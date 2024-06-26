 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.06.2024
00:52  Минтруда России готов "уполовинить" мигрантов, - СП
00:49  Демократический колониализм в обмен на газ. Права человека в Туркменистане уходят на второй план, - НГ
00:30  БРИКС столкнулся с проблемой роста
00:17  А.Школьников: Квантовые эффекты терроризма
00:13  А.Полонский: Франция пытается сохранить потрепанное лицо
00:07  Турция переходит на сторону "Хезболлы", - И.Субботин
00:01  Замороченные американцы находят спасение в оккультизме, - Вл.Михеев

Среда, 26.06.2024
18:26  Умер поэт и писатель Бахыт Кенжеев
18:22  Китайский "кластер мегаполисов" станет богаче Германии
16:28  Мелис Тургунбаев утвержден главой Нацбанка Кыргызстана
14:16  Хватит врать народу! "Киркоровцы" - это не элита...
12:36  Кто направляет мигрантов-гастарбайтеров из Пакистана и Бангладеш в Киргизию? - ВечБишкек
12:00  Хиджаб преткновения. В Таджикистане запретили, а что в России? - В.Мацевич
11:37  Кыргызстан. Правительство отчаянных. Хорошо это или плохо? - Осмонакун Ибраимов
11:34  Хищения в Алматинском метрополитене – фигуранты получили от 7 до 8 лет
11:27  Мелис Тургунбаев освобожден от должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана
10:58  Ассанж перед выбором: стать белым Манделой или "зеленым" Карлсоном
10:55  А.Кузмак: Нечего больше отнять. Кто продвигает трансгендерную эпидемию в США
10:52  Игорь Кармазин: Армянский недоворот: почему провалилась попытка свергнуть Пашиняна
10:14  В махаллях Узбекистана с частными домами создадут махаллинские сервисные компании
10:01  Дебаты Байдена и Трампа могут вылиться в гражданскую войну, - СП
09:51  Арестованы руководители WorldSkills Russia
09:49  Захар Прилепин научит студентов "мягкой силе". Он будет готовить в МГУ специалистов по "информационным и гибридным войнам"
08:45  Корейской войне ищут продолжение, - С.Строкань
07:42  Индия отвергла попытки Запада изолировать РФ, - В.Скосырев
01:49  Почему так трудно строить Справедливый Казахстан, - Виктор Шацких
01:37  Американская кровь за кровь Севастополя. Главный вопрос к МО РФ
01:32  О статусе центробанков мира. В чем уникальность ЦБ Китая, Вьетнама и Северной Кореи? - В.Катасонов
01:05  Уроки масштабного моделирования будущего для России, - Виктор Лось
01:02  Китай призывает Запад выйти из порочного круга протекционизма, - НГ
01:00  Тибетский клин для отношений Китая и Индии, - Ю.Тавровский
00:58  Вашингтон будет всячески мешать строительству ж/д "КНР-КР-РУз", - М.Коргонбаев
00:57  Москва станет центром многополярного мира? - О.Щукин
00:55  Авиавласти Узбекистана и Казахстана договорились с Китаем о полетах по пятой "свободе воздуха"
00:50  Своя доля: в каких отраслях запрещают работать трудовым мигрантам в РФ
00:49  Европа поставила ультиматум Китаю, - С.Савчук
00:46  Президент Кыргызстана помиловал бывшего бойца ЧВК "Вагнер" Б.Борогул уулу, осужденного на пять лет
00:44  Китай первым доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
00:39  После Бербок и Шольца китайцы публично "выпороли" немецкого вице-канцлера, - Г.Шпицен
00:20  Кто вступит в военный союз с Россией: Грузия, Венесуэла… Китай? - СП
00:16  Вячеслав Никонов: БРИКС предложила идеальную модель будущего мира
Вторник, 25.06.2024
19:21  Станет ли Центральная Азия новым тигром экономического роста?
16:10  Протестующие в столице Кении Найроби ворвались в парламент
16:01  Вторжение неизбежно? АмерБандер-фронт, - И.Веремеев
15:54  Загадочный Жордан Барделла. 28-летний политик из семьи мигрантов может стать премьер-министром Франции
15:50  Узбекистан. За незаконное вовлечение детей в религиозное воспитание отныне родителями могут ввести штраф
15:46  Как же взять быка за рога? Реалии и проблемы казахстанского животноводства
15:43  Молодежь бежит из казахстанских городов: помогут ли поручения Бектенова, - С.Туник
15:41  Глобальное иго рушится: финансовая независимость стран БРИКС покончит с доминированием коллективного Запада, - "Завтра"
15:34  МУС выписал ордера на арест Шойгу и Герасимова
14:16  Племяннице президента Садыра Жапарова Лаззат сделали предложение
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция переходит на сторону "Хезболлы", - И.Субботин
00:07 27.06.2024

Анкара посоветовала Кипру не поддерживать войну в Ливане
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Турция присоединилась к угрозам группировки "Хезболла" в адрес Кипра. Министр иностранных дел Хакан Фидан посоветовал Никосии не втягиваться в конфликт вокруг Газы и Ливана, иначе зона боевых действий распространится на сам остров. Противники израильской военной кампании давно хотят не только остановить региональную активность военных США и Великобритании, но и изолировать еврейское государство. Впрочем, Турция, регулярно критикующая правительство Биньямина Нетаньяху, с мая использует средиземноморские страны для теневой торговли с оппонентом.

Заявление о том, что Никосия должна прекратить поддержку операций на Ближнем Востоке, Фидан сделал в эфире телеканала Haberturk. Глава МИД Турции, ссылаясь на сводки разведки, заметил, что греко-кипрская администрация используется рядом стран для операций против сектора Газа.

Это место, по его словам, стало оперативным центром. "Когда был поднят вопрос об этом, они внезапно объявили, что там находится база материально-технического обеспечения. Получается, что там ведется деятельность, скрывающая статус этого места как военной базы", – заявил министр. Он добавил, что огонь, который ведется по сектору Газа, может рано или поздно настигнуть средиземноморские страны. "Наш совет им: держаться подальше от конфликта", – сказал Фидан.

Комментарии Фидана последовали за угрозами со стороны генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы. "Мы предупреждаем правительство Кипра, что если оно позволит Израилю использовать авиабазы на острове для нападений на Ливан, то Кипр станет соучастником военных действий", – отмечал недавно лидер военизированной организации, сославшись на полученные сведения, согласно которым Израиль якобы интересуется рядом военных объектов на острове. Кипрская сторона тогда подчеркнула, что не является стороной боевых действий на Ближнем Востоке и что она занимается помощью в транспортировке гуманитарных грузов – деятельностью, которая получила признание во всем арабском мире.

Накануне источники Politico сообщили, что администрация президента Джозефа Байдена направила предупреждение Ливану: она не намерена останавливать ожидающуюся сухопутную операцию израильтян. "Израиль должен делать то, что должен", – заявил изданию американский военный чиновник. По словам собеседников Politico, Белый дом поможет своему ближневосточному союзнику, несмотря на отсутствие единства по этому вопросу в Пентагоне. Помощь может включать все – от пополнения системы противоракетной обороны "Железный купол" до предоставления критически важных разведывательных данных. Если еврейское государство окажется под серьезным давлением, то США могут перейти к прямой военной поддержке, говорят источники.

В этой ситуации вопрос о Кипре как основной логистической площадке встает ребром. На территории острова находятся две военные базы Великобритании, которые в соответствии с договоренностями представляют собой суверенную территорию. Расследовательская платформа Declassified UK сообщала, что ВВС США также тайно используют эти объекты "для транспортировки оружия в Израиль". Отдельно военная газета Stars and Stripes замечала, что Кипр превратился в логистический хаб для спецназа США и союзных им стран. По данным издания, американская сторона перебросилиа в регион многочисленные военные силы, начиная от военных кораблей ВМС в Средиземноморье и заканчивая грузовыми самолетами ВВС.

В своем анализе исследователи Вашингтонского института ближневосточной политики отмечают, что у "Хезболлы" в случае конфликта не возникнет проблем с нападением на британскую авиабазу Акротири, на находящийся рядом радар "Плутон" с возможностью загоризонтного наблюдения или на станцию ​​сбора разведывательной информации "Троодос". "Ракеты типа Fateh могут достичь этих целей либо из находящихся у побережья горных районов Ливана, либо даже из таких точек на востоке, как город Баальбек в долине Бекаа. Это даст "Хезболле" достаточную гибкость для защиты своих пусковых установок от контрударов", – пишут эксперты, добавляя, что ударные дроны "Хезболлы" также способны поражать цели вокруг Кипра.

Угрозы в адрес Никосии вписываются в стремление "оси сопротивления" – клуба близких Ирану государственных и негосударственных игроков – отрезать Израиль от жизненно важных морских путей. Еще в ноябре верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи призвал исламский мир к совместным усилиям по блокированию поставок нефти и продовольствия в Израиль в ответ на войну в Газе. Однако пока эти угрозы полностью осуществились только в районе Красного моря. Средиземноморье остается только в списке потенциальных целей. Однако эксперты не сомневаются, что в случае широкомасштабной войны в Ливане военные и коммерческие перевозки, безусловно, окажутся под угрозой.

Пока что страны, позиционирующие себя активными защитниками Газы, не спешат демонстрировать свою принципиальность на практике. Представители турецкого делового сообщества, говорившие на условиях анонимности с порталом Middle East Eye, заявили, что с начала мая Анкара направляет свои товары в еврейское государство через Грецию и другие средиземноморские страны. Этот сдвиг последовал за введением официального запрета на торговлю – до установления прекращения огня в Газе. Практика территориальных споров между Турцией и Грецией показывает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган предпочитает не идти на эскалационные меры, особенно если они могут затронуть интересы западных стран.

26.06.24

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719436020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Председателем ОБСЕ
- Подведены итоги работы Общественной палаты
- В Мажилисе состоялась церемония награждения премией "Парламент сөзі"
- Олжас Бектенов поставил на особый контроль готовность инфраструктуры к отопительному сезону
- Олжас Бектенов поручил активизировать работу по обеспечению населения занятостью
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- Казахстан и ОБСЕ: подтвержден курс на конструктивное взаимодействие и укрепление Организации
- Советник Президента встретился с общественностью области Абай
- Прогноз по рейтингу АО "Нефтяная страховая компания" пересмотрен со "Стабильного" на "Позитивный"; рейтинг "B+" подтвержден
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  