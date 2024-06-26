Ростислав Ищенко: "Мирный план" Трампа, как предвыборная афера

00:53 27.06.2024

"Мирный план" Трампа, как предвыборная афера

26.06.2024

Ростислав Ищенко



Президент США обладает огромными полномочиями, в некоторых случаях превосходящих возможности абсолютных монархов "старого режима". В то же время, Конгресс, если он обладает надежным и действенным большинством, может заблокировать практически любую инициативу президента.



Это особенность американской системы, пришедшая еще из Британии XVIII века – власти разделены, но их "сферы исключительных интересов" определены недостаточно конкретно. В результате они постоянно вмешиваются в прерогативы друг друга, каждая перетягивая политический "канат" на себя.

Надо сказать, что такая борьба в стабильные эпохи, когда система работает нормально, придает ей дополнительную устойчивость (как скорость велосипеду или мотоциклу) и даже открывает дополнительные возможности. Но в эпохи кризисов эта же особенность усиливает состояние хаоса и стимулирует общественное противостояние, в котором каждая сторона опирается на "свой" орган власти, чем усиливается раскол элит, который превращается в раскол самой системы власти.



Сейчас Америка находится в самом остром кризисе за всю историю своего существования. Речь идет о выживании системы (не государства, как такового, а государства как определенной системы) в принципе. Соответственно и кризисные черты американской системы власти проявляются в наиболее полном объеме. Два последних президентства показывают это особенно хорошо. В ходе президентства Трампа, имевшие большинство в Конгрессе демократы успешно блокировали все президентские внутриполитические и финансово-экономические инициативы.



В ходе президентства Байдена, захватившие палату представителей республиканцы не менее успешно блокировали внешнеполитические мероприятия Байдена, в частности более чем на полгода (с октября 2023 по май 2024 года) заблокировали финансирование Украины. В сфере же внутренней политики, там где Конгресс не мог остановить действия администрации, как в случае с блокированием границы в Техасе, вмешивались республиканские губернаторы, не стеснявшиеся даже противопоставлять национальные гвардии штатов федеральным вооруженным силам.



В общем, на сегодня любая власть в США относительна и может реализовывать свои полномочия лишь в тех объемах, в которых способна обеспечить их реальной силовой поддержкой.

Уже поэтому заявление Трампа о том, что он обеспечит мир между Россией и Украиной еще до своей инаугурации выглядит как неумеренное предвыборное хвастовство. Не вступивший в должность, не обладающий де юре никакими полномочиями президент может попытаться своими заявлениями о намерениях приостановить работу госаппарата по реализации инициатив прошлого Кабинета, если они идут вразрез в с его планами (и то не всегда), если предшествующий режим достаточно плотно контролирует аппарат, он способен продвигать свои проекты до самого конца полномочий предыдущего президента и серьезно ограничивать на первых порах деятельность нового.



То есть, в лучшем случае Трамп сможет начать влиять на ситуацию на украинском направлении после своего официального вступления в должность. При этом, для него крайне важно сохранение республиканцами контроля над палатой представителей (в идеале также получение устойчивого контроля над сенатом). Только в таком случае он сможет действовать относительно свободно. Хоть и в этом варианте развития событий есть подводные камни – далеко не все республиканцы трамписты и отдельные инициативы президента могут не получить поддержки даже республиканского большинства (не говоря уже о гипотетическом варианте, при котором большинство в конгрессе окажется за демократами).



Тем не менее, Трамп развивает идеи своего "мирного плана" и рассказывает американцам как именно он собирается достигать мира. Выглядит это откровенным популизмом и практически не отличается от "мирного плана" которым на выборах 2019 года обольщал украинцев Зеленский.



Будущий "кровавый клоун", а тогда еще "талантливый артист", объясняя как он обеспечит мир (причем "на украинских условиях") сразу после своего избрания, говорил: "Надо просто перестать стрелять". Трамп говорит практически то же самое. Озвученные пункты его плана выглядят следующим образом:

1. Трамп, как избранный (или как уже вступивший в должность) президент США блокирует военную помощь Украине, заставляя таким образом Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным.

2. Устанавливается перемирие по линии фронта на момент прекращения огня.

3. Дальше мир наступает как-то сам собой. Как будут разрешаться противоречия в ходе переговоров в плане Трампа не сказано.

Оценим.



Во-первых, у нас есть опыт армяно-азербайджанского конфликта, остановленного "по линии фронта" еще в самом начале 90-х. Тоже с идеей, "главное перестать стрелять", а там как-нибудь договорятся. Не договорились, и через 30 лет война вспыхнула вновь. Не договорились именно потому, что никто не хотел уступить, а внешний механизм сглаживания противоречий в лице давления посредников не работал, так как посредники не желали однозначно принимать чью-либо сторону, ограничиваясь призывами проявить здравый смысл и добрую волю.



Во-вторых, в период блокирования республиканцами помощи Украине на рубеже 2023/24 годов, Киев, без финансовой подпитки и почти без поставок оружия (кроме отдельных ранее профинансированных) продержался 8 месяцев, хоть и оказался в кризисной ситуации. Тогда блокада оказалась неожиданностью, сейчас она объявлена заранее и у команд Байдена, Зеленского и их европейских союзников, есть как минимум полгода для того, чтобы по максимуму накачать Украину оружием и деньгами в преддверии блокады. Тем более, что Трамп обещает не прекратить поставки оружия полностью, а лишь их ограничить.



В-третьих, предложение прекратить огонь по текущей (на момент прекращения) линии фронта, устроит Россию только в том, случае, если ВС РФ к тому времени очистят от ВСУ левобережье Днепра и вернут правобережные части Херсонской и Запорожской областей (которые записаны в Конституцию РФ, как российские территории). Это может произойти, но не обязательно произойдет.

Если же Украине, к моменту предложения о перемирии на условиях Трампа, удастся сохранить линию фронта близкую к текущей, то прекращение огня на таких условиях полностью противоречило бы официально заявленной президентом позиции России. Согласно заявлению Владимира Путина "мы готовы прекратить огонь сразу же, как только ВСУ будут выведены за пределы конституционных российских территорий".



Для того, чтобы Россия отошла от этой позиции ее надо победить на поле боя, а пока что на поле боя побеждает именно Россия.

Но и Киев заявляет о готовности прекратить огонь только на условии вывода российских войск за пределы "конституционных украинских территорий" к числу которых причисляет Крым с Севастополем и Донбасс, не говоря уже о Херсонской и Запорожской областях. Минимальные предварительные требования Киева – возвращение к линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года.



Эти позиции для сторон принципиальны, ни Киев, ни Москва не меняют их уже третий год. Если Украину еще теоретически можно принудить в чем-то уступить и сесть за стол переговоров без предварительных условий (прекратить огонь по текущей линии разграничения), то как добиться аналогичного согласия от Москвы, прекрасно понимающей, что то, что осталось вне ее юрисдикции на момент прекращения огня, рискует остаться под чужим контролем навсегда.



Такое "перемирие" было бы не более чем миной замедленного действия, как для текущего, так и для последующих поколений российских политиков.



Вряд ли Трамп всего этого не знает или не понимает. Но ему надо стать президентом. В том числе и потому, что если он провалит эти выборы, то последние годы своей жизни (сколько бы их ни было) проведет в тюрьме или в эмиграции. Поэтому он говорит то, что хочет слышать избиратель.



Как показывает история с Зеленским – метод работает. Сегодня тебя избирают как "президента мира", а завтра ты объявляешь бесконечную войну и тотальную мобилизацию.

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