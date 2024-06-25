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Корейской войне ищут продолжение, - С.Строкань
08:45 26.06.2024

25.06.2024,

Вашингтон, Сеул и Токио объединяются против Москвы и Пхеньяна
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обратился к нации по случаю 74-й годовщины начала Корейской войны, назвав "историческим анахронизмом" Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Это заявление стало его первым публичным комментарием в связи с договоренностями Москвы и Пхеньяна, достигнутыми в ходе визита в Северную Корею президента России Владимира Путина. Сближение Москвы и Пхеньяна привело к резкой активизации оборонного сотрудничества Южной Кореи с США и Японией и активному вовлечению Сеула в войну санкций. В связи с этим зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что отношения Москвы с Сеулом "будут и дальше ухудшаться".

Обращение к нации президента Южной Кореи Юн Сок Еля, прозвучавшее во вторник по случаю 74-й годовщины начала Корейской войны, стало самым алармистским за всю послевоенную историю существования двух корейских государств.

Новой угрозой безопасности Южной Кореи ее лидер назвал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, подписанный на прошлой неделе в ходе визита президента России Владимира Путина в Северную Корею.

"Это не что иное, как анахроничные действия, идущие вразрез с историческим прогрессом. Наши военные будут поддерживать постоянную готовность к тому, чтобы Северная Корея ни при каких обстоятельствах не осмелилась бросить вызов Южной Корее, и будут решительно реагировать на любые провокации с Севера",- заявил Юн Сок Ель.

Подписанный в Пхеньяне документ он назвал "вопиющим нарушением" резолюций Совета Безопасности ООН.

Это был первый публичный комментарий южнокорейского лидера, оценивающий Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Вызвавшая наибольшее возмущение в Сеуле статья 4 российско-северокорейского договора подразумевает оказание военной и иной помощи "незамедлительно" и "всеми имеющимися в распоряжении средствами", если одна из сторон подвергнется вторжению или окажется в состоянии войны. В документе отмечается, что помощь будет оказана в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству России и Северной Кореи.

Весьма символично, что в 74-ю годовщину начала Корейской войны президент Юн Сок Ель поднялся на борт американского атомного авианосца Theodore Roosevelt, который прибыл в порт южнокорейского города Пусана 22 июня. Это был третий случай в истории Республики Корея, когда ее лидер поднялся на борт американского авианосца. В 1974 году это сделал Пак Чон Хи, а в 1994 году Ким Ен Сам.

Несмотря на то что в Москве и Пхеньяне указывают на сугубо оборонительный характер нового документа и настаивают, что он нисколько не противоречит международному праву, в Сеуле рассматривают договор между Россией и Северной Кореей как сигнал о том, что нужно готовиться к новой войне.

Накануне обращения по случаю 74-й годовщины Корейской войны, встречаясь с руководством своей администрации, Юн Сок Ель распорядился внести коррективы в оборонную стратегию страны после подписания российско-северокорейского договора.

"Президент Юн Сок Ель попросил обеспечить полную готовность к реагированию в сфере безопасности в силу серьезной ситуации на Корейском полуострове. Это означает, что нужно поддерживать полную готовность в области военной и экономической безопасности, на которую может повлиять ситуация вокруг договора России и Северной Кореи",- сообщили в офисе южнокорейского президента.

Свою оценку ситуации дал и министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик. По его словам, ответом Сеула станет укрепление оборонного сотрудничества с НАТО, которое должно будет прийти на помощь Южной Корее в случае серьезного кризиса на полуострове. "Считаю, что наши средства сдерживания войны станут сильнее с углублением сотрудничества в сфере безопасности с НАТО. Расширение взаимодействия с НАТО - правильное направление",- заявил Син Вон Сик, выразив удовлетворение в связи с тем, что Южную Корею пригласили на саммит НАТО в Вашингтоне, намеченный на 9–11 июля.

"Государства НАТО - это ведущая группа стран в ООН. Сейчас они поддерживают нашу политику в отношении Севера, поддерживают нашу позицию относительно ситуации с правами человека на Севере. Уверен, что НАТО нам поможет, если случится серьезная дестабилизация в сфере безопасности",- продолжал глава Минобороны Южной Кореи. Он напомнил, что в годы Корейской войны ряд стран НАТО направили свои контингенты для участия в войне под флагом ООН на стороне Юга.

В понедельник российско-северокорейский договор стал главным предметом обсуждения в ходе телефонных переговоров высокопоставленных дипломатов Вашингтона, Сеула и Токио.

В переговорах приняли участие спецпредставитель США по КНДР Чон Пак, глава департамента дипломатической стратегии и информации МИД Республики Корея Чо Гу Рэ и начальник департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу.

В принятом по итогам переговоров заявлении их участники "осудили в самых возможно жестких выражениях углубляющееся военное сотрудничество России и КНДР". "Обязательства США по защите Республики Корея и Японии остаются нерушимыми",- говорится в документе.

Кроме того, высокопоставленные представители трех стран обвинили Северную Корею в поставках оружия в Россию, указав на то, что подобные действия "продлевают страдания украинского народа, нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе".

Готова ли Южная Корея всерьез начать вооружать Киев
Ранее на официальном уровне Москва и Пхеньян неоднократно категорически опровергали информацию о том, что Северная Корея поставляет России оружие и боеприпасы для использования на Украине в ходе СВО. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что против статьи о помощи при агрессии в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР может идти тот, кто планирует агрессию в отношении Москвы или Пхеньяна.

На этом фоне после переговоров дипломатов США, Южной Кореи и Японии во вторник представители финансовых ведомств трех стран провели консультации в Сеуле, обсудив вопрос о введении новых санкций против России и Северной Кореи. Как заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, США и их союзники намерены принять меры, призванные нарушить приток финансовых средств в Россию и Северную Корею.

В конце прошлой недели правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России, включив в них 11 физических лиц и 42 организации из России.

В свою очередь, агентство Yonhap сообщило о том, что Сеул намерен расширить список санкций в отношении организаций, судов и физических лиц, которые якобы причастны к "торговле оружием и нефтью" между Россией и Северной Кореей.

Накануне 74-й годовщины начала Корейской войны о новой предвоенной ситуации на Корейском полуострове говорят и в Пхеньяне. Как заявил замминистра обороны КНДР Ким Ган Иль, "США и Республика Корея прибегают к демонстрации силы прямо перед нами, это очень опасная игра и авантюра".

"КНДР полностью оставляет за собой возможность показать все свои силы сдерживания, включая новые, в ответ на провокационные попытки США и Республики Корея - фанатиков конфронтации",- отметил северокорейский чиновник.

В качестве примеров эскалации последних недель он назвал прибытие атомного авианосца Theodore Roosevelt в Пусан, учения авиации США и Республики Корея, когда американский стратегический бомбардировщик B-1B впервые с 2017 года применил в ходе тренировок бомбу JDAM, а также учения ВВС с привлечением "летающей батареи" AC-130J.

На этом фоне Москва предупреждает Сеул, что его активное встраивание в антироссийскую коалицию не позволит сохранить отношения в Россией на прежнем уровне. "В Сеуле беспокоятся из-за нового договора между Россией и КНДР. Мы будем его строго выполнять, в том числе и статьи о взаимной обороне. А вот отношения с Южной Кореей будут и дальше ухудшаться, учитывая их бездумное присоединение к антироссийским санкциям",- написал в соцсетях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №110 от 26.06.2024

Источник - Коммерсант
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