 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.06.2024
18:26  Умер поэт и писатель Бахыт Кенжеев
18:22  Китайский "кластер мегаполисов" станет богаче Германии
16:28  Мелис Тургунбаев утвержден главой Нацбанка Кыргызстана
14:16  Хватит врать народу! "Киркоровцы" - это не элита...
12:36  Кто направляет мигрантов-гастарбайтеров из Пакистана и Бангладеш в Киргизию? - ВечБишкек
12:00  Хиджаб преткновения. В Таджикистане запретили, а что в России? - В.Мацевич
11:37  Кыргызстан. Правительство отчаянных. Хорошо это или плохо? - Осмонакун Ибраимов

11:34  Хищения в Алматинском метрополитене – фигуранты получили от 7 до 8 лет
11:27  Мелис Тургунбаев освобожден от должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана
10:58  Ассанж перед выбором: стать белым Манделой или "зеленым" Карлсоном
10:55  А.Кузмак: Нечего больше отнять. Кто продвигает трансгендерную эпидемию в США
10:52  Игорь Кармазин: Армянский недоворот: почему провалилась попытка свергнуть Пашиняна
10:14  В махаллях Узбекистана с частными домами создадут махаллинские сервисные компании
10:01  Дебаты Байдена и Трампа могут вылиться в гражданскую войну, - СП
09:51  Арестованы руководители WorldSkills Russia
09:49  Захар Прилепин научит студентов "мягкой силе". Он будет готовить в МГУ специалистов по "информационным и гибридным войнам"
08:45  Корейской войне ищут продолжение, - С.Строкань
07:42  Индия отвергла попытки Запада изолировать РФ, - В.Скосырев
01:49  Почему так трудно строить Справедливый Казахстан, - Виктор Шацких
01:37  Американская кровь за кровь Севастополя. Главный вопрос к МО РФ
01:32  О статусе центробанков мира. В чем уникальность ЦБ Китая, Вьетнама и Северной Кореи? - В.Катасонов
01:05  Уроки масштабного моделирования будущего для России, - Виктор Лось
01:02  Китай призывает Запад выйти из порочного круга протекционизма, - НГ
01:00  Тибетский клин для отношений Китая и Индии, - Ю.Тавровский
00:58  Вашингтон будет всячески мешать строительству ж/д "КНР-КР-РУз", - М.Коргонбаев
00:57  Москва станет центром многополярного мира? - О.Щукин
00:55  Авиавласти Узбекистана и Казахстана договорились с Китаем о полетах по пятой "свободе воздуха"
00:50  Своя доля: в каких отраслях запрещают работать трудовым мигрантам в РФ
00:49  Европа поставила ультиматум Китаю, - С.Савчук
00:46  Президент Кыргызстана помиловал бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Б.Борогул уулу, осужденного на пять лет
00:44  Китай первым доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
00:39  После Бербок и Шольца китайцы публично "выпороли" немецкого вице-канцлера, - Г.Шпицен
00:20  Кто вступит в военный союз с Россией: Грузия, Венесуэла… Китай? - СП
00:16  Вячеслав Никонов: БРИКС предложила идеальную модель будущего мира
Вторник, 25.06.2024
19:21  Станет ли Центральная Азия новым тигром экономического роста?
16:10  Протестующие в столице Кении Найроби ворвались в парламент
16:01  Вторжение неизбежно? АмерБандер-фронт, - И.Веремеев
15:54  Загадочный Жордан Барделла. 28-летний политик из семьи мигрантов может стать премьер-министром Франции
15:50  Узбекистан. За незаконное вовлечение детей в религиозное воспитание отныне родителями могут ввести штраф
15:46  Как же взять быка за рога? Реалии и проблемы казахстанского животноводства
15:43  Молодежь бежит из казахстанских городов: помогут ли поручения Бектенова, - С.Туник
15:41  Глобальное иго рушится: финансовая независимость стран БРИКС покончит с доминированием коллективного Запада, - "Завтра"
15:34  МУС выписал ордера на арест Шойгу и Герасимова
14:16  Племяннице президента Садыра Жапарова Лаззат сделали предложение
12:54  Пекин нашел статью для тайваньцев. Отношения между материком и островом продолжают накаляться, - Н.Портякова
12:50  В Казахстане появилась первая национальная языковая модель на базе ИИ - IrbisGPT
12:39  Северяне всегда побеждают южан, - Тимур Шерзад
12:36  Назначен новый главнокомандующий военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана - Серик Бурамбаев
12:30  Йеменские повстанцы поставили НАТО на место, - СП
12:27  А.Ситников: Украина в каменном веке, Европа в дыму от АЭС. Как Москва накажет за Севастополь
12:22  Свобода с признанием вины: Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайский "кластер мегаполисов" станет богаче Германии
18:22 26.06.2024

Товарищ Си объявил перезагрузку Большого залива

Дмитрий Капустин

После семи лет строительства открывается один из самых амбициозных в Китае транспортных проектов - магистраль Шэньчжэнь-Чжуншань, которая свяжет воедино города в районе Большого залива. Это несколько мегаполисов, которые находятся в дельте Жемчужной реки. По площади этот район сопоставим с Хорватией (почти 60 тысяч кв. км), только проживает здесь сейчас уже больше 85 миллионов человек - почти как во всей Турции.

Район Большого залива включает в себя Гонконг и Макао, которые имеют статус не городов, а специальных административных районов Китая. Общий ВВП этого кластера мегаполисов - почти $2 трлн. Это сопоставимо с экономикой таких стран, как Южная Корея или Австралия. На Большой залив уже сейчас приходится треть всего китайского экспорта.

Причем ВВП Большого залива стремительно растет: китайские власти надеются, что к 2035 году этот кластер мегаполисов станет самым важным в мировой экономике. А это, естественно, невозможно без надежного транспортного сообщения. Пусть площадь и не очень большая, но плотность деловых связей такова, что каждая минута, проведенная в пути, на счету. В районе Большого залива особенно четко понимаешь важность старой пословицы "время - деньги", шутят сами китайцы.

И теперь открывается 24-километровая магистраль, который соединит город Чжуншань с технологическим центром Шэньчжэня через устье Жемчужной реки. Это настоящее инженерное чудо: оно включает в себя два моста, два искусственных острова и один подводный туннель длиной 6,8 км и шириной 46 метров. Габариты делают его крупнейшим в мире подводным туннелем из железобетонных труб в стальной оболочке.

Мост Линдинъян - ключевая часть магистрали - с основным пролетом длиной 1666 метров, является крупнейшим в мире морским подвесным мостом со стальными коробчатыми балками, искренне гордятся власти Шэньчжэня .

Ожидается, что восьмиполосная магистраль с двусторонним движением сократит время в пути между двумя городами с двух часов до менее чем 30 минут, говорится в статье, опубликованной в журнале China Highway, посвященном китайским дорогам.

Стоимость проекта - более $6 млрд (то есть примерно в полтора раза дороже, чем обошелся Крымский мост). Такие огромные деньги правительство согласилось выделить, чтобы дать стимул для развития Большого залива, который в перспективе должен потеснить все остальные кластеры мегаполисов (а сопоставимы с ним по площади и населению) сейчас только Токио, Нью-Йорк и Сан-Франциско.

Именно на регион Большого залива приходится 11% всего ВВП Китая. Естественно, правительство будет холить и лелеять такую курочку, несущую золотые яйца. Причем почти каждый город, входящий в Большой залив, имеет свою специализацию.

Например, Шэньчжэнь с населением почти 18 млн человек (больше, чем в Москве) - третий по величине город в Китае, после Пекина и Шанхая. Это крупный финансовый центр, где находится Шэньчжэньская фондовая биржа (входит в мировой топ-10 по капитализации торгующихся компаний).

Шэньчжэнь также еще и важный логистический центр: он входит в Морской Шелковый путь, который проходит от южного побережья Китая до оконечности Индии и далее через Суэцкий канал в Средиземное море.

Но главное, что Шэньчжэнь считается китайской Силиконовой долиной: здесь расположены такие технологические гиганты как DJI (производство дронов), BYD (крупнейший в мире производитель электромобилей) и Tencent. А многие производственные предприятия расположены в районе Баоань, откуда и начинается мост в Шэньчжэне.

В Баоане в среднем 18 находится высокотехнологичных предприятий на каждый квадратный километр, что в 15 раз превышает плотность бизнеса в остальной части района Большого залива, подсчитала государственная телекомпания CCTV.

Чжуншань, расположенный на другом конце моста, - не такой высокотехнологичный, а традиционно промышленный город. Однако благодаря появлению новой магистрали сюда смогут мигрировать многие компании, которые ищут более дешевые локации, подальше от очень стремительно подорожавшего Баоаня.

Причем идея строительства железнодорожной ветки между двумя городами обсуждалась еще с 90-х годов, когда в Китае только начался технологический бум. Однако именно благодаря личной поддержке Си Цзиньпина сверхдорогой проект все же был реализован. Критики дороговизны проекта были посрамлены главным аргументом: новая магистраль поможет сбалансировать экономическое развитие восточного и западного берегов дельты Жемчужной реки. По итогам прошлого года общий объем ВВП на востоке дельты был в пять раз больше, чем на западе.

Проект был одобрен Национальной комиссией по развитию и реформам, которую возглавлял Сюй Шаоши, в конце 2015 года. А строительство началось год спустя. Теперь остается лишь считать профиты от новой магистрали. По планам китайского правительства, уже к 2030 году ВВП района Большого залива должно приблизиться к $4 трлн, что превысит объем экономики Германии.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719415320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем ОБСЕ
- Подведены итоги работы Общественной палаты
- В Мажилисе состоялась церемония награждения премией "Парламент сөзі"
- Олжас Бектенов поставил на особый контроль готовность инфраструктуры к отопительному сезону
- Олжас Бектенов поручил активизировать работу по обеспечению населения занятостью
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Казахстан и ОБСЕ: подтвержден курс на конструктивное взаимодействие и укрепление Организации
- Советник Президента встретился с общественностью области Абай
- Прогноз по рейтингу АО "Нефтяная страховая компания" пересмотрен со "Стабильного" на "Позитивный"; рейтинг "B+" подтвержден
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  