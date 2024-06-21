Арестованы руководители WorldSkills Russia

09:51 26.06.2024

Алексей Иванов



Агентство развития профессий и навыков (WorldSkills Russia) создано в 2020 году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 23.11.2019 года № Пр-2391. Учредителями WorldSkills Russia являются Правительство РФ и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Организация - функциональный преемник Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Pоссия)"", учрежденного в 2014-м Агентством стратегических инициатив, Минобрнауки и Минтруда. Имеется 85 региональных координационных центров.



Основными направлениями деятельности WorldSkills Russia указаны:

▪️ формирование на основе лучших мировых практик передовых стандартов профессий, навыков и внедрение их в деятельность компаний;

▪️ реализация международных проектов в сфере развития навыков и профессий, включая проведение международных чемпионатов профессионального мастерства;

▪️ формирование и развитие партнерской сети стран и экспертов, компаний, образовательных организаций

▪️ переподготовка граждан по передовым стандартам профессий и навыков.



Утверждается, что WorldSkills Russia активно участвует в реализации национальных проектов "Образование", "Демография", "Производительность труда и поддержка занятости".



Руководители организации - Роберт Уразов, Тимур Хакимов, Алина Сингх, Анна Назарова, Данир Мухаметзянов.



Двое из них были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 20 июня. В тот же день Замоскворецкий районный суд Москвы санкционировал арест. В СИЗО отправлены генеральный директор Роберт Наилевич Уразов и административный директор - руководитель аппарата Данир Фердинандович Мухаметзянов.



В самой структуре подтвердили информацию об аресте данных персонажей. "Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию", - сказали ТАСС в пресс-службе WorldSkills Russia.



Уразов родился 6.02.1979 в Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности "менеджмент" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе "Магистр государственно-общественного управления". Работал менеджером в казанском ООО "Центроторг", трудился в отделении Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан (ведущий специалист отдела организации персонифицированного учета, ведущий специалист экономического отдела, главный специалист группы финансового обеспечения бюджетного отдела, начальник административно-хозяйственного отдела, начальник бюджетного отдела), Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (начальник финансового управления, заместитель министра). Числился членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), заместителем председателя экспертно-консультационного совета Росимущества, помощником министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. В 2014-м назначен заместителем директора направления "Молодые профессионалы" АСИ, вскоре занял должность гендиректора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"". Директор дивизиона "Кадровый потенциал" направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив. Кандидат экономических наук. Входил в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям и Высший совет партии "Единая Россия".



Что касается Мухаметзянова, то он долгое время работает с Уразовым; ранее также был заместителем руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану и выступал за любительскую хоккейную команду "Ярус" в московской ЛХЛ-77 на позиции защитника.



Ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Как сообщил источник РБК в кабмине, в отношении Агентства развития профессий и навыков проводилась финансовая проверка, которая выявила претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения - на сумму более 300 млн руб.



21.06.24