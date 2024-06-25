Минтруда России готов "уполовинить" мигрантов, - СП

00:52 27.06.2024

Отчет пошел: Минтруда первым из ведомств рассказало, где "уполовинит" мигрантов

Суровый Красноярск рапортует об ограничениях в сельском хозяйстве, Калуга - об архивах и библиотеках

Ирина Мишина

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Отчет пошел: Минтруда первым из ведомств рассказало, где "уполовинит" мигрантов



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Александр Сафонов Юрий Крупнов



Министерство труда разработало пилотный проект о сокращении в 11 регионах России доли мигрантов. Ограничения на прием иностранных рабочих введут в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, в Удмуртии и Дагестане, а также в Краснодарском и Красноярском краях. Доля иностранцев в этих регионов не должна превышать 50% от общего числа работников.



В пресс-службе Минтруда добавили, что в следующем году будет действовать запрет на привлечение к работе мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков.



Регионы подошли к сокращению числа мигрантов по-разному. В некоторых регионах ограничений совсем немного. В других решили создать более серьезные препятствия для мигрантов.



Например, в Дагестане, на 30% уменьшена квота на использование трудовых мигрантов в строительстве, в Краснодарском крае - на 50% сокращено их количество в обрабатывающем производстве и сельском хозяйстве. В Красноярском крае ограничение на труд иностранцев установлено в сельском хозяйстве, а в Калужской области - на производстве детского питания и диетических продуктов.



Краснодарский край установил сразу 11 дополнительных ограничений на работу иностранных граждан в регионе и сократил долю мигрантов до 50%.



Оренбургская область: иностранцы не смогут торговать там алкоголем, табачной продукцией, участвовать в пассажирских перевозках в городском и пригородном сообщении. Не смогут они быть и таксистами.



Красноярский край: мигранты не смогут работать в сельском хозяйстве, на сухопутном, пассажирском и грузовом транспорте.



Калужская область: там запрещают иностранцам заниматься производством детского питания, розничной торговлей, перевозкой опасных грузов, закрывают путь в охранные службы, образование, библиотеки, архивы и ряд других отраслей.



Насколько эти меры ограничат использование мигрантов в России? И почему такие разные цифры привлечения иностранной рабочей силы в регионах? С таким вопросом "СП" обратилась к доктору экономических наук, проректору Финансового университета при правительстве РФ Александру Сафонову.



- У нас более серьезно начали относиться к квотам на иностранных рабочих. Квоту на мигрантов формирует предприятие, затем посылает в органы занятости, где принимают решение. Если потребности в мигрантах нет - их соответственно тоже нет. Или по крайней мере быть не должно.



Почему в разных регионах разные запросы на мигрантов? Очевидно, поменялось производство, структура использования рабочей силы. Где-то могло сократиться строительство. Причину сокращения потребности в мигрантах также можно объяснить ростом на некоторых предприятиях производительности труда за счет модернизации производства. Вероятно, необходимость в неквалифицированной рабочей силе из-за этого отпала.



"СП": Многие регионы ограничивают работу мигрантов в общепите. С чем это связано?



- Инфляция, цены растут, продукты питания дорожают, очевидно, количество предприятий общественного питания тоже будет сокращаться. Или будут сокращать их сотрудников, чтобы сэкономить.



"СП": Обращают на себя внимание запреты в Калужской области. Там иностранным рабочим закрыт путь в охранные службы, образование, библиотеки, архивы…



- Вы где-то встречали мигрантов в библиотеках или архивах? Они там просто не работают, так что такой запрет - чистая формальность. Точно так же, как и запрет на работу мигрантам в сельском хозяйстве Красноярского края: просто там его нет. Что касается запрета на работу мигрантам в ЧОПах, то в них, по закону, могут работать исключительно граждане России. То есть запреты коснулись тех отраслей, где использование мигрантов и так запрещено.



"СП": Многие ограничения коснулись работы мигрантов в общественном транспорте. С десяток регионов уже запретили им работать в такси. В итоге кадровый дефицит водителей в стране оценивается сейчас более, чем в 72 тыс. человек. Цены в такси взлетели до небес. Может, не стоит продолжать эти ограничения на транспорте?



- Таксистом может работать только человек, имеющий российские права, и это не обсуждается. Далее каждый регион исходит из своих потребностей.



Не думаю, что запрет на работу иностранцев в такси в Удмуртии и Оренбургской области сильно ударит по интересам местных пассажиров.



К тому же, как выяснилось, некоторые регионы способны самостоятельно закрыть рынок вакансий. По данным органов статистики, рынок труда одного только Краснодарского края способен полностью закрыть потребность предприятий в кадрах, сообщили в управлении по миграционным вопросам.



В главном управлении по труду и занятости Челябинской области сообщили, что по состоянию на 29 мая 2024 года на учете как испытывающие трудности в поиске работы стоят 5 203 человека.



В основном это люди предпенсионного возраста, граждане, имеющие инвалидность, родители несовершеннолетних детей. Их число полностью позволяет обойтись без использования мигрантов, например, в сфере торговли и услуг.



Сможем ли мы целиком отказаться от мигрантов? Ведь, по данным РИА "Новости", с начала 2023 года работу ищут полтора миллиона россиян! Это показало исследование HeadHunter.



Что будет с российской экономикой в случае полного отказа от мигрантов? С таким вопросом "СП" обратилась к председателю Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову.



- Нам говорят, что доля иностранцев в российских регионах не должна превышать 50% от общего числа работников. Что в этом жесткого и радикального?



На стройках работает до 80% мигрантов, которые и дальше за взятки будут получать гражданство, сдавать "левые" экзамены по русскому… Пока мы не перейдем к индустрии будущего, не создадим новые технологии, не проведем модернизацию производства, у нас все так и будет держаться на низкоквалифицированной рабочей силе из Средней Азии.



Все эти приказы Минтруда - сугубо политические, показушные меры, которые по сути ничего не решают. Проблема - в нашей технологической несостоятельности при болтовне о технологическом суверенитете.