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В махаллях Узбекистана с частными домами создадут махаллинские сервисные компании
10:14 26.06.2024

В 208 махаллях Узбекистана с частными домами в качестве эксперимента создадут сервисные компании, которые будут заниматься благоустройством и оказывать услуги по ремонту коммунальных сетей, сортировке и вывозу отходов. На оплату их работы планируется выделять ежемесячно по 20 млн сумов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 25 июня ознакомился с презентацией предложений по обеспечению благоустройства махаллей, сообщила пресс-служба главы государства.

В настоящее время в стране насчитывается около 10 тысяч махаллей. Из них почти 3000 состоят из многоквартирных домов, обслуживаемых 821 управляющей сервисной компанией. В более чем 6400 махаллях, где расположены частные дома, благоустройство и озеленение в основном выполняются посредством хашаров.

В таких местах предлагается создать махаллинские сервисные компании. Согласно предложению, эти организации будут заниматься благоустройством махаллей, обеспечивать чистоту улиц и арыков, высаживать и ухаживать за деревьями. Кроме того, они будут оказывать услуги по ремонту коммунальных сетей, сортировке и вывозу отходов на договорной основе.

Сервисная компания будет выбираться из числа квалифицированных предпринимателей на основании решения совета махалли. Работы по благоустройству будут выполняться по заказу и под контролем махалли. Для оплаты услуг сервисных компаний сходам граждан махалли ежемесячно будет выделяться 20 млн сумов. Кроме того, они смогут предоставлять населению более 20 различных платных социальных услуг.

"Эта система принесет благополучие в махалли, повысит культуру чистоты и сопричастности у людей. Будет обеспечена занятость мастеров и временно безработных граждан", - отмечалось на мероприятии.

В ходе презентации было отмечено, что сервисные компании будут первоначально созданы в 208 махаллях в качестве эксперимента. Предложено с учетом результатов эксперимента внедрить данный опыт во всех махаллях.

Отметим, что услуги управляющих сервисных компаний в тех махаллях, которые состоят из многоквартирных домов, оплачиваются за счет обязательных взносов или платежей жителей квартир за содержание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, а также благоустройство земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому. Не так давно были утверждены минимальные суммы этой квартплаты.

Источник - Газета.Уз
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