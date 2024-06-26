Ситуация в Афганистане мешает Пакистану выгодно торговать с ЦентрАзией, - В.Панфилова

00:31 27.06.2024

Энергетика и безопасность – в фокусе переговоров Эмомали Рахмона и Шахбаза Шарифа

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.06.24



Эмомали Рахмон и Шахбаз Шариф дадут оценку реализации подписанных ранее соглашений.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выбрал Таджикистан в качестве направления для своего первого зарубежного визита после переизбрания на пост главы правительства. 2 июля лидеры двух стран проведут переговоры в Душанбе, а затем совместно отправятся на саммит ШОС в Астану. Ожидается, что Эмомали Рахмон и Шахбаз Шариф обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых ранее, два года назад во время посещения Пакистана Рахмоном. Исламабад особенно заинтересован в скорейшем запуске энергетического проекта CASA-1000, а также в расширении сотрудничества в сфере транспорта и безопасности. Душанбе, в свою очередь, стремится получить выход к пакистанским портам Карачи и Гвадар.

Ответный визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Душанбе является довольно примечательным событием. Напомним, что в декабре 2022 года президент Эмомали Рахмон побывал в Исламабаде, где по итогам переговоров с Шахбазом Шарифом было подписано восемь документов (см. "НГ" от 15.12.22).



"Дело в том, что исторически отношения Таджикистана с Пакистаном, чьи спецслужбы активно поддерживали различные военизированные формирования на территории Афганистана, были не самыми теплыми. Однако времена меняются. К тому же важно иметь в виду, что сегодня Пакистан тесно взаимодействует с Китаем в экономическом и политическом плане. Аналогично активно взаимодействует с Китаем и Душанбе", – сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев.



Сам факт визита Шарифа, по мнению эксперта, служит примером прогресса в межгосударственных отношениях на евразийском пространстве и, вероятно, послужит интенсификации двусторонних экономических связей, увеличению количества инвестиций из Пакистана в таджикскую экономику. "Обе страны входят в ШОС и испытывают проблемы с активностью террористического подполья. Сотрудничество в области безопасности может также быть одним из важных направлений двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Воробьев.



По мнению эксперта, улучшение отношений Таджикистана с Узбекистаном, власти которого активно продвигают проект создания Трансафганской железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", способствует улучшению транспортной связанности Таджикистана с внешним миром и возможности выхода в Южную Азию.



Напомним, что кратчайший путь для Таджикистана к морю лежит через Афганистан в Пакистан. Например, от Душанбе до порта Карачи или порта Гвадар около 2720 км, в то время как до иранского порта Бандер-Аббас в Ормузском проливе – 3400 км. Отделяет Таджикистан от Пакистана Ваханский коридор – узкая полоса территории в Афганистане, простирающаяся до Китая. Этот коридор, зажатый между горами Памира на севере и хребтом Каракорум на юге, составляет около 350 км. Поэтому дело осталось за "малым" – обеспечить стабильность и безопасность в Афганистане. Пакистан, считают эксперты, может стать транспортным хабом для стран Центральной Азии.



Однако больше всего Центральная Азия интересует Исламабад как источник энергоресурсов, которыми Пакистан не владеет в достаточном количестве. Чтобы получить к ним доступ, пакистанское правительство продвигает в регионе несколько масштабных транзитных проектов с выходом к Мировому океану через свои порты Гвадар и Карачи. Это открывает для государств региона доступ к глобальным рынкам и широким торговым возможностям.



Но, как ранее сказала Хина Раббани Хар, которая в феврале 2023 года занимала пост заместителя министра иностранных дел Пакистана, "ситуация в Афганистане мешает Пакистану реализовывать свой потенциал в отношениях с Центральной Азией".



В частности, незавершенным остается проект Central Asia – South Asia – 1000 (CASA-1000) по переброске электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан. Напомним, что Всемирный банк (ВБ) приостановил финансирование проекта после того, как к власти в Афганистане пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). И только после обращения всех участников проекта реализация CASA-1000 при финансовой поддержке ВБ возобновилась в мае 2024 года. О сроках завершения строительства по-прежнему не сообщается, поскольку Таджикистан и Киргизия в последние годы сами нуждаются в дополнительных киловаттах. Предполагалось, что Таджикистан поставит 70% электроэнергии, Киргизия – 30%. Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава правительства Акылбек Жапаров ездят по миру и предлагают инвестировать в Камбар-Атинскую ГЭС-1. Аналогичная ситуация в Таджикистане. Мощностей у страны не хватает. Был расчет на Рогунскую ГЭС, но станция пока далека от завершения строительства. Пакистан рискует остаться без центральноазиатского электричества.



Тем не менее сотрудничество Пакистана со странами Центральной Азии будет только развиваться. Исламабад заинтересован в продвижении торговли со странами региона, с каждой из которых сформированы совместные экономические комиссии. Например, товарооборот Пакистана с Таджикистаном по сравнению с 2022 годом увеличился в 1,6 раз и составил 52,7 млрд долл. Кроме того, Исламабад продвигает проект региональной финансовой интеграции.



"Для Исламабада вся Центральная Азия является зоной повышенного интереса. Здесь есть и экономические соображения, и религиозно-идеологическая мотивация, и соображения конкуренции с Индией, которая также продвигает свои интересы в государствах Центральной Азии. Если транспортная взаимосвязанность Центральной Азии с Южной выйдет на новый уровень и торгово-экономические отношения улучшатся, то от этого выиграют как государства Центральной Азии, так и Пакистан. Однако важно понимать, что Пакистан является довольно непростым партнером в плане экономической коммуникации для постсоветских стран: сказываются серьезные различия в законодательстве, бедность основной массы населения, слабо развитая энергетическая инфраструктура", – отметил Александр Воробьев.