состоялась". В МИД КНР на это ответили, что у них нет информации по поводу отмененной встречи.



В то же время наблюдающаяся в мире конфронтация уже находят отражение в состоянии мировой экономики. Второй год подряд в мире наблюдается сокращение объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ), следует из обнародованного доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Так, по итогам 2023 года объем ПИИ снизился в 2023 году в мире на 2% до 1,3 трлн долл. Для сравнения: по итогам 2022 года приток ПИИ снизился на 12% из-за украинского конфликта. "Снижение вызвано растущей торговой и геополитической напряженностью в условиях замедления мировой экономики", – говорится в докладе.



Как подчеркивают эксперты, "кризисы, протекционистская политика и региональные перестройки подрывают мировую экономику, фрагментируя торговые сети, нормативную среду и глобальные цепочки поставок". Это, в свою очередь, "подрывает стабильность и предсказуемость глобальных инвестиционных потоков".



В ООН также скептически оценивают и перспективы этого года. Нынешний, 2024 год эксперты ООН прямо называют "непростым", прогнозируя при этом скромный рост ПИИ. Ситуация, по их мнению, может оказаться лучше за счет смягчения финансовых условий и усилия по содействию инвестициям как в национальной политике, так и в международных соглашениях. Также они обращают внимание на рост инвестиций в нескольких глобальных производственных секторах с интенсивными производственно-сбытовыми цепочками, таких как автомобилестроение и электроника, в регионах и странах с легким доступом к основным рынкам.



Постоянное усиление протекционистских мер существенно осложняет международные экономические отношения, соглашается доцент РЭУ им. Плеханова Анастасия Прикладова. При этом значимость того же европейского рынка для Китая сложно переоценить. "За январь–апрель доля ЕС в экспорте КНР составила 37%. Введение Евросоюзом заградительных пошлин серьезно ослабит позиции китайских автопроизводителей в регионе, поэтому руководство КНР предпринимает попытки изменить позицию ЕС и отменить свое решение. Предложенный Пекином вариант по снижению импортных пошлин на немецкие автомобили должен быть интересен Берлину, ведь для BMW и Mercedes-Benz китайский рынок настолько же важен (около трети выручки приходится именно на Китай)", – рассуждает она.



В то же время заявления китайского премьера о разрыве экономических связей руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая предлагает воспринимать как риторический прием в попытке остановить новый виток протекционизма. "Конечно, развернувшийся вспять процесс глобализации приводит к потерям для экономического развития и росту стоимости ресурсов и готовой продукции. Но, даже несмотря на снижение товарооборота и ухудшение внешнеторговых условий (тарифные войны, активно применявшиеся еще администрацией Трампа, ограничения в доступе китайских компаний к чувствительным технологиям), США и ЕС остаются крупнейшими внешнеторговыми партнерами Китая", – подчеркивает она.



В мировой экономике уровень интеграции государств остается довольно высоким, говорит научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. "Однако факты дезинтеграции уже находят свое отражение в статистических данных. Согласно информации ООН, объемы международной торговли уменьшились в 2023 году. Такой спад во многом связан с интенсификацией торговых войн и вооруженных конфликтов, развивающихся в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, с которыми тем или иным образом оказываются связаны многие страны. Для России, вступившей в конфронтацию с западными странами, многие устоявшиеся внешние связи также были разрушены в последние два года", – обращает внимание он. По мнению эксперта, фрагментация мировой экономики окажет негативное воздействие и на развитие российской экономики.



"Риски размежевания мировой экономики на региональные зоны совсем ненулевые и обсуждается такой сценарий в экспертном сообществе довольно давно. Ранее полного разрыва торговли между крупными регионами почти никогда не происходило, но резкий подъем стоимости транспортировки и цен, общее замедление роста – неизбежны при таком сценарии. Именно поэтому многие, но не все, стараются избежать его", - говорит руководитель управления аналитических исследований "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. Источник - НГ

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