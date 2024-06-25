МИД Казахстана назвал дезинформацией слова Дэвида Кэмерона

21:35 26.06.2024

МИД Казахстана сообщил, что у главы министерства Мурата Нуртлеу не было разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном о сдерживании России. Слова господина Кэмерона ведомство назвало дезинформацией.



"Такого разговора с Кэмероном не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр",- сказал представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров агентству "РИА Новости".



Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись телефонного разговора с Дэвидом Кэмероном, в котором они представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. В нем глава МИД Великобритании сказал, что Мурат Нуртлеу при общении с ним заявил о намерении России получить контроль над частью северного Казахстана. По его словам, казахстанский министр также говорил, что граждане Украины "умирают за Казахстан" и "рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию".