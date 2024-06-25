Игорь Кармазин: Армянский недоворот: почему провалилась попытка свергнуть Пашиняна

10:52 26.06.2024

Армянский недоворот: почему провалилась попытка свергнуть Пашиняна

Рекордные митинги ни к чему не привели



Игорь Кармазин



В Армении, по сути, провалилась попытка свергнуть действующую власть во главе с премьером Николом Пашиняном. Оппозиция уже две недели не проводит крупных митингов и свернула палаточный городок в центре Еревана. Лидер протестов Баграт Галстанян сообщил, что в ближайшее время никаких выступлений в столице не планируется, свою деятельность оппоненты властей перенесут в регионы. "Известия" разбирались в том, почему амбициозное движение не смогло добиться своих целей.



К концу июня протесты сошли на нет



В апреле–июне нынешнего года в Армении вспыхнуло крупнейшее за все годы правления Никола Пашиняна протестное движение. Поводом стали делимитация и демаркация границы с Азербайджаном на северо-востоке страны, в результате Еревану пришлось оставить четыре села в Тавушской области. Среди других причин - потеря Карабаха и попытки действующих властей переписать историю и Конституцию в угоду Баку и Анкаре.



В результате в Ереване 9 и 26 мая, а также 12 июня прошли рекордные протестные митинги, в которых участвовали десятки тысяч человек. Люди также присоединились к блокировке крупнейших дорог и маршам на правительственные дачные поселки. Казалось, что победа вполне реальна, характерным стал эпизод, когда Никол Пашинян и глава МИД Армении Арарат Мирзоян фактически бежали от протестующих. Лидеры движения тогда не скрывали своего оптимизма. Например, главное медийное лицо оппозиции, архиепископ Баграт Галстанян рассуждал о том, что в будущем готов занять пост премьер-министра.



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К концу июня, однако, движение оказалось в глубоком кризисе. После 12 июня в стране не прошло ни одной крупной акции. Галстанян призывал своих сторонников собраться 17 июня, но участников оказалось гораздо меньше, чем раньше. Кроме того, оппозиционеры свернули палаточный городок, который функционировал у здания армянского парламента. Наконец, без ответа остался ультиматум, который протестующие выдвигали действующему премьеру. Согласно этим требованиям, глава правительства должен был оставить свой пост до 16 июня, но тот спокойно продолжил работать.



О кризисе движения заговорили и главные действующие лица. Так, Никол Пашинян в ходе собрания своей партии "Гражданский договор" сообщил, что его оппоненты проиграли, потому что армянский народ больше не хочет бороться и страдать, "а хочет просто жить". В свою очередь, Баграт Галстанян сообщил, что в ближайшее время протестное движение ждет переформатирование. По его словам, выступлений в Ереване пока не планируется, но с 28 июня начнется активная работа в регионах. "Цыплят по осени считают. Мы должны пойти по деревням, заходя в каждый дом", - сообщил он.



Среди причин - поддержка Запада и активность силовиков



Причин затухания протестов несколько. С одной стороны, армянские власти довольно жестко противодействовали выступлениям на улице. Так, 26 мая силовики задержали 280 человек за попытки перекрыть трассы в Ереване. Через два дня помешали католикосу (главе церкви) Гарегину Второму пройти к мемориальному комплексу "Сардарапат". Наконец, крупнейшие столкновения произошли 12 июня, когда оппозиция пыталась прорваться к зданию парламента. Тогда полицейские применили дубинки и светошумовые гранаты, пострадало более 100 человек, в отношении 12 митингующих возбуждены уголовные дела.



Кроме того, проблемы возникли у влиятельных сторонников протестов. Так, правоохранительные органы задержали винодела Айка Шахназаряна, которого считают близким товарищем Баграта Галстаняна. Бизнесмена обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 88 млн драмов ($229 тыс.). Уголовное дело возбудили против компании GG, ее основатель Хачатур Григорян публично поддержал акции протеста. Кроме того, обыски и аресты прошли в офисах оппозиционной партии "Дашнакцутюн" и среди функционеров упраздненной Нагорно-Карабахской Республики.



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Второй важный момент - команда Пашиняна получила поддержку западных стран. Так, Вашингтон и Брюссель ни разу не осудили жестокие разгоны митингующих, хотя в других случаях на такие эпизоды реагируют без промедлений. Более того, перед каждой крупной акцией Ереван посещали крупные американские чиновники. Так, перед митингом 26 мая в республику приехал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн, перед 12 июня - помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен. В оппозиции считают, что эти люди консультировали команду Пашиняна и давали свою санкцию на применение силы.



Третий момент - правящая команда сумела сохранить единство, не допустила раскола в своих рядах. Ключевыми в этом смысле стали попытки оппозиции запустить процедуру импичмента премьер-министру. Две оппозиционные фракции в армянском парламенте располагают 35-ю мандатами, для запуска процедуры требуется 36 голосов, один недостающий голос найти так и не удалось. В итоге внеочередное заседание парламента, которое состоялось 17 июня, закончилось ничем из-за отсутствия кворума.



Наконец, оппозиция довольно слабо проработала свою идейную базу. Ключевым требованием стала отставка действующих властей, но какой-то четкой, однозначной альтернативы митингующие не предложили. Так, Баграт Галстанян говорил, что делимитацию и демаркацию следовало бы проводить не до, а после подписания мирного договора с Азербайджаном. Не очень понятно, что именно это могло бы изменить. Кроме того, путаница возникала по вопросу Карабаха. Галстанян говорил, что будет добиваться возвращения региона, при этом подчеркивал, что стремится к миру, новой войны не хочет.



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Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев подчеркивает, что всплеск протестных настроений оказался во многом спонтанным. По его словам, оппозиция слабо подготовилась к этому всплеску, не придумала понятную альтернативу действующему политическому курсу, не разработала тактику и стратегию своих действий.



- Глобально армянское общество не хочет новой войны. Люди понимают, что шансы в новой войне будут очень невелики. В таких условиях идея поменять власть и более жестко отстаивать свои интересы с Азербайджаном и Турцией не находит отклика. Я при этом отмечаю, что война все равно может стать неизбежной, потому что в Баку и Анкаре не всегда готовы остановиться и ограничить свои аппетиты, - говорит он.



Старший научный сотрудник Института Кавказа (Ереван) Грант Микаэлян также говорит, что лидеры протеста не продумали детальный план своих действий.



- Протест вспыхнул очень ярко, но постепенно энтузиазм стал затухать. Сейчас еще начался сезон отпусков. Возможно, Баграт Галстанян рассчитывает просто пережить лето, а осенью начать новый этап борьбы. Такой план мне кажется неудачным. Оппозиция много обещала, выдвигала радикальные требования, но результата не добилась. В таких условиях возродить движение осенью будет сложно, - объясняет он.



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Армянский политолог Аршалуйс Мгдесян говорит, что оппозиция так и не рассказала, что будет делать в случае смены власти, как будут решаться вопросы с Азербайджаном и Турцией, каким будет вектор внешней политики.



- Конечно, и у власти не очень хорошо с ответами, но они хотя бы декларируют однозначное стремление к миру. При этом нынешняя протестная волна показала, что на самом деле запрос на какую-то политическую альтернативу огромен. Вполне допускаю, что нас ждет период временного затишья, за которым последует новый всплеск. Триггер может быть любым, например какие-то стычки на границе, проблемы с безопасностью или что-то еще, - заключает он.