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Американская кровь за кровь Севастополя. Главный вопрос к МО РФ
01:37 26.06.2024

ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО
23 ИЮНЯ 2024

АМЕРИКАНСКАЯ КРОВЬ ЗА КРОВЬ СЕВАСТОПОЛЯ?: ГЛАВНЫЙ ВОПРОС К МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ
Удар по пляжу с людьми под Севастополем – это действие, за которое Россия обязана отомстить. Можно сколько угодно плеваться и язвить по поводу грозных "красных линий", которые плавно перетекают в позорные "коричневые пятна". Можно долго и нудно рассуждать на тему, что Россия не поддается на провокации и тем самым не дает противнику повода для эскалации конфликта.

Однако правда состоит в том, что, спустив некоторые вещи на тормозах, страна показывает, что у нее нет воли сопротивляться. Что ее можно разделывать и есть.

Вставшим на эту ступень уже не помогут ни громкие угрозы, ни даже учения по применению ядерного оружия. Любое оружие бесполезно, если у его обладателя нет решимости убивать врагов.

Министерство обороны России опубликовало комментарий, в котором постулируются две важных вещи:

Во-первых, то, что ответственность за "преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон".
Во-вторых, утверждается, что "подобные действия не останутся безответными".
Это очень интересное заявление, которое вызывает весьма противоречивые чувства и рождает множество вопросов. Во-первых, не очень ясно, от кого именно оно исходит.

Пока непонятно, это опять Конашенков угрожает или это уже новый министр гарантирует,

– задаются вопросом блогеры.

И это очень правильная постановка вопроса. 20 июня 2023 года, комментируя намерение Запада и Киева наносить удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow, Сергей Шойгу обещал, что расплатой за такие атаки станут удары по пресловутым центрам принятия решений. С тех пор удары американским оружием по полуострову стали обыденностью, а результативных ударов по центрам с решениями мы так и не увидели. Не увидел их и Запад, из чего сделал вполне определенные выводы.

И сейчас непонятно, намерен ли новый министр обороны исправить эту ситуацию или просто пресс-службу венного ведомства недочистили от прежней команды, привыкшей раздавать угрозы в пустоту.

Если Россия действительно намерена мстить за убийство своих людей, то слагаемые нужно менять местами: сначала акция возмездия, и уже ПОТОМ объяснение почему и за что. Не кокетливое "правдоподобное отрицание", прописанное в американских методичках как неотъемлемая часть гибридных операций.

ЕСЛИ РОССИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАМЕРЕНА МСТИТЬ ЗА УБИЙСТВО СВОИХ ЛЮДЕЙ, ТО СЛАГАЕМЫЕ НУЖНО МЕНЯТЬ МЕСТАМИ: СНАЧАЛА АКЦИЯ ВОЗМЕЗДИЯ, И УЖЕ ПОТОМ ОБЪЯСНЕНИЕ ПОЧЕМУ И ЗА ЧТО. СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛА: АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА

А прямое и четкое заявление: американские граждане погибли потому-то и потому. Если же реальной готовности мстить гегемону за такие происшествия нет, то и угрожать не следует. Потому что нет ничего хуже пустых угроз, за которыми ничего не стоит.

Каким образом мог бы выглядеть русский ответ за убийство наших граждан? Некоторые сразу скажут: сбивать американские разведывательные беспилотники над Черным морем, которые все такие атаки и координируют. Но на самом деле – нет. За пролитую кровь порченной техникой не платят. За кровь платят кровью. Сбивать американских "Тритонов" и "Глобал Хоуков" нужно было раньше, чтобы не допустить такой трагедии. Теперь же необходимо нанести смертоносный удар непосредственно по американским гражданам.

ЗА КРОВЬ ПЛАТЯТ КРОВЬЮ. СБИВАТЬ АМЕРИКАНСКИХ "ТРИТОНОВ" И "ГЛОБАЛ ХОУКОВ" НУЖНО БЫЛО РАНЬШЕ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ТАКОЙ ТРАГЕДИИ. КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА

Благо примеры того, как это делают люди и организации, у которых на самом деле есть воля бить США, хватает. 23 октября 1983 года на территорию Бейрутского аэропорта, где расположились американские миротворцы, въехал грузовик, груженный пятью тоннами взрывчатки. В результате его подрыва были ликвидированы 241 военнослужащий США и 58 военных из Франции. Другой интересный пример произошел в октябре 2000 года, когда в борт американского эсминца "Коул", заправлявшегося в порту Адена, врезалась моторная лодка с 200 килограммами взрывчатки: 17 американских военных погибли, 40 были ранены.

В век беспилотников и развитого машинного зрения такие ответы можно проводить десятками, буквально залив планету американской кровью. Вопрос лишь в том, готово ли наше государство начать играть с Западом по его же правилам.

Источник - Царьград
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