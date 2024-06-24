Светлана Замлелова: Макрон теряет трон

01:27 27.06.2024

Макрон теряет трон

Все чаще западные эксперты говорят о конце эпохи Эммануэля Макрона

Светлана Замлелова

24.06.2024



Конечно, эпохой это сложно назвать, но уж, как говорится, чем богаты… Формально все началось после того, как президент Франции обратился к нации с сообщением о роспуске Национального собрания и проведении новых парламентских выборов, первый тур которых назначен на 30 июня, второй – на 7 июля.



Странное решение Макрон принял после предварительных итогов выборов в Европарламент. Его партия "Ренессанс" набрала всего лишь 14,6%, в то время как партия Марин Ле Пен получила 31,4% голосов.



Во вторник 18 июня президент Республики пожелал встретиться с представителями региональной прессы, чтобы, наконец, объяснить причины, по которым он распустил Парламент. Кроме того, он поделился с журналистами, чем намерен заняться после выборов 7 июля.



Французская газета La Depeche подробно рассказала об этой встрече. "Почему вы хотите, чтобы я страдал? Ни на секунду я не жалею о роспуске", – начал Макрон свой спич. Оказывается, принятое им решение не было легкомысленным – он все продумал наперед. Оппозиция угрожала устроить осенью вотум недоверия правительству. Не дожидаясь хлопот, связанных с возможным роспуском правительства, Макрон предпочел сделать упреждающий шаг. Объяснение, надо признать, так себе – не слишком убедительное. Тем более что Макрон отказался комментировать реакцию французов на роспуск Парламента. Он отлично понимает, что Франция зла на него, но не намерен зацикливаться на этом и хотел бы двигаться дальше. Не стоит отрицать возможность сохранения Макроном власти и в дальнейшем – марионеточные политики, каковым, без сомнения, является и нынешний президент Франции, оставались при должностях и при более неблагополучных обстоятельствах. Взять хотя бы Джастина Трюдо, вызвавшего во времена ковидобесия настоящее восстание канадских дальнобойщиков, а не так давно прославившегося приглашением в Парламент Канады ветерана СС.



Но все же во французской прессе обозначилось отчетливое недовольство Макроном. Даже лояльные власти Le Figaro и Le Monde не удержались от неодобрительных высказываний в адрес президента. Le Figaro пишет, что сторонники Макрона до сих пор не могут прийти в себя после неожиданного решения главы государства.



Удивление и негодование так велики, что кое-кто намерен перевернуть страницу макронизма. Хотя едва ли президента Франции можно назвать фигурой, способной породить какое-то движение имени самого себя. Это не Шарль де Голль и не Франсуа Миттеран. Под сторонниками Макрона подразумеваются люди, поддерживавшие его во время выборов 2017 г., а затем удостоившиеся высоких должностей. Сейчас эти люди в основном заняты предпринимательством и наблюдают за "своим" президентом со стороны. Но в свете последних его решений они, как и большинство французов, "колеблются между смятением и непониманием".



"Эммануэль Макрон, который запустил этот роспуск, чтобы заманить партии в ловушку, устроил ловушку самому себе", – пишет Le Monde. В понедельник 10 июня – на следующий день после пресловутого роспуска Парламента – Макрон посетил городок Орадур-сюр-Глан, где отмечалось 80-летие массовых убийств мирных жителей войсками СС 9 и 10 июня 1944 года.



Во время мероприятия, как рассказывает Le Monde, к президенту подошел некий высокопоставленный господин, близкий к Елисейскому дворцу и обратился со словом поддержки: "Все в порядке? Эти дни не слишком тяжелые?" На что глава государства ответил с улыбкой: "Отнюдь! Я готовился несколько недель, и я в восторге! Я бросил им под ноги гранату, теперь посмотрим, что у них получится…"



Администрация президента опровергает написанное и настаивает, что эти высказывания не подтверждены. Однако Le Monde сообщает, что обнародованный диалог стал известен из надежных источников, стало быть, написанное верно. А ведь когда-то Макрон уверял, что презирает политику и политиков, и что предпочитает действовать, а не плести интриги.



Но вот, выступая 12 июня на пресс-конференции по поводу возмутившего французов шага, он заявил: "Это проверка на честность для тех, кто хотел бы, чтобы процветал их магазин и тех, кто хочет видеть процветающей Францию". Но как этот пафос может сочетаться с описанным выше цинизмом?



Фраза "Я готовился несколько недель" обратила на себя внимание французов. Так, экономический аналитик, главный редактор сайта Insolentiae.com Шарль Санна предлагает рассматривать эти слова как изобличающие президента Макрона, о котором Санна пишет как о человеке с "с зияющими интеллектуальными, психологическими и политическими недостатками".



По мнению аналитика, Макрон всегда "играл" с нацией, и на самом деле – всегда ненавидел ее. Впрочем, Санна уверен, что французы отвечают ему взаимностью. И лишь небольшая городская буржуазная каста сторонников глобализации голосует за этого печального Сира. Да и то не по убеждению, а исключительно из интереса. Но политика Макрона ведет Францию к хаосу, что совершенно невыгодно его сторонникам. А для простого народа, который президент ненавидит, это уже беспорядок в повседневной жизни, экономические трудности и неопределенное будущее.



"Парижские салоны бурлят от домыслов по поводу того, почему прихвостень Ротшильдов с комплексом Наполеона выбрасывает свои игрушки из коляски, не получив желаемого", – пишет журналист и политический аналитик Пепе Эскобар. Он тоже намекает на неприязнь президента к нации и рассматривает роспуск Парламента как месть Макрона французам, проголосовавшим за Ле Пен.



А французский журналист Жан-Люк Мано и вовсе считает, что на последних выборах Макрон был избран без мандата и без полноценной президентской кампании. Никакого макронизма не существует, и партию президента нельзя воспринимать всерьез, потому что это не партия как таковая. Скорее, объединение людей, отрицающих саму идею партий. У Макрона и у его сторонников нет никакой программы, все, что они могут предложить – это противопоставление себя ультраправым. Возможно, на каком-то этапе подобное было востребовано. Однако теперь этого явно недостаточно.



Так или иначе, но на французском горизонте показалось подобие политического кризиса. Во всяком случае, французы давно не были настолько недовольны и обижены властью. Осталось дождаться выборов в начале июля, которые должны привести хоть к каким-то изменениям. С учетом того, что отвоеванные когда-то "liberté, égalité, fraternité" оказались постепенно попраны олигархией глобалистского толка.