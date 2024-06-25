 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто направляет мигрантов-гастарбайтеров из Пакистана и Бангладеш в Киргизию? - ВечБишкек
12:36 26.06.2024

25 июня 2024 - Толгонай Осмонгазиева

Нурлан Досалиев: Кто направил пакистанских мигрантов к нам?

Военный эксперт Нурлан Досалиев на круглом столе "Юбилей ЕАЭС: итоги и перспективы для Кыргызстана" выразил обеспокоенность ситуацией с трудовыми мигрантами, которых привлекают для работы на своих предприятиях Кыргызстан. По его словам, речь идет о гражданах Пакистана, Бангладеша, Алжира и Египта, которые не так давно стали одной из сторон массового конфликта, произошедшего в Бишкеке.

- Общая численность граждан Пакистана, Бангладеша, Алжира и Египта, находившихся на территории Кыргызстана на 1 мая, составляла 200 тыс. человек. Население нашей республике примерно 7 млн человек, при этом больше миллиона активных трудоспособных граждан находятся за пределами страны в трудовой миграции. И мне не понятно, почему вместо того, чтобы обеспечить их работой, мы приглашаем сюда пакистанцев. Мы имеем дело с социальным предательством. Рано или поздно вопрос так и встанет.

Мне интересно, зачем 200 тысяч иностранных граждан, которые никогда не были на территории Евразии и Кыргызстана, оказались здесь. У них трудовая миграция – это распространенная практика, которая имеет место десятки лет. Но, как правило, она направляется в арабские страны, где тепло и уютно, и бананы растут круглый год. У нас они ходят в тапках зимой, уши морозят. И зарабатывают здесь копейки. Мы не можем платить им как арабские шейхи. Поэтому логично спросить, кто направил эту миграцию к нам, и главное – для чего, - подчеркнул эксперт.

Круглый стол был организован ,Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Источник - Вечерний Бишкек
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