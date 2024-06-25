Индия отвергла попытки Запада изолировать РФ, - В.Скосырев

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07:42 26.06.2024

25.06.2024

Глава правительства страны совершит первый зарубежный визит после избрания в Москву
Владимир Скосырев

Нарендра Моди объявил, что совершит свой первый после переизбрания на пост премьер-министра международный визит в Москву. Индийская пресса называет это большим событием, учитывая, что Вашингтон и его союзники оказывают нажим на Дели, требуя осудить РФ за ее действия в Украине. Ожидают, что на переговорах в Москве будут обсуждаться в том числе военно-техническое сотрудничество и условия поставок российских углеводородов в Индию.

По сведениям индийской прессы, Моди прилетит в Москву 8 июля. То есть он совершит этот визит ровно спустя месяц после переизбрания главой правительства на третий срок. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что приезд индийского гостя готовится, но точные сроки не назвал. Агентство Bloomberg напоминает, что это не только первый зарубежный визит Моди после переизбрания, но и первое посещение России после начала военной операции в Украине. В 2019 году он посетил Владивосток.

Газета Times of India называет визит большим событием. А Hindustan Times, обычно отражающая линию правительства в своих публикациях, пишет, что что президент РФ Владимир Путин направил приглашение Моди посетить Россию еще в декабре прошлого года, когда глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар побывал в РФ. Джайшанкар после этого сказал прессе, что Моди и Путин часто общаются друг с другом.

Естественно, во время этих бесед могут обсуждаться и события в Украине. В этой связи стоит напомнить, что Вашингтон и его партнеры весьма настойчиво призывали Дели поставить подпись под коммюнике швейцарского "саммита мира" по Украине. Индия этого не сделала.

В СМИ Индии также обсуждался вопрос о том, будет ли Моди участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, который должен был состояться в начале июля. Выяснилось, что премьер-министр в Казахстан не приедет. Дело в том, что примерно в те же дни в Дели будет заседать нижняя палата парламента – Лок Сабха. И члены правящей партии Бхаратия Джаната парти, и оппозиция ожидают бурных дебатов. Без участия главы правительства тут не обойтись.

В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индо-океанского региона ИМЭМО РАН, отметил: "Визит в Москву Моди – это, конечно, прорыв. Ведь раньше прямых переговоров с Путиным в Москве не было. Но это не вызов Западу. Похоже, что это как-то связано с "саммитом мира" в Швейцарии. Индию там представлял Паван Капур, замглавы МИД".

Большая проблема в российско-индийских отношениях – это дефицит в торговле. Товарооборот растет, но он растет с чудовищным профицитом в нашу сторону, считает эксперт. "То есть имеются разногласия по торговле, а политических разногласий нет. Есть проблема украинского кризиса. Индия выступает за то, чтобы он как можно скорее был урегулирован дипломатическим путем. При этом она не хочет ни на кого давить. На переговорах в Москве украинскую тему обязательно обсуждать будут, но в каком аспекте, не очень понятно. По военно-техническому сотрудничеству разногласий не было. Как мне представляется, оно поставлено на паузу. То, что мы Индии продаем, нам теперь нужно самим в Украине".

Запад не требует, чтобы Индия не покупала российскую нефть, он хочет лишь соблюдения ценового потолка, отметил эксперт.

"Если Индия не будет закупать нефть, это будет плохо для Запада. Она перерабатывает нефть в нефтепродукты и экспортирует на Запад. Западу нечем будет их заменить в случае остановки Индией закупок. Судя по утечкам в индийской прессе, Россия продает нефть с дисконтом. Но с каким именно, неизвестно", – заключил Куприянов.

Источник - НГ
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