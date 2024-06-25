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А.Школьников: Квантовые эффекты терроризма
00:17 27.06.2024

необходимо четко отделить и законодательно запретить радикальные исламистские секты и течения
Андрей Школьников

25.06.24

Когда говорят, что у террористов нет национальности и религии, это относится к настоящему, но у них были (!!!) и национальность и религия до того, как встали на этот путь. Необходимо выяснить, в какой момент времени произошел сбой в воспитании, и вчерашние дети стали выродками и террористами, чтобы предотвратить подобное. Нужно четко понимать, что произошедшее не имеет отношения к традиционному исламу и культуре народов Северного Кавказа, но вину за "не уследили" и "не досмотрели" снимать нельзя, нужно проверять на халатность. Если же выяснится, что подобное стало следствием "семейного воспитания", то это должно проходить по статье соучастия.

Необходимо четко отделить и законодательно запретить радикальные исламистские секты и течения не по организационным признакам, а по содержанию проповеди. В первую очередь речь про салафитов, которые ведут активную и полную "арабизацию", уничтожая любые традиции и культуры, насаждая исламистский вариант радикального протестантизма, аналог "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России). В свое время в Чечне это разделение провел Ахмад Кадыров, теперь это нужно делать по всей России. Не должно быть ситуации, когда в мечетях одни салафиты из Средней Азии, муфтии и имамы жмурятся от радости на камеру, а местные татары, башкиры и т.д. чувствуют себя там чужаками.

К традиционному исламу эти террористы имеют такое же отношение, как Ватикан и Стамбульский патриархат к христианству – когда-то были. Все трое стали инструментами глобалистов, утратили духовную составляющую и играют полностью чужую игру. Много забавных ситуаций, когда латентные русофилы, гетеросексуалы и поклонники Владимира Путина, обвиняют Россию в плохом отношении к разным извращенцам. Особенно умилил рейтинг, где мы самая негативно настроенная к ним страна Европы. В таких случаях хочется сказать – спасибо! Будем стараться никому не отдать это честно завоеванное последнее место в рейтинге.

Вот так и здесь, читаешь высказывания стамбульско-финского архиепископа и складывается впечатление, что это написано каким-нибудь либеральным западным специалистом и/или он является заказчиком. В таком случае присутствует явная недоработка, нет возмущения про неприятие экуменизма и недостаточную гибкость по отношению к разным запрещенным у нас движениям. Для сравнения, вот это настоящий православный священник – отец Николай из Махачкалы, Царствие Небесное…

Противостояние России и Запада стало катализатором многих процессов, своего рода эффектом наблюдателя, неопределенность оказалась утрачена, если ранее можно было думать, что Стамбульский патриархат одновременно жив (православный) и мертв (глобалистский и экуменистический), то стало однозначно ясно – мертв. Будущего у него нет, как и у всех с ним связанных, но кого интересуют люди и структуры прошлой эпохи, которые еще не поняли своего состояния в историческом процессе.

Практически 30 лет Казахстан ставили в пример успешного развития для всей Средней Азии, но сейчас ситуация ровно обратная, даже события января 2022 г. не заставили осознать проблемы. Нельзя заигрывать с радикалами, это про исламистов, нельзя позволять глобалистам всех мастей наращивать влияния, это про ТНК, англосаксов, исламистов и заигрывание со Стамбульским патриархатом, нельзя пакостить России, которая единственная может защитить от салафитского взрыва в Средней Азии. Последнее про целый спектр, начиная от экономики, заканчивая украинизацией общественной сферы, реформы языка и попытки расколоть Православие в Казахстане.

И, да, сейчас наша армия в рамках СВО борется с такими же щупальцами глобалистов, что сознательно бьют из современного оружия по местам отдыха гражданских людей, представьте, что бы было, если бы не сбили, спасибо, ребята, вам…

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719436620


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