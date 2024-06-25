Дебаты Байдена и Трампа могут вылиться в гражданскую войну, - СП

10:01 26.06.2024

Ради победы действующего президента будут накачивать наркотиками или заменят андроидом

Дмитрий Родионов



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Александр Аверин Владимир Блинов Владимир Можегов

25.06.24



Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает требовать проверить своего конкурента Джо Байдена на наличие стимулирующих препаратов и сам соглашается пройти аналогичный допинг-тест перед дебатами.



"Тест на вещества для жуликоватого Джо Байдена??? Я тоже бы немедленно согласился", - написал главный республиканец в социальной сети Truth Social.



Первый раунд дебатов состоится 27 июня, его покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Последнее, кстати, по мнению некоторых наблюдателей, может сыграть против Трампа.



Американский миллиардер Дэвид Сакс считает, что истинным противником Трампа станет телеканал CNN, который будет транслировать мероприятие.



"Трамп заслуживает уважения за визит в логово зверя", - отметил Сакс, выразив уверенность, что Байден не решился бы принять участие в дебатах на канале Fox News, который ассоциируется с Республиканской партией.



Ранее стало известно, что Байден начал готовиться к дебатам с Трампом. Подготовка состоит из двух частей: на первом этапе Байден тренируется стоять 90 минут на ногах. На втором он вместе с советниками изучает материалы и всю необходимую информацию, а также занимается проработкой тезисов.



- У Байдена, конечно, большие когнитивные проблемы, но все же не настолько, чтобы он не был способен разговаривать в течение полутора часов, он это показывает, довольно бодро себя ведет на хорошо подобранных таблетках, - считает политолог Владимир Можегов.



- Думаю, он вполне способен выдержать полтора часа, при том, что формат максимально благоприятен: там будет пустой зал, фактически пустая камера, микрофон Трампа будет отключен во время его разговора, возможно какого-то суфлера ему придумают. Так, что протянет, не вижу тут проблем.



Трамп, конечно, надеется его там разбить, размазать, но формат, который выбран - фактически через толстое стекло - не дает по-настоящему больших шансов. Это одно, а другое - я вообще не думаю, что эти дебаты могут серьезно на что-то повлиять, потому что, в принципе, люди давно определились.



Они голосуют не за Байдена или за Трампа, а за консерваторов или либералов. Есть две абсолютно противоположенные повестки, и это, прежде всего, касается миграционной проблемы и во вторую очередь, все, что связано с ЛГБТ*, особенно в школах, попытки менять пол и все такое, что вызывает дикое раздражение большинства нормальной Америки, редников, когда родители отправляют ребенка в школу и не знают, вернется мальчик или девочка.



Это все проблемы, которые реально заставлять людей желания хвататься за ружье. В такой ситуации не думаю, что вообще дебаты могут на что-то всерьез повлиять.



А то, что, несмотря на ухудшающееся состояние Байдена, его снижающиеся когнитивные функции, все-таки на него ставят, продолжают двигать на выборы… Во-первых, так получилось - просто ничего не было лучшего. Но он еще полгода назад выглядел бодрее, у него были хоть какие-то рейтинги, в принципе, не столь плохие, на самом деле они идут вровень.



Поэтому если его будут хорошо накачивать и не перестараются с таблетками, если он не протянет ноги, а протянет до конца этого сезона, демократы вполне смогут провести выборы, как в прошлый раз, накрутят необходимые голоса…



Хотя, конечно, могут заменить коня на переправе. Приближается партийный съезд, называются имена губернатора Калифорнии либо Мишель Обамы. Но даже такой финт сильно, на мой взгляд, не повлияет на результаты, потому что, повторюсь, люди голосуют не за эти говорящие головы, а за партийные программы. Люди готовы взяться за оружие.



Не факт, что эти выборы вообще состоятся, но в любом случае половина населения Америки, половина штатов просто не примет их результаты, кто бы ни победил: демократы либо республиканцы. Ситуация на грани гражданской войны, и она сохранится.



- У меня нет на руках медицинского бюллетеня Джо Байдена, однако, судя по его физическому состоянию, действующему президенту стимулирующие препараты определенно потребуются, - полагает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.



- Но в США хорошая фарма, так что, полагаю, его команда справится - подберут какой-нибудь риталин или препарат из амфетаминовой группы. Другое дело, что после полутора часов дебатов Байдену придется пару суток приходить в себя под наблюдением врачей.



Трамп гораздо сильней Байдена как полемист, так что вся надежда лагеря Демпартии - на команду CNN. Наверняка, они поработают со светом и звуком, чтобы представить Трампа с невыгодной стороны. И сам ведущий будет прессовать Трампа и помогать Байдену.



В любом случае, главными дебатами станут сентябрьские. Впечатления от июньских к моменту выборов в ноябре подзабудутся.



Возможны и определенные трюки. К примеру, Байден отдебатирует в июне, а в сентябре внезапно заболеет, и вместо него против Трампа выйдет та же Камала Харрис.



И обратите внимание: среди молодого поколения демократов - просто выжженное поле приемлемых кандидатов. Есть перспективные радикалы, и, хотя число их сторонников достаточно для проведения в Сенат в наиболее продемократических штатах, но на федеральном уровне их электората недостаточно. Вот и приходится идти на выборы не совсем здоровому человеку.



Впрочем, ведь и Трамп - почти ровесник Байдена, просто более бодрый. Так что не зря анекдоты про брежневское Политбюро сегодня рассказывают про американскую политическую сцену.



- Демократическая партия США представляет собой конгломерат разношерстых сил, где есть свои кланы, - поясняет доцент Финансового университета при Правительстве России Владимир Блинов.



- По выслуге лет и влиянию среди однопартийцев бывший вице-президент Байден к моменту прошлых выборов превзошел по весу всех. Главным его активом была поддержка Обамы, что в сумме делало его безальтернативным кандидатом от демократов. Да, физическое состояние оставляло желать лучшего, но на тот момент это не было столь существенным.



Спустя четыре года это превращается в большую проблему, но и противостоять ему будет не юноша: Трамп моложе всего лишь на четыре года. Лихость соперника демократы все более стремятся перекрасить в мрачные тона, отягощая имидж Трампа уголовными делами.



В этой ситуации Джо Байдену главное не упасть со сцены, а то, что он будет скучнее шоумена Дональда, большой проблемой не является. Скорее всего, он отделается дежурными фразами, что Трамп лжет и нагнетает ситуацию, и постарается не замечать искрометные выпады. Главное в этой борьбе впереди.



Без сомнения, демократы будут и дальше бить в сомнительные связи Трампа с женщинами и постараются вывести на публику остросюжетные темы на этот счет незадолго до голосования.



* "Международное движение ЛГБТ" решением Верховного суда РФ от 30 ноября 2023 г. признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена.