Хищения в Алматинском метрополитене – фигуранты получили от 7 до 8 лет

11:34 26.06.2024

Хищение в Алматинском метрополитене – фигуранты получили от 7 до 8 лет



Алмалинский районный суд Алматы огласил приговор 10 обвиняемым в хищении более 5 млрд тенге бюджетных средств при строительстве метрополитена города, передает Zakon.kz.

Досудебное расследование преступления осуществляла главная транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.



"В ходе судебного процесса обвинение доказало, что подсудимые, будучи руководителями КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс", ТОО "Автоматизация и Технологии Сервис", в группе лиц, при строительстве станций - "Сарыарка" и "Достык", в период с июня 2018 года по август 2020 года путем финансовых махинаций, в том числе завышения стоимости оборудования (практически в 10 раз), регулярно через подставные фирмы выводили крупные суммы денег", – говорится в сообщении.

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы (основные фигуранты – от 7 до 8 лет) с лишением права работать в государственных и финансовых организациях.



Кроме того, суд применил конфискацию арестованного имущества на сумму свыше 1 млрд тенге, а также взыскал причиненный государству ущерб.



Приговор суда не вступил в законную силу.



Ранее в транспортной прокуратуре рассказали, что ГКП "Метрополитен" приобрело первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге.



Константин Вноровский