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Захар Прилепин научит студентов "мягкой силе". Он будет готовить в МГУ специалистов по "информационным и гибридным войнам"
09:49 26.06.2024

Факультет политологии МГУ презентовал во вторник обновленную магистерскую программу "Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны", в которой будет участвовать писатель и политик Захар Прилепин. Сам он присутствовал на мероприятии лишь в видеоформате, сообщив, что ставит целью создание нового института "мягкой силы" и готов поделиться с факультетом военкорами, литераторами и политологами. В МГУ уверены в востребованности программы и в будущем обещают лоббировать выделение под нее бюджетных мест. Пока же сертифицированным специалистом по гибридной войне можно стать почти за полмиллиона рублей в год.

Захар Прилепин поделится со студентами МГУ своим богатым опытом информационных войн

Упомянутая магистерская программа существует в МГУ с 2022 года. Поначалу ее научным руководителем был политолог Андрей Манойло, который позиционирует себя именно как специалист по гибридным войнам. Но в последнее время он активно критиковал руководство факультета, а в соцсетях появились слухи о скором закрытии программы. Так что прошедшее 25 июня мероприятие, видимо, должно было доказать, что обвинения в саботаже подготовки специалистов по "гибридной войне" беспочвенны и МГУ не просто продолжает реализацию программы, но и привлекает к ней известных практиков.

Открывший мероприятие Захар Прилепин был явлен его участникам, собравшимся в одной из аудиторий Шуваловского корпуса МГУ, в видеозаписи. Начал он с общего (все люди, переживающие о будущем России, поднимают ряд вопросов, требующих немедленного решения), но тут же перешел к частному, сузив тему до одного вопроса - о создании "института "мягкой силы"". (Напомним, что этот термин означает способность государства добиваться желаемых результатов на внешней арене за счет позитивного имиджа и инструментов вроде медиа, культурных продуктов и т. п. - в противовес "жесткой силе", основанной на принуждении.) Как объяснил господин Прилепин, перед людьми, занимавшимися российской "мягкой силой" в предыдущие 30 лет, стояли "радикально иные задачи", а именно - сформировать "имидж благополучия с западными партнерами".

"Но те задачи, которые поставило перед нами новое время, они противоположные. Нам нужна совершенно другая "мягкая сила"",- настаивал оратор, впрочем, детально не разъясняя, как она должна выглядеть на практике.

Вместо этого он быстро перешел к теме кадров, которые "решают все" и которые есть как раз в его команде. Среди тех, кто мог бы помочь факультету политологии МГУ, Захар Прилепин назвал "товарищей-военкоров", литераторов патриотической направленности и политологов.

Декан факультета политологии Андрей Шутов, в свою очередь, пояснил, что магистерская программа должна готовить специалистов, которые будут производить технологии, а не просто использовать уже имеющиеся. "Выпускники должны уметь сами разработать эксклюзивные модели, эксклюзивные техники, технологии в различного рода сферах… Таких специалистов мы и хотели бы готовить. Весьма признателен команде Захара Прилепина",- отметил господин Шутов.

Вживую от новой команды на мероприятии присутствовал Максим Ананьев, представленный как "руководитель специальных проектов Захара Прилепина".

"Все прекрасно понимают важность программы в новой сложившейся мировой обстановке. Чем обусловлено наше взаимодействие? Мы идеально друг друга дополняем",- объяснил он. И добавил, что у факультета есть источники теоретического знания, а у его коллег - опыт практической работы, что, по убеждению господина Ананьева, обеспечит "продуктивную работу на благо нашей Родины".

Выступающие также расхваливали подготавливаемых на факультете специалистов и уверяли, что люди, разбирающиеся в информационном воздействии, востребованы сейчас в любой крупной компании. Но пока готовить их будут лишь на платной основе, хотя Андрей Шутов и пообещал в будущем пролоббировать выделение для них бюджетных мест. Пока же стоимость обучения по программе составляет 451 тыс. руб. в год, что соответствует минимальной стоимости магистерских программ МГУ. По словам представителей факультета, они принципиально не хотели превышения этой суммы "ни на копейку".

Правда, деталями самой программы и персоналиями, которые к ней будут привлекаться, ее авторы пока делиться не стали.

Господин Ананьев лишь заметил, что Захар Прилепин будет преподавать и очно, и заочно, а о других лекторах можно будет говорить после составления учебного плана. Кроме того, представители этой команды, скорее всего, будут читать курсы и для студентов других программ, но и тут пока подробностей нет.

На вопрос "Ъ" о возможных конфликтах со студентами или преподавателями из-за политических взглядов Захара Прилепина участники мероприятия ответили, что будут следовать принципу, что "политическая агитация в стенах университета неуместна". "Сейчас у нас идет специальная военная операция, и Захар Прилепин в первую очередь действующий военнослужащий, подполковник Росгвардии. Мы говорим сейчас не о политике, а об обороне нашего государства и сердец молодого поколения", - подчеркнул Максим Ананьев. А Андрей Шутов добавил, что на факультете следуют завету ректора МГУ: заниматься исследованиями, а не самой политикой. "Что касается разномыслия - да, оно есть. Есть плюрализм мнений, и его никто не отменял. И нам интересно, чтобы были разные мнения, которые высказываются разными людьми. Нам интересна эта команда как команда профессионалов",- подытожил господин Шутов.

Андрей Винокуров
Газета "Коммерсантъ" №110 от 26.06.2024, стр. 3

Источник - Коммерсант
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