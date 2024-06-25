Умер поэт и писатель Бахыт Кенжеев

18:26 26.06.2024

Кенжеев начал публиковаться в СССР. Был одним из основателей поэтической группы "Московское время". В 1982 году эмигрировал. Его первый сборник стихов вышел в 1984 году в США



Поэт Бахыт Кенжеев умер на 74-м году жизни, сообщили поэты Сергей Гандлевский и Вероника Долина в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России). Он умер в ночь на 26 июня в Lenox Hill Hospital в Нью-Йорке.



