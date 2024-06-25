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Демократический колониализм в обмен на газ. Права человека в Туркменистане уходят на второй план, - НГ
00:49 27.06.2024

25.06.2024

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Беседа главы МИД Рашида Мередова (слева по центру) с со спецпредставителем ЕС по правам человека Олофом Скугом (справа) прошла в доверительной атмосфере. Фото с сайта www.mfa.gov.tm
В Ашхабаде 25 июня состоялось очередное заседание в рамках Диалога по правам человека "Туркменистан – Европейский союз". Накануне специального представителя ЕС по правам человека Олофа Скуга ознакомил с ситуацией в стране министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Интересно, что после этой встречи, судя по сообщениям, у ЕС больше нет особых претензий к положению дел с правами человека в Туркменистане. Эксперты считают, что Евросоюз приоритезирует экономические интересы перед ценностями прав человека. ЕС заинтересован в экспорте туркменского газа и готов инвестировать в строительство трубопроводов и развитие энергетической инфраструктуры.
Шведский дипломат Олоф Скуг приступил к обязанностям спецпредставителя ЕС по правам человека 1 марта 2024 года, и это его первый визит в Туркменистан. Поэтому встреча с главой МИД Туркменистана носила ознакомительный характер. Как сообщили в туркменском внешнеполитическом ведомстве, стороны провели обзор сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом, отметили заинтересованность сторон в его многоплановом развитии, в том числе по вопросам верховенства права и прав человека. "Представитель ЕС был ознакомлен с широкомасштабной деятельностью Туркменистана по обеспечению высоких социально-экономических условий жизни населения, обеспечения прогресса в вопросах защиты и продвижения прав и свобод человека".

К нынешней встрече в рамках Диалога "Туркменистан – ЕС" международные и туркменские правозащитные организации подготовили документ, в котором осветили вопросы ограничения свободы слова и повсеместной интернет-цензуры; продолжающихся преследований активистов, журналистов и блогеров, в том числе посредством транснациональных репрессий; ограниченного пространства для гражданского общества и отсутствия доступа для международных наблюдателей; обеспокоенности по поводу отсутствия доступа к правосудию, условий содержания и обращения с задержанными; распространенности гендерных стереотипов, дискриминации и насилия. Однако ЕС, несмотря на доклад с фактами нарушений прав человека в Туркменистане, продолжает диалог с правительством страны. Европейский союз хоть и выражает озабоченность по поводу ограничения свободы слова, однако пока не принял решительных мер к Туркменистану, что вызывает вопросы о приоритетах Евросоюза в отношении страны.

По мнению туркменских экспертов, встречи руководства ЕС с властями Туркменистана – это всего лишь постановочный процесс, который продолжается уже давно. "Все понимают, что ЕС нуждается в туркменском газе. Но экспортировать газ из Туркменистана, где с правами человека крайне плохо, даже для беспринципной европейской бюрократии – неприемлемо. Поэтому имитируется переговорный процесс, и в итоге будет объявлен определенный результат, конечно, с утверждением о прогрессе в сфере прав человека", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков.

По его словам, более 120 человек, пропавших в туркменских тюрьмах, намертво забыты переговорщиками по правам человека. Более того, у 63 из них уже закончились сроки, на которые они были осуждены, но никакой информации об их судьбе родственникам не выдают. Иногда выдают тела умерших, раньше и этого не было. Но эти вопросы не включаются в разного рода отчеты о прогрессе и достижениях Туркменистана по правам человека.

Эксперт рассказал о том, что не так давно Комитет ООН по правам человека вынес решение о неправомерности отказа в выезде из страны целой семье, которая никогда не была ни под следствием, ни осуждена, ни под другими ограничительными мерами. И запрет на выезд длится более 20 (!) лет. "Ну уж если Комитет ООН по правам человека туркменским властям не указ, значит, они сами с этими правами справляются лучше", – подчеркнул Айтаков.

Кстати, в нескольких документах национального права Туркменистана признается примат международного права над национальным, в том числе и в первую очередь именно в области защиты прав человека. Но представители ООН в Туркменистане, представители ОБСЕ, сотрудники посольства США и Великобритании, которые прекрасно осведомлены о решении Комитета ООН по правам человека в отношении этой семьи, как воды в рот набрали. А сколько еще таких семей и отдельных людей? Ведь запрет на выезд служит мощным инструментом устрашения в руках туркменской власти. Вроде прямых репрессий и нет, человек на свободе, ходит на работу, даже может поехать в отпуск в национальную туристическую зону "Аваза", но не за границу. При этом никакого объяснения запрету на выезд власти не дают. И, конечно, запрет налагается без всякого решения суда, по прихоти – от простого следователя до озлобления лично министра иностранных дел, бывало и такое.

Про свободу доступа к интернету в Туркменистане и говорить как-то неудобно, считает Айтаков. "Как говорить о том, чего нет в принципе, когда более четырех пятых всех доступных ресурсов в интернете заблокировано, включая все соцсети, видеохостинги, мессенджеры, а на установщиков ВПН, программ для обхода блокировок, спецслужбы ведут охоту, как на врагов народа, и которым грозит реальный срок до семи лет туркменского зиндана", – заметил эксперт. А про остальную прессу "НГ" писала ранее (см. номер от 04.09.22), нет ее в Туркменистане.

По мнению Айтакова, рассуждать западным дипломатам об этом недосуг, тем более туркменские реалии они видят из окна дипломатического лимузина. От встреч с реальными гражданскими активистами они отказались уже лет 15 назад, предпочитая общаться с подставными "активистами" из числа сверхлояльных граждан, которых власти представляют западной дипломатии, имитируя гражданскую активность в полностью лишенной ее стране. И, что самое интересное, все довольны: и западные дипломаты, и туркменские силовики, и сами "активисты".

"Понятно, что Западу нужен туркменский газ. И его представители готовы поступиться своими принципами, на которых, как говорят они, зиждется их цивилизация, лишь бы задобрить любого диктатора, в туркменском случае – сразу двух, чтобы они продолжали угнетать свой народ, продавая Западу свое сырье, и продолжали укреплять свою власть. Ничего нового. Просто колониализм в новой обертке и с новой риторикой о правах человека. Такой демократический колониализм. С чем туркмен и поздравляем", – полагает Айтаков.

Источник - НГ
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