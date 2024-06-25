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|Мелис Тургунбаев освобожден от должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана
11:27 26.06.2024
Экология АКИpress - Тургунбаев Мелис Жусупжанович освобожден от должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора в связи с переходом на другую работу.
Как сообщила пресс-служба Администрации президента, соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Тургунбаев был назначен на эту должность в конце марта 2023 года.