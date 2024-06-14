Кыргызстан. Правительство отчаянных. Хорошо это или плохо? - Осмонакун Ибраимов

11:37 26.06.2024

Правительство отчаянных. Хорошо это или плохо?

Автор: Осмонакун Ибраимов



Анализируя решения правительства, указы президента, выступления наших руководителей, складывается впечатление, что они хотят все сразу и как можно скорее. Им очень и очень хочется сотворить что-то такое грандиозное, великое и чуть ли быть впереди "планеты всей". Мы это видим и не можем не радоваться.



У правительства сейчас настоящее планов "громадье": тут и межконтинентальная железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, тут же железная дорога Юг-Север, совсем скоро открытие альтернативной шоссейной дороги между Бишкек и Ош, предстоит еще более скорое начало строительства города с космическим названием "Асман" и т.д. Совсем близко открытие правительственного новоселья - нового Дворца республики. Вот-вот ожидается начало строительства Камбар-Атинской ГЭС (капсулы давно положены), да и многое другое и интересное. Всех не перечислю, а потом всех этих грандиозных начинаний не сразу вспомнишь.



Меня лично безмерно радует то, что в этом громадье планов никак не забыта и культура. Уже построен театр "Манас". Премьер-министр Акылбек Жапаров дал команду запланировать в Оше, в нашей южной столице, современный кино-концертный зал на месте нынешней совсем уже убогой и старой филармонии имени Рыспая Абдыкадырова. В бишкекских театрах уже идут премьерные спектакли. Я лично посетил мюзикл "Джамиля" по Айтматову и шекспировский "Король Лир". Очень серьезные деньги выделены культуре, литературе, книгоизданию.



Да, чуть не забыл упомянуть еще одну новость - наш Национальный банк, наконец, устыдил сам себя - грядет серьезное снижение учетной ставки кредитов. Грабительские проценты впервые за много лет начнут снижаться, а кредиты станут намного доступнее. Если на простой язык это новшество переводить, то наши банки-пиявки будут меньше выпивать кровь бизнесменов, особенно мелких предпринимателей, тем самым снизив число почти запрограммированных банкротств и связанных с ними тысячи трагедий, драм, даже суицидальных уходов из жизни.



В общем, доказательств не требуется - у нас настоящее правительство отчаянных. Мы не можем не видеть, как наши руководители стараются, торопят время, явно погоняют коней.



Мы видим воочию, что значит быть инициативным, оперативным, но не сонным и не вялотекущим. По-моему, наши руководители хорошо понимают, что мы в Кыргызстане во многих отраслях экономики и социального обустройства запоздали. Не хочу сказать, что другие нас очень опередили. Нет, каждая республика делает то, что им по плечу и по карману. Но давайте признаемся: апатичные, не инициативные, без воображения и творческого подхода к делу правительства давно стали нашей печальной судьбой. Мы привыкли слушать за эти годы только одно: "Нет денег". Год за годом повторяется, как жвачка, одно и то же: мы - бедные, мы - беспомощные, что наша доля вечно прозябать. Не строить, на начинать, на замахиваться, не прыгать выше головы. Но по-стахановски, по-черному воровать. Вот с такой внутренней убежденностью, с такой духовной мантрой прожили уже много лет.



Наше нынешнее правительство, наш президент стараются эту психологию ломать, хотят любой ценой выйти из этого порочного круга. Я это поддерживаю. Давно пора.



Но есть одно очень важное пожелание. Не перегибать. Не переборщить. Не испытывать терпение людей. Мы живем на грани усталости металла, говоря на языке сопромата. А усталость металла есть многократное повторение напряжений, нагрузки. Все начинается, согласно физике сопромата, с образования совсем небольшой трещины. А в сопротивлении материала есть такая закономерность: разрушение происходит при отсутствии не таких уж больших деформаций, но из-за быстрого распространения этой самой небольшой трещины. И металл может не выдержать.



А пожелание нам, гражданам, только одно. Давайте потерпим. Мы сможем переломать ситуацию. А позорились мы более чем достаточно. Три раза крушили свою страну и хватит. Боливар уже не выдержит двоих, как говорят.



Осмонакун Ибраимов

14.06.24