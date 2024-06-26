Турция переходит на сторону "Хезболлы", - И.Субботин

00:07 27.06.2024

Анкара посоветовала Кипру не поддерживать войну в Ливане

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турция присоединилась к угрозам группировки "Хезболла" в адрес Кипра. Министр иностранных дел Хакан Фидан посоветовал Никосии не втягиваться в конфликт вокруг Газы и Ливана, иначе зона боевых действий распространится на сам остров. Противники израильской военной кампании давно хотят не только остановить региональную активность военных США и Великобритании, но и изолировать еврейское государство. Впрочем, Турция, регулярно критикующая правительство Биньямина Нетаньяху, с мая использует средиземноморские страны для теневой торговли с оппонентом.



Заявление о том, что Никосия должна прекратить поддержку операций на Ближнем Востоке, Фидан сделал в эфире телеканала Haberturk. Глава МИД Турции, ссылаясь на сводки разведки, заметил, что греко-кипрская администрация используется рядом стран для операций против сектора Газа.



Это место, по его словам, стало оперативным центром. "Когда был поднят вопрос об этом, они внезапно объявили, что там находится база материально-технического обеспечения. Получается, что там ведется деятельность, скрывающая статус этого места как военной базы", – заявил министр. Он добавил, что огонь, который ведется по сектору Газа, может рано или поздно настигнуть средиземноморские страны. "Наш совет им: держаться подальше от конфликта", – сказал Фидан.



Комментарии Фидана последовали за угрозами со стороны генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы. "Мы предупреждаем правительство Кипра, что если оно позволит Израилю использовать авиабазы на острове для нападений на Ливан, то Кипр станет соучастником военных действий", – отмечал недавно лидер военизированной организации, сославшись на полученные сведения, согласно которым Израиль якобы интересуется рядом военных объектов на острове. Кипрская сторона тогда подчеркнула, что не является стороной боевых действий на Ближнем Востоке и что она занимается помощью в транспортировке гуманитарных грузов – деятельностью, которая получила признание во всем арабском мире.



Накануне источники Politico сообщили, что администрация президента Джозефа Байдена направила предупреждение Ливану: она не намерена останавливать ожидающуюся сухопутную операцию израильтян. "Израиль должен делать то, что должен", – заявил изданию американский военный чиновник. По словам собеседников Politico, Белый дом поможет своему ближневосточному союзнику, несмотря на отсутствие единства по этому вопросу в Пентагоне. Помощь может включать все – от пополнения системы противоракетной обороны "Железный купол" до предоставления критически важных разведывательных данных. Если еврейское государство окажется под серьезным давлением, то США могут перейти к прямой военной поддержке, говорят источники.



В этой ситуации вопрос о Кипре как основной логистической площадке встает ребром. На территории острова находятся две военные базы Великобритании, которые в соответствии с договоренностями представляют собой суверенную территорию. Расследовательская платформа Declassified UK сообщала, что ВВС США также тайно используют эти объекты "для транспортировки оружия в Израиль". Отдельно военная газета Stars and Stripes замечала, что Кипр превратился в логистический хаб для спецназа США и союзных им стран. По данным издания, американская сторона перебросилиа в регион многочисленные военные силы, начиная от военных кораблей ВМС в Средиземноморье и заканчивая грузовыми самолетами ВВС.



В своем анализе исследователи Вашингтонского института ближневосточной политики отмечают, что у "Хезболлы" в случае конфликта не возникнет проблем с нападением на британскую авиабазу Акротири, на находящийся рядом радар "Плутон" с возможностью загоризонтного наблюдения или на станцию ​​сбора разведывательной информации "Троодос". "Ракеты типа Fateh могут достичь этих целей либо из находящихся у побережья горных районов Ливана, либо даже из таких точек на востоке, как город Баальбек в долине Бекаа. Это даст "Хезболле" достаточную гибкость для защиты своих пусковых установок от контрударов", – пишут эксперты, добавляя, что ударные дроны "Хезболлы" также способны поражать цели вокруг Кипра.



Угрозы в адрес Никосии вписываются в стремление "оси сопротивления" – клуба близких Ирану государственных и негосударственных игроков – отрезать Израиль от жизненно важных морских путей. Еще в ноябре верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи призвал исламский мир к совместным усилиям по блокированию поставок нефти и продовольствия в Израиль в ответ на войну в Газе. Однако пока эти угрозы полностью осуществились только в районе Красного моря. Средиземноморье остается только в списке потенциальных целей. Однако эксперты не сомневаются, что в случае широкомасштабной войны в Ливане военные и коммерческие перевозки, безусловно, окажутся под угрозой.



Пока что страны, позиционирующие себя активными защитниками Газы, не спешат демонстрировать свою принципиальность на практике. Представители турецкого делового сообщества, говорившие на условиях анонимности с порталом Middle East Eye, заявили, что с начала мая Анкара направляет свои товары в еврейское государство через Грецию и другие средиземноморские страны. Этот сдвиг последовал за введением официального запрета на торговлю – до установления прекращения огня в Газе. Практика территориальных споров между Турцией и Грецией показывает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган предпочитает не идти на эскалационные меры, особенно если они могут затронуть интересы западных стран.



26.06.24