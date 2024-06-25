Ассанж перед выбором: стать белым Манделой или "зеленым" Карлсоном

10:58 26.06.2024

Основателя Wikileaks освободили из британской тюрьмы, чтобы заманить в американскую?



Юрий Енцов

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Дмитрий Аграновский



Формально освобожденный из тюрьмы в Британии, Джулиан Ассанж летит в сторону родной Австралии, сообщил аккаунт Wikileaks в соцсети Х. Надолго ли? 14 лет назад основатель разоблачительного сайта опубликовал сотни тысяч конфиденциальных материалов, в том числе самое нашумевшее, ставшее вирусным видео: запись гибели мирных иракцев от пуль американского вертолета в Багдаде.



И вот Высокий суд постановил отпустить Ассанжа из тюрьмы "Белмарш", что в Большом Лондоне, под залог. Он провел там 1901 день, пытаясь опротестовать экстрадицию в США. Сбрив многолетнюю тюремную бороду, Джулиан ступил на трап самолета, после пяти с лишним лет в камере размером два на три метра, в полной изоляции 23 часа в сутки. Друзья, коллеги и все неравнодушные надеются, что он вскоре воссоединится с женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой.



Но для этого ему пришлось заключить сделку с американской прокуратурой о хотя бы частичном признании вины - в обмен на зачтение наказания в виде уже отбытого срока. Всего основателю WikiLeaks было предъявлено в США то ли 17, то ли 18 уголовных обвинений, за которые ему грозило в общей сложности до 175 лет лишения свободы. За одно из семнадцати - примерно десять лет и выходит. А если брать вместе с добровольным заключением в посольстве Эквадора, просидел он, не видя света белого, больше десяточки.



Адвокат Дмитрий Аграновский от всей души надеется, что история этого заключения движется к концу:



- Для властей США Ассанж был большой проблемой и устраивать над ним в предвыборный год судилище - совершенно никому не нужно, более того, опасно и может оттолкнуть от нынешних властей довольно большую часть избирателей, прежде всего сторонников демпартии.



Я думаю, что это достаточно серьезный ход, который, наряду с прочим показывает, что американская Демократическая партия вполне настроена оставаться у власти и даже может предпринимать нестандартные шаги.



"СП": Уже предприняла, президент США Джо Байден давно высказывался, что в Вашингтоне "рассматривают возможность закрыть дело Ассанжа" после просьб к Соединенным Штатам от парламента Австралии.



- Но все равно я за Ассанжа очень рад и сожалею, что в свое время он не укрылся в российском посольстве, тогда бы у него была примерно такая же судьба как у Эдварда Сноудена, то есть он бы давным-давно получил свободу и, наверняка, еще и российское гражданство. Но когда он укрывался в посольстве Эквадора, у власти в этой стране находились левые партии, никто не предполагал, что ситуация поменяется.



А вообще он настоящий народный герой всемирного сопротивления, один из самых уважаемых людей, продолжатель дела Че Гевары - в каком-то смысле, конечно, в "версии лайт". Я очень рад, что он летит в сторону Австралии, никаких неожиданностей не жду. Думаю, что ситуация сторонами согласована.



"СП": Заключенного сопровождает верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит, а посол Австралии в США Кевин Радд оказывает "важную помощь". Но его везут все-таки не напрямую домой, а на Маршалловы острова "неинкорпорированную территорию США"?



- Там есть американский суд - наверное, стоит какое-то небольшое здание под звездно-полосатым флагом - который может удостоверить "сделку с правосудием".



В принципе, в США - довольно распространенная практика, официальный институт. Для капитализма это достижение, с прозрачными условиями.



Пошли на сделку потому, что все в этой ситуации хотят сохранить лицо: Ассанж - выйдет на свободу, а власти США покажут, что они его не просто так выпустили, а он что-то "признал", вот и ограничились уже отбытым сроком, весьма, кстати, немалым…



"СП": …а если брать сидение в посольстве Эквадора, то и большим!



- Это тоже фактически было "заключение", но его не зачтут в срок заключения под стражей. Да и без посольства Эквадора отсидки хватило.



"СП": Хватит ли ему в дальнейшем здоровья продолжать свое благородное дело или он уйдет на покой?



- Думаю, что здоровья должно хватить, но могут быть какие-то тайные условия сделки. В любом случае, сам факт его существования - это уже продолжение его дела. Ведь Ассанж давно превратился в некое знамя.



Но посмотрим. Могут быть всякие неожиданности, мы ведь не знаем, к чему его склоняли? Мне бы очень не хотелось, чтобы Ассанж принял какое-то участие в компании Байдена против Трампа. Не думаю, что такое случится, но в нашем мире все возможно.



"СП": Или, например, американцы могут ему подкинуть какие-то свои фиктивные, подложные документы, фейки про нашу спецоперацию?



- Могут распространять что-то такое от его имени. Такая вероятность тоже есть, но я сомневаюсь в эффективности этого, ведь все уже давно перешагнули все "красные линии", и никакая информация с Запада нам не повредит.



Что бы оттуда ни исходило, они себя так дискредитировали, что мы им не верим ни на йоту. Все, что они рассказывают, лишь совокупность фейков и лжи.



Другое дело, если рассуждать чисто теоретически, не хотелось бы, чтобы Ассанж всю выдающуюся биографию "пустил коту под хвост" таким образом. Но сомневаюсь, что такое вообще возможно.



"СП": Его отпустили не оттого, что все, что им было опубликовано, "быльем поросло", сейчас другие приоритеты и горячие новости?



- Не скажите! Что значит "забылось"? Даже в сериале "Родина" есть эпизод, о котором он рассказывал. Нет, политически активное население все прекрасно помнит - кому надо.



А те, кто забыл - сами ни на что не влияют. Да, есть люди, забывающие сегодня то, что происходило вчера. Но они не целевая группа в политике, а просто "резервуар голосов", - уверен эксперт…



Конечно, надо еще дождаться прибытия Джулиана в Австралию после Маршаловых островов. Наверняка, помимо двух-трех чиновников и адвокатов из Австралии, там будут сотни журналистов и, возможно, тысячи активистов со всего мира.



А дальше бывший узник, хакер, журналист и правозащитник может хоть в премьер-министры Зеленого континента выдвинуть свою кандидатуру.



Если ему это, конечно, нужно. Ведь на Западе популярные журналисты и богаче, и влиятельнее карьерных политиков. Это только у нас люди из "телеящика" стремятся попасть в депутаты.



В той же Австралии за то время, пока народ следил за судьбой Ассанжа, сменилось несколько поколений политиков, которых за пределами этого государства мало кто знает. Джулиан мог бы стать кем-то вроде белого Нельсона Манделы. Тот побыл-таки один срок президентом страны, в которой перед этим просидел в тюрьме 27 лет.



В 2012 г. Ассанж в своем блоге заявлял, что "будет рассматривать возможность представить свою кандидатуру на выборах в австралийский Сенат". Тогда не вышло, но сейчас вполне можно попробовать себя в большой политике.



Скорее всего Ассанж предпочтет судьбу влиятельнейшего Такера Карлсона, кстати бравшего у него в тюрьме интервью. А потом, после встречи с Путиным, Такер разговаривал еще и с супругой Джулиана Ассанжа, Стеллой. Она тогда назвала Британию "комнатной собачкой США". Британия, кажется, не обиделась, может быть, согласившись с этим эпитетом.



Вообще супруги друг друга стоят. Это с отцом и отчимом Джулиану в свое время не повезло, зато мать и жена у него - верные и стойкие.