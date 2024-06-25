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А.Кузмак: Нечего больше отнять. Кто продвигает трансгендерную эпидемию в США
10:55 26.06.2024

Нечего больше отнять: кто продвигает трансгендерную эпидемию в США
Как дети стали участниками американской "культурной войны"

Андрей Кузмак

В США новый скандал, связанный с продвигаемой Белым домом леволиберальной повесткой. Сотрудница крупнейшей в стране Техасской детской больницы обвинила руководство медзаведения в навязывании своим подопечным операции по смене пола. Бесплатное для пациентов хирургическое вмешательство финансировалось за счет средств MedicAid, программы, предназначенной для оплаты лечения малоимущих американцев. Речь идет о миллионах долларов. Кто и зачем продвигает "манию трансгендерности" в США - в материале "Известий".

"Доброе" лицо под маской

О происходящем стало известно после интервью, которое взял известный консервативный обозреватель и журналист Крис Руфо у медсестры Ванессы Сивадж. Она сообщила о том, что педиатрическая гендерная клиника при Техасском детском госпитале в нарушение законов штата финансировала операции по смене пола, изымая средства для их проведения из льготных государственных программ. Более того, по ее словам, руководство больницы оказывало давление на пациентов, убеждая детей и их родителей в необходимости "гендерно-подтверждающей помощи". Таким способом, в больнице "лечили" тех, кто поступал туда с депрессией, тревогой, разного рода зависимостями, а также жертв физического насилия.

Примечательно, что все это происходило спустя почти год после того, как в Техасе был принят закон SB 14, запрещавший проведение "гендерной терапии" лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Однако вскоре, благодаря еще одному сотруднику госпиталя, хирургу Итану Хаиму, выяснилось, что клиника не была закрыта и детей продолжали "лечить" от заболеваний психики с помощью блокаторов полового созревания. Причем эти препараты, ранее применявшиеся для лечения рака простаты, до сих пор не имеют федерального разрешения на использование в отношении подростков.

Обращает на себя внимание и то, что сразу после обнародования информации и у Хаима, и у Сивадж начались проблемы с законом. В дома к ним пришли агенты ФБР. Осведомителями было заявлено, что они являются "потенциальными целями" и "лицами, представляющими интерес" для "специального" расследования. Хаиму впоследствии выдвинули обвинения по четырем уголовным статьям в нарушении законов о врачебной тайне. Врачу грозит до 10 лет лишения свободы.

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"Красные" против

Вскоре после принятия Техасом законодательного запрета Белый дом выпустил специальное заявление, в котором "хирургия верхней части туловища", хирургические операции на гениталиях или репродуктивных органах, феминизация лица и другие процедуры объявлялись эффективными методами лечения. Причем, что важно, эту оценку дала Национальная сеть по борьбе с детским травматическим стрессом (NCTSN) при Управлении по профилактике и лечению профилактики наркотической зависимости и психических расстройств.

Впрочем, это заключение только ускорило принятие другими консервативными штатами своего запретительного законодательства. В апреле этого года примеру Техаса последовали Айдахо и Индиана. Всего полный или частичный запрет на данный момент ввели 14 американских штатов.

По статистике, против "гендерной терапии" для детей выступает и большинство американских граждан, причем во всех возрастных категориях. Не меньшее раздражение вызывает и своеобразная кадровая политика Белого дома и попытки интеграции трансгендеров в профессиональный спорт и оплаченные из бюджета Пентагона drag-queen-шоу на военных базах. Последние, справедливости ради, были в конечном итоге запрещены после волны общественного возмущения.

Случай в Техасе не был единственным. В феврале 2023 года в центре внимания оказался трансгендерный центр Вашингтонского университета при детской больнице Сент-Луиса (Миссури). Как заявила одна из его кураторов Джейми Рид, для назначения ребенку гормональной терапии требовалось разрешение терапевта и один визит к эндокринологу. Никаких других документов или анализов руководство медицинского учреждения не запрашивало.

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Кому-нибудь нужно

Однако вопрос состоит не только в действиях врачей, но и в превращении трансгендерности в модное социальное явление. Эксперты, выступающие против ее популяризации, называют происходящее заразной социальной манией. Действительно, если смотреть на статистику, то очень сложно не увидеть за ней управляемый проект. В 2016 году около 0,02–0,03% американских девушек называли себя трансгендерами. Спустя всего семь лет их доля выросла в 100 раз.

Вместе с ростом спроса, растет и предложение. Исследователь медицинского рынка Крис Мориц предсказывает к 2030 году увеличение объемов услуг на 8,5% (почти в два раза больше, чем в среднем по рынку). По другим расчетам, рост составит до 20%.

В США существует несколько десятков масштабных медицинских программ, нацеленных на то, чтобы операции по смене пола стали как можно более доступными для всех возрастов и слоев населения. Тем интереснее в этом свете выглядит список попечителей. Проекты, которые поддерживает 0,52% населения США (приблизительная численность американских трансгендеров или тех, кто себя таковым считает), финансируются фондами Рокфеллеров, Макартуров, Тавани (семья Притцкер), а также множеством компаний из длинного списка Business Roundtable (лоббистская организация, объединяющая топ-менеджмент крупнейших американских корпораций).

По мнению множества экспертов, интересы большого бизнеса - это только половина проблемы. Настойчивое продвижение трансгендерности больше похоже на программу по массовой стерилизации населения, считает психотерапевт, психиатр, президент Профессионального объединения врачей сексологов Евгений Кульгавчук.

- Эта тема давно перестала быть чисто медицинской и все больше становится политической, социальной, часто раздуваемой искусственно. Полагаю, речь идет об очень серьезном "бизнесе". Бизнес в кавычках, потому что калечить людей за их деньги или за деньги налогоплательщиков - это не бизнес, а безумие. Безусловно, бывают случаи, когда есть на то медицинские показания. Но вакханалия, начавшаяся лет 20 назад на Западе, все больше напоминает какую-то разнарядку, а не помощь людям. Дело в том, что сексуальность человека, ее физическая, эндокринная и психическая формы, формируются до 25 лет. Поэтому оперировать детей в массовом порядке просто преступно. Это больше напоминает не медицинскую помощь, а опыты и эксперименты на людях, - заключает эксперт.

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Беспрецедентное продвижение повестки в свое время помогло Джо Байдену получить поддержку внутри демократического лагеря и стоящих за ним элит, подчеркивает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

- Это бомба замедленного действия. В сознании людей постепенно новыми нормами заменяется традиционная система ценностей. Нынешняя администрация и лично Джо Байден считается защитником сообщества секс-меньшинств, даже большим, чем каких-либо других меньшинств. В этом действительно есть что-то иррациональное. Причем существует точка зрения о том, что именно это обстоятельство послужило одним из основных факторов поддержки, которая ему была оказана в преддверие выборов 2020 года, - отметил эксперт.

Источник - Известия
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