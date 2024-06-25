Хватит врать народу! "Киркоровцы" - это не элита...

14:16 26.06.2024

"ХВАТИТ ВРАТЬ НАРОДУ!" ЭЛИТА СОВЕРШИЛА НЕПРОСТИТЕЛЬНУЮ ВЫХОДКУ



Даже спустя полгода после скандала с голой вечеринкой и последующей за ней поездкой представителей элитки в Донбасс страсти не утихают. Известные артисты объясняют этот феномен просто: элита совершила непростительный ход - "плюнула" в народ. Актриса Яна Поплавская призвала: "Хватит врать народу! Это не культура! Это не наши ценности!" Но чем дальше, тем больше интересных нюансов появляется. В том числе и о "покровителях" оскандалившихся "звезд".



Вряд ли кто-то в России не знает сейчас детали скандальной голой вечеринки, которую в преддверии Нового года устроила блогер Анастасия Ивлеева, пригласив на нее известных представителей так называемой элиты, включая певца Филиппа Киркорова, его коллегу по цеху Лолиту Милявскую, телеведущую Ксению Собчак и прочих.



Засветившихся на вечеринке артистов начали спешно отменять на ТВ, их даже повырезали из новогодних программ, концерты срывались один за другим, от возмущенных активистов посыпались иски в суды.



Полгода прошло с момента вечеринки, но осадочек, как говорится, до сих пор остался. Особенно после того, как в попытке обелить себя, "отмыться" после этого скандала "звезды" потянулись в Донбасс. Сначала Киркоров, потом Ивлеева.



Филипп приехал не с пустыми руками - привез "гуманитарку" и пупсов в виде себя, спел в госпитале несколько песен. Вот только спустя месяцы выясняются любопытные подробности той злополучной поездки, которую раскритиковали и на фронте, и в тылу.



Известные артисты объясняют критику в адрес "звезд" просто: элита совершила непростительный ход - "плюнула" в народ.



Бойкот новой элиты



Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте маскхалат и средства бронезащиты, получите оружие. Прибудете в зону СВО и покажете, на что вы способны,



- предложил Филиппу русский боец на видео, которое быстро разошлось по Сети незадолго до поездки Киркорова в Донбасс.



Военных поддержала певица Ольга Кормухина, которая ездит с выступлениями и гуманитарной помощью в Донбасс с 2014 года:



Мы принципиальную позицию занимаем. Донбасс - это не помойка и не прачечная, куда нужно отвозить на отмывку репутации разным персонажам, которым давно пора закончить свою деятельность, потому что в исправление я не верю.



Актриса Яна Поплавская заявила, что "Донбасс - это не прачечная для стирки чужого грязного белья". Она уверена, что Киркорова привезли в Горловку для "стирки штанов".



Поэтому поездка Киркорова - это ложь, очковтирательство! Хватит нам врать! Хватит врать народу! Это не культура! Это не наши ценности! России это не нужно,



- заявила Поплавская.



В эфире подкаста пранкера Соряна Яна Поплавская сослалась на батюшку, что был в больнице во время приезда Киркорова в Донбасс. Оказалось, что бойцы, которые были в госпитале, - та самая новая элита России, - устроили ему бойкот.



Когда сказали, чтобы вышли ребята из палаты, они сказали: "Мы не выйдем". И вышли только те, кто был в коридорах, медперсонал,



- обратила внимание Поплавская.



По мнению актрисы, происходящее с Киркоровым сейчас - "это плевок", "это не стеб - это провокация" и "показательная история" того, кто открыто говорит: "Я класть на вас хотел. Меня так хорошо прикрывают, я так хорошо устроился. Я тут, вы знаете, сидю".



Все это до поры до времени, - уверена актриса. - Вернутся герои - перья эти все повыщипают.



"Плевок" в народ



Схожего мнения придерживается и народная артистка России Татьяна Васильева. В интервью журналисту Вячеславу Манучарову для его программы "Эмпатия Манучи" артистка весьма негативно высказалась по поводу подобных поездок звездной элиты в Донбасс.



Неприятно, противно, придумали бы что-нибудь другое. Это унизительно для тех, кто там (на фронте), - раскритиковала "звезд" за подобные поездки актриса. - Ты засветился. Ты веди себя достойно - не езжай туда с подарками. Сядь в окоп и возьми ружье! И останься там. Тогда можно поговорить.



Васильева отметила, что есть артисты, которые ездят в Донбасс, на фронт регулярно и, действительно, не для "стирки", а для поддержки ребят, что воюют.



А вот после поездок "звезд" в Донбасс, как в "прачечную", артистке стыдно за них:



Стыд. Стыд. Мне стыдно, - негодует Васильева. - Нельзя это не осудить. И они прощены.



- Прощены кем? - тут же уточняет у нее Манучаров.



Не народом. Теми, кто их выпускает опять, на волю, - поясняет в ответ артистка. - Прощать такие вещи, когда на него плюют, народ не будет.



Киркоров вернулся, но осадочек остался



Напомним, что после поездки в Донбасс Киркоров быстро вернулся на сцену. Сначала его стали показывать в юмористических программах, потом он и вовсе выступил на главной сцене страны - в Кремлевском дворце.



После всей этой череды скандалов с Киркоровым и его попытками обелиться, отшутиться про "вошел не в ту дверь" внезапное возвращение певца на телеэкраны и на главную сцену страны невольно заставляет задуматься над тем, кто "крышует" артиста в перьях.



Я думаю, что можно найти человека или людей, которые так хорошо крышуют вот эту позорную историю,



- высказала свое пожелание для следователей Поплавская.



О карьере Киркорова и его скандалах порассуждал обозреватель Царьграда Александр Бабицкий. Он отметил, что, с одной стороны, у певца есть особенное чутье на скандалы и способность рекламировать самого себя. С другой - есть подозрения, что в многочисленные скандалы Киркоров попадает неслучайно.



Почему же "королю шоубиза и ремейков" до сих пор все сходит с рук? - задался вопросом эксперт. - На мой взгляд, Киркоров обладает особым чутьем, которое для звездного статуса намного важнее вокальных данных: он инстинктивно чувствует любую возможность для саморекламы. А уж если это будет сопряжено со скандалом, так еще для него же и лучше: черный пиар - тоже пиар.



Бабицкий также отметил, что был бы не удивлен, если б узнал, что в отечественном шоу-бизнесе существует "негласная договоренность не трогать Киркорова, а использовать его как барометр - какие выходки артистам прощаются, а какие нет".



Вот потанцевал Киркоров на кресте в Кремле - и ничего, по большому счету, ему не сделали. Так и запишем. А вот отличился на голой вечеринке и попал на несколько недель "под отмену" - значит, в эту сторону ходить не надо, мотают на ус продюсеры,



- поясняет Бабицкий.