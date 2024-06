Замороченные американцы находят спасение в оккультизме, - Вл.Михеев

26.06.2024 | ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



Замороченные американцы находят спасение в оккультных ритуалах?

Спиритические сеансы и уверенная поступь антихристианства



Каждый шестой гражданин страны победившего индивидуализма верит, как пишет в своей книге "Страна фантазий: как Америка сошла с ума – 500-летняя история" известный режиссер, сценарист и писатель Курт Андерсон, что "средства массовой информации или правительство добавляют в телевизионные сигналы секретные технологии контроля сознания". Более того, еще 15% считают, что это вполне возможно. Четверть американцев свято, а вернее не свято верят в существование Сатаны, ведьм и прочей нечистой силы.



Сегодня на интуитивном потребительском уровне начинаешь принимать "Кривую удвоения знаний", утверждающую, что каждые 12 часов объем усвоенной информации об окружающем мире возрастает вдвое. Однако, несмотря на это неостановимое приращение интеллектуального потенциала, значительная доля "несознательных" граждан предпочитают мистику. В Америке, похоже, их доля растет.



Ведущий врач одной из самых престижных университетских больниц Америки в своем ежедневном телешоу пропагандирует… "чудодейственные средства лечения". Американские кабельные телеканалы показывают документальные фильмы, в которых русалки и призраки, ангелы и монстры представлены как неотъемлемые и реальные элементы окружающего нас мира.



Невольно возникает параллель с несвятыми 90 годами, когда киевский психотерапевт Анатолий Кашпировский обещал излечивание после своей сакраментальной фразы "Даю установку", а журналист Аллан Чумак, у которого открылись, по его словам, экстрасенсорные способности, сидя перед телекамерой, якобы "заряжал" позитивной и целебной энергией воду, совершая нехитрые жесты руками.



Почему Америку охватил ажиотажный спрос на мистику? Объяснение, предлагаемое Куртом Андерсоном, сводится к тому, что "американцы отдались всем видам магического мышления, релятивизма, веры в причудливые объяснения – малые и большие фантазии, которые нас утешают, будоражат или пугают". И далее: "Фантазия – основной продукт США. Начиная с отцов-пилигримов и далее Америка была местом, куда приезжали ренегаты и фрики в поисках свободы создавать свои собственные придуманные реальности".



Спиритические сеансы в Белом доме



В списке первых леди, которые были связаны с мистическими учениями и оккультными практиками, – Джулия Тайлер, жена президента Джона Тайлера. Она верила в свои паранормальные способности, возможно, под влиянием матери, которая занималась астрологией и спиритизмом.



Мэри Тодд Линкольн после убийства мужа-президента также продолжила искать утешения в спиритизме.



Иллюзионист Гарри Гудини, считавшийся магом и волшебником, вел войну с племенем гадалок, требуя запретить их как таковых. Во время слушаний в Конгрессе США в 1926 году Гудини сослался на признание одного из медиумов из Вашингтона: "Я точно знаю, что в Белом доме проводились спиритические сеансы с президентом (Калвином) Кулиджем и его семьей". Правда, помощники президента и первой леди Грейс Кулидж это решительно опровергали.



Элеонора Рузвельт, супруга президента Франклина Д. Рузвельта, консультировалась с медиумами и предсказателями, такими как хиромантка Нелли Симмонс Мейер, которая стала настолько знаменитой, что ее иногда называли Хироманткой звезд (Palmist to the Stars). Когда она прочитала линии судьбы на ладони президента Рузвельта, тот назвал ее "самой интересной женщиной, посетившей Белый дом за последние годы". А Элеонора Рузвельт говорила, что почувствовала присутствие в Белом доме… духа Авраама Линкольна.



Идем дальше. Жаклин Кеннеди, первая леди в период президентства Джона Ф. Кеннеди, верила в паранормальные явления и практиковала гадание с помощью рун и И Цзин, древней китайской "Книги перемен".



Нэнси Рейган, супруга президента Рональда Рейгана, вызвала немалый скандал своими регулярными консультациями с астрологом Джоан Куигли, которая определяла для нее благоприятные даты для мероприятий и поездок, особенно после покушения на мужа в 1981 году. Астролог даже называла наиболее благоприятные дни и часы для вылета президентского борта (Air Force One), за что ежемесячно получала от первой леди чек на сумму 3 000 долларов.



В своих мемуарах над названием "Что говорит Джоан?" астрологша утверждает, что именно она убедила Нэнси в том, что Советский Союз будет открыт для начала переговоров и что президенту Рейгану следует напрямую связаться с Михаилом Горбачевым…



Ренегаты, фрики и Соросы



Существует популярная конспирологическая теория американских авторов, что в США и на Западе в целом правит транснациональное организованное преступное сообщество (ОПС) педофилов-сатанистов. Заправилы этого тайного мирового правительства, помимо прочего, похищают детей, извлекают из их крови вещество адренохром, служащее аналогом эликсира вечной молодости, и продлевают жизнь своим старейшинам.



Во главе этого "глубинного государства", по этой же версии, стоят известные фигуры, среди которых обычно называют Барака Обаму, Хиллари Клинтон, Джорджа Сороса и телеведущую Опру Уинфри.



Философ Карл Поппер в своей книге, изданной в 1945 году, "Открытое общество и его враги" ввел в обиход термин "теория заговора". Он объяснял ее появление тем, что многие склонны видеть за конкретными и масштабными событиями осуществление "прямого замысла некоторых влиятельных лиц и групп".



Вне зависимости от того, насколько теория QAnon и ей подобные обоснованны и способны пройти проверку на достоверность (fact-checking), это "коллективное бессознательное", по Карлу Юнгу, во-многом предопределяет тип мышления и тип поведения значительной части граждан, воспитанных на голливудских фильмах-ужасах, фильмах-катастрофах, фильмах-комиксах с немыслимыми в нашем подлунном материальном мире супергероями и суперзлодеями.



Ранее, по мнению исследователей этого не чисто американского феномена, существовало "динамическое равновесие между фантазией и реальностью, одержимостью и умеренностью, легковерием и скептицизмом".



Сегодня, когда мы вынуждены жить в том числе и в виртуальном пространстве среди одного миллиарда интернет-сайтов, все "ренегаты и фрики", по Андерсону, легко могут найти своих единомышленников или легковерных потребителей их фантазий. И тогда получаемая ими обратная связь еще большое наполняет Всемирную паутину придуманными теориями, фейковыми якобы фактами и небезопасными советами, как жить дальше.



Основополагающий вывод Курта Андерсона звучит следующим образом: "Соедините вместе эпический индивидуализм с экстремальной религией. Смешайте шоу-бизнес со всем остальным. Пусть все это бродит несколько столетий, а затем пропустите через 1960-е годы и эпоху Интернета. В результате всего этого возникла Америка, в которой мы живем сегодня, где реальность и фантазия странным и опасным образом размыты и перемешаны".



Сатана там правит бал



Если взять отправной точкой понятие "экстремальная религия", то на память приходит "Храм Сатаны", который добился того, что в 2015 году по решению Верховного суда штата Оклахомы был снесен воздвигнутый на пожертвования граждан памятник Десяти заповедям на территории Капитолия.



"Храм Сатаны" официально признан как церковь, и потому в 2019 году Налоговое управление США освободило храмовников от налогов как религиозную организацию. Число приверженцев идеологии сатанистов, согласно британской "Гардиан", достигло 700 тысяч, они имеют свои филиалы в 24 штатах и в шести странах, включая Великобританию, Германию и Финляндию.



Поклонники Бафомета – крылатой фигуры с головой козла, считающейся символом сатанизма, – ведут пропагандистскую кампанию за отмену праздников церковного происхождения, за запрет чтения в школах молитв и искоренение Библии как таковой.



Можно предположить, что у сатанистов немало покровителей в "глубинном государстве", коль скоро они полностью разделяют один из опорных тезисов жизненной, вернее, антижизненной философии неолибералов и предвыборной программы Демпартии. Сатанисты считают обязательным аборты на любом сроке беременности.



12 февраля 2023 года сатанисты объявила об открытии в штате Нью-Мексико бесплатной клиники для абортов. Сатанисты даже применяют свой особый ритуал в этом случае.



К слову, президент США Джо Байден однажды выдал неожиданную фразу: "Мне плевать, если вы считаете меня воплощением дьявола". Как верно отмечает политолог Юрий Баранчик, "это ключевой вопрос: человек это дитя Божье или животное, гомункулус, склеенный из животных инстинктов и потребностей".



Полномасштабная агрессия против традиционных верований и традиционных ценностей, по мнению известного аналитика, "это хуже, чем фашизм. И опасней, потому что завернуто в красивую обложку якобы свободы, вечного праздника, карнавала и т. д. Предыдущая эпоха у нас украла АНТичность – цивилизацию Антов, от Рима до Питера, свидетельства существования которой зафиксированы с документальной точностью в шедеврах художников-катастрофистов 17-18 вв. Сегодня у нас уже пытаются украсть христианство".



Отчаяние питает оккультизм



Увлечение оккультными мифами и ритуалами возникло давно. В США оккультизм пережил свой первый золотой век в период между окончанием Гражданской войны и "Ревущими двадцатыми" прошлого века. Вот как толкует это явление Джон Майкл Грир, американский писатель, когда размышляет о большой и малой политике.



В 1920-е годы "бароны-грабители с Уолл-стрит рассматривали федеральное правительство как свою дочернюю компанию, и большинство населения на собственном опыте убедилось, что их проблемы останутся неуслышанными, а потребности – неудовлетворенными. Это способствовало широкому распространению интереса к разного рода магическим действиям, начиная от заклинаний для личного процветания и заканчивая инициациями в магических ложах, направленными на достижение высших состояний сознания".



Сто лет спустя, по мнению считающегося друидом Джона Майкла Грира, возникли новые мощные стимулы для обращения к мистике и оккультизму. Еще недавно, в 1970-е годы, американская семья из четырех человек с одним работником – "синим воротничком", то есть представителем рабочего класса, могла себе позволить приобрести в ипотеку собственный дом, питаться три раза в день – качественно и разнообразно, и даже откладывать на разные люксовые роскошества, не часто, но регулярно. Сегодня, досадует Джон Майкл Грир, "семья из четырех человек в Соединенных Штатах с одним доходом от кормильца в категории рабочий класс, вероятно, живет на улице".



Далее автор рассуждает как политэконом, перечисляя факторы, приведшие к этому скорбному финалу. В их числе: "Перенос американских производств в другие страны, молчаливое поощрение массовой нелегальной иммиграции с целью снижения заработной платы и ухудшения условий труда, метастатический рост государственного регулирования, которое подавляет малый бизнес в интересах огромных транснациональных корпораций и так далее".



Произошел колоссальный сдвиг в качестве, уровне и образе жизни десятков миллионов американцев, которые "ныне ввергнуты в нищету и страдания". И это – "прямой результат политики, с энтузиазмом принятой и продвигаемой американским политическим классом".



Как следствие, резюмирует проницательный друид, "среди обездоленного большинства магия (оккультизм) становится популярной, потому что предлагает способ улучшить свою жизнь, когда все остальные варианты захлопнулись".



Если бы существовала возможность задействовать машину времени, можно было бы телепортировать из наших 90-х Кашпировского, Чумака и заодно главного антидепрессанта той эпохи Михаила Задорнова.



Да, замороченные американцы находят спасение в оккультных ритуалах. С одной стороны, это подрывает их хрестоматийный образ предельно рациональных и даже циничных сухарей, а с другой стороны, подтверждает давнее подозрение, что многие десятилетия формирования конформистской нации, мыслящей газетными заголовками и экранными комиксами, не прошли даром. Источник - fondsk.ru

