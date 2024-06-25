|18:26 Умер поэт и писатель Бахыт Кенжеев
18:22 Китайский "кластер мегаполисов" станет богаче Германии
16:28 Мелис Тургунбаев утвержден главой Нацбанка Кыргызстана
14:16 Хватит врать народу! "Киркоровцы" - это не элита...
12:36 Кто направляет мигрантов-гастарбайтеров из Пакистана и Бангладеш в Киргизию? - ВечБишкек
12:00 Хиджаб преткновения. В Таджикистане запретили, а что в России? - В.Мацевич
11:37 Кыргызстан. Правительство отчаянных. Хорошо это или плохо? - Осмонакун Ибраимов
11:34 Хищения в Алматинском метрополитене – фигуранты получили от 7 до 8 лет
11:27 Мелис Тургунбаев освобожден от должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана
10:58 Ассанж перед выбором: стать белым Манделой или "зеленым" Карлсоном
10:55 А.Кузмак: Нечего больше отнять. Кто продвигает трансгендерную эпидемию в США
10:52 Игорь Кармазин: Армянский недоворот: почему провалилась попытка свергнуть Пашиняна
10:14 В махаллях Узбекистана с частными домами создадут махаллинские сервисные компании
10:01 Дебаты Байдена и Трампа могут вылиться в гражданскую войну, - СП
09:51 Арестованы руководители WorldSkills Russia
09:49 Захар Прилепин научит студентов "мягкой силе". Он будет готовить в МГУ специалистов по "информационным и гибридным войнам"
08:45 Корейской войне ищут продолжение, - С.Строкань
07:42 Индия отвергла попытки Запада изолировать РФ, - В.Скосырев
01:49 Почему так трудно строить Справедливый Казахстан, - Виктор Шацких
01:37 Американская кровь за кровь Севастополя. Главный вопрос к МО РФ
01:32 О статусе центробанков мира. В чем уникальность ЦБ Китая, Вьетнама и Северной Кореи? - В.Катасонов
01:05 Уроки масштабного моделирования будущего для России, - Виктор Лось
01:02 Китай призывает Запад выйти из порочного круга протекционизма, - НГ
01:00 Тибетский клин для отношений Китая и Индии, - Ю.Тавровский
00:58 Вашингтон будет всячески мешать строительству ж/д "КНР-КР-РУз", - М.Коргонбаев
00:57 Москва станет центром многополярного мира? - О.Щукин
00:55 Авиавласти Узбекистана и Казахстана договорились с Китаем о полетах по пятой "свободе воздуха"
00:50 Своя доля: в каких отраслях запрещают работать трудовым мигрантам в РФ
00:49 Европа поставила ультиматум Китаю, - С.Савчук
00:46 Президент Кыргызстана помиловал бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Б.Борогул уулу, осужденного на пять лет
00:44 Китай первым доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
00:39 После Бербок и Шольца китайцы публично "выпороли" немецкого вице-канцлера, - Г.Шпицен
00:20 Кто вступит в военный союз с Россией: Грузия, Венесуэла… Китай? - СП
00:16 Вячеслав Никонов: БРИКС предложила идеальную модель будущего мира
|Умер поэт и писатель Бахыт Кенжеев
18:26 26.06.2024
Кенжеев начал публиковаться в СССР. Был одним из основателей поэтической группы "Московское время". В 1982 году эмигрировал. Его первый сборник стихов вышел в 1984 году в США
Поэт Бахыт Кенжеев умер на 74-м году жизни, сообщили поэты Сергей Гандлевский и Вероника Долина в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России). Он умер в ночь на 26 июня в Lenox Hill Hospital в Нью-Йорке.
РБК обратился за комментарием к супруге Кенжеева Елене Мандель.
Кенжеев родился в августе 1950 года в Чимкенте Казахской ССР. С трех лет жил в Москве. Окончил химический факультет МГУ. Публиковался в периодической печати, в том числе в "Комсомольской правде", "Юности", "Московском комсомольце", "Просторе".
В начале 1970-х годов стал одним из создателей литературной группы "Московское время" с Гандлевским, Алексеем Цветковым и другими известными в будущем поэтами. Принял участие в составлении коллективного сборника "Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ", который был опубликован в 1977 году.
В 1980 году Кенжеев женился на канадке и в 1982 году эмигрировал в Канаду. В 2008 году переехал в Нью-Йорк. Его первая книга стихов вышла в США в 1984 году. В 1990–2000 годах Кенжеев работал переводчиком в Международном валютном фонде (МВФ).
Он написал более 20 книг стихов и прозы, публиковался в основном в России, был дважды номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Удостоен литературных премий "Москва-транзит", "Антибукер" и Русской премии. В Казахстане получил награды журнала "Тамыр", Союза молодежи Казахстана.
Кенжеев в 2018 году рассказывал Forbes Kazakhstan, что не владеет казахским, он - русскоязычный писатель, но при выборе национальности указал в паспорте, что казах, и считает себя казахом. Стихотворения Кенжеева публиковались в том числе в переводах на казахский и английский.
Георгий Смирнов
При участии
Виктория Хабарова