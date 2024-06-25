 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.06.2024
18:26  Умер поэт и писатель Бахыт Кенжеев
18:22  Китайский "кластер мегаполисов" станет богаче Германии
16:28  Мелис Тургунбаев утвержден главой Нацбанка Кыргызстана
14:16  Хватит врать народу! "Киркоровцы" - это не элита...
12:36  Кто направляет мигрантов-гастарбайтеров из Пакистана и Бангладеш в Киргизию? - ВечБишкек
12:00  Хиджаб преткновения. В Таджикистане запретили, а что в России? - В.Мацевич
11:37  Кыргызстан. Правительство отчаянных. Хорошо это или плохо? - Осмонакун Ибраимов

11:34  Хищения в Алматинском метрополитене – фигуранты получили от 7 до 8 лет
11:27  Мелис Тургунбаев освобожден от должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана
10:58  Ассанж перед выбором: стать белым Манделой или "зеленым" Карлсоном
10:55  А.Кузмак: Нечего больше отнять. Кто продвигает трансгендерную эпидемию в США
10:52  Игорь Кармазин: Армянский недоворот: почему провалилась попытка свергнуть Пашиняна
10:14  В махаллях Узбекистана с частными домами создадут махаллинские сервисные компании
10:01  Дебаты Байдена и Трампа могут вылиться в гражданскую войну, - СП
09:51  Арестованы руководители WorldSkills Russia
09:49  Захар Прилепин научит студентов "мягкой силе". Он будет готовить в МГУ специалистов по "информационным и гибридным войнам"
08:45  Корейской войне ищут продолжение, - С.Строкань
07:42  Индия отвергла попытки Запада изолировать РФ, - В.Скосырев
01:49  Почему так трудно строить Справедливый Казахстан, - Виктор Шацких
01:37  Американская кровь за кровь Севастополя. Главный вопрос к МО РФ
01:32  О статусе центробанков мира. В чем уникальность ЦБ Китая, Вьетнама и Северной Кореи? - В.Катасонов
01:05  Уроки масштабного моделирования будущего для России, - Виктор Лось
01:02  Китай призывает Запад выйти из порочного круга протекционизма, - НГ
01:00  Тибетский клин для отношений Китая и Индии, - Ю.Тавровский
00:58  Вашингтон будет всячески мешать строительству ж/д "КНР-КР-РУз", - М.Коргонбаев
00:57  Москва станет центром многополярного мира? - О.Щукин
00:55  Авиавласти Узбекистана и Казахстана договорились с Китаем о полетах по пятой "свободе воздуха"
00:50  Своя доля: в каких отраслях запрещают работать трудовым мигрантам в РФ
00:49  Европа поставила ультиматум Китаю, - С.Савчук
00:46  Президент Кыргызстана помиловал бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Б.Борогул уулу, осужденного на пять лет
00:44  Китай первым доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
00:39  После Бербок и Шольца китайцы публично "выпороли" немецкого вице-канцлера, - Г.Шпицен
00:20  Кто вступит в военный союз с Россией: Грузия, Венесуэла… Китай? - СП
00:16  Вячеслав Никонов: БРИКС предложила идеальную модель будущего мира
Вторник, 25.06.2024
19:21  Станет ли Центральная Азия новым тигром экономического роста?
16:10  Протестующие в столице Кении Найроби ворвались в парламент
16:01  Вторжение неизбежно? АмерБандер-фронт, - И.Веремеев
15:54  Загадочный Жордан Барделла. 28-летний политик из семьи мигрантов может стать премьер-министром Франции
15:50  Узбекистан. За незаконное вовлечение детей в религиозное воспитание отныне родителями могут ввести штраф
15:46  Как же взять быка за рога? Реалии и проблемы казахстанского животноводства
15:43  Молодежь бежит из казахстанских городов: помогут ли поручения Бектенова, - С.Туник
15:41  Глобальное иго рушится: финансовая независимость стран БРИКС покончит с доминированием коллективного Запада, - "Завтра"
15:34  МУС выписал ордера на арест Шойгу и Герасимова
14:16  Племяннице президента Садыра Жапарова Лаззат сделали предложение
12:54  Пекин нашел статью для тайваньцев. Отношения между материком и островом продолжают накаляться, - Н.Портякова
12:50  В Казахстане появилась первая национальная языковая модель на базе ИИ - IrbisGPT
12:39  Северяне всегда побеждают южан, - Тимур Шерзад
12:36  Назначен новый главнокомандующий военно-морскими силами вооруженных сил Казахстана - Серик Бурамбаев
12:30  Йеменские повстанцы поставили НАТО на место, - СП
12:27  А.Ситников: Украина в каменном веке, Европа в дыму от АЭС. Как Москва накажет за Севастополь
12:22  Свобода с признанием вины: Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Умер поэт и писатель Бахыт Кенжеев
18:26 26.06.2024

Кенжеев начал публиковаться в СССР. Был одним из основателей поэтической группы "Московское время". В 1982 году эмигрировал. Его первый сборник стихов вышел в 1984 году в США

Поэт Бахыт Кенжеев умер на 74-м году жизни, сообщили поэты Сергей Гандлевский и Вероника Долина в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России). Он умер в ночь на 26 июня в Lenox Hill Hospital в Нью-Йорке.



РБК обратился за комментарием к супруге Кенжеева Елене Мандель.

Кенжеев родился в августе 1950 года в Чимкенте Казахской ССР. С трех лет жил в Москве. Окончил химический факультет МГУ. Публиковался в периодической печати, в том числе в "Комсомольской правде", "Юности", "Московском комсомольце", "Просторе".

В начале 1970-х годов стал одним из создателей литературной группы "Московское время" с Гандлевским, Алексеем Цветковым и другими известными в будущем поэтами. Принял участие в составлении коллективного сборника "Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ", который был опубликован в 1977 году.

В 1980 году Кенжеев женился на канадке и в 1982 году эмигрировал в Канаду. В 2008 году переехал в Нью-Йорк. Его первая книга стихов вышла в США в 1984 году. В 1990–2000 годах Кенжеев работал переводчиком в Международном валютном фонде (МВФ).

Он написал более 20 книг стихов и прозы, публиковался в основном в России, был дважды номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Удостоен литературных премий "Москва-транзит", "Антибукер" и Русской премии. В Казахстане получил награды журнала "Тамыр", Союза молодежи Казахстана.

Кенжеев в 2018 году рассказывал Forbes Kazakhstan, что не владеет казахским, он - русскоязычный писатель, но при выборе национальности указал в паспорте, что казах, и считает себя казахом. Стихотворения Кенжеева публиковались в том числе в переводах на казахский и английский.

Георгий Смирнов
При участии
Виктория Хабарова

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719415560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем ОБСЕ
- Подведены итоги работы Общественной палаты
- В Мажилисе состоялась церемония награждения премией "Парламент сөзі"
- Олжас Бектенов поставил на особый контроль готовность инфраструктуры к отопительному сезону
- Олжас Бектенов поручил активизировать работу по обеспечению населения занятостью
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Казахстан и ОБСЕ: подтвержден курс на конструктивное взаимодействие и укрепление Организации
- Советник Президента встретился с общественностью области Абай
- Прогноз по рейтингу АО "Нефтяная страховая компания" пересмотрен со "Стабильного" на "Позитивный"; рейтинг "B+" подтвержден
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  