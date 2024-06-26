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Израильское общество расколол вопрос о вере и армии, - НГ
07:46 27.06.2024

26.06.2024

Отмена отсрочки от призыва ультраортодоксальным евреям может ввергнуть страну в нестабильность
Геннадий Петров Данила Моисеев

Ультра-ортодоксальные евреи протестовали против призыва их на военную службу еще в апреле 2024 года.
Израиль неожиданно оказался на пороге острого политического кризиса. Верховный суд страны принял решение об отмене отсрочек от армии для студентов иешив – религиозных учебных заведений для ультраортодоксальных евреев. Партии, ориентирующиеся именно на эту группу избирателей, входят в правительство. Теперь оно может распасться. Для ультраортодоксов решение Верховного суда выглядит как удар по их особому положению в израильском обществе.

Решение суда, которое в стране называют ни больше ни меньше историческим, было принято во вторник. А в среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел переговоры с главой парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном.

Оба пытаются найти компромиссное решение по закону о призыве. Он готовится к рассмотрению Кнессетом (парламентом страны) и голосованию во втором чтении. А согласно вердикту Верховного суда, правительство обязано закрепить обязанность армейской службы для ультраортодоксов на законодательном уровне. Соответственно вокруг формулировок документа ожидается нешуточное противостояние.

Как сообщает радиостанция Kan-11, две партии, ШАС и Яадут-а-Тора, обсуждают возможность выхода своих министров из состава правительства. Правда, они пока не собираются оставлять правящую коалицию. Ее развал будет означать досрочные парламентские выборы. Сейчас, когда боевые действия в секторе Газа не закончились, а перспектива полномасштабной войны с ливанской группировкой "Хезболла" выглядит пугающе реальной, они явно будут не к месту.

Мнение израильского общества в отношении вердикта Верховного суда разделилось. Отсрочка для студентов иешив, которой они зачастую пользуются пожизненно, давно раздражает многих светских израильтян. Ультраортодоксальные евреи составляют примерно 12% населения страны. Это самая быстрорастущая категория общества. Семьи ультраортодоксов, как правило, многодетны. Между тем значительная часть из них не только не работает (по крайней мере на оплачиваемых должностях), но и не служит даже сейчас, когда израильской армии не хватает личного состава.

Вместе с тем критики решения Верховного суда вписывают его в другой контекст. Они напоминают о том, что в прошлом году Израиль едва не оказался ввергнут в серьезное внутриполитическое противостояние из-за затеянной Нетаньяху судебной реформы. Ее цель заключалась в том, чтобы ограничить возможности Верховного суда влиять на решения правительства. У реформы много как сторонников, так и противников, причем и те, и другие были настроены бескомпромиссно. Израильтян "помирили" события 7 октября 2023 года, когда на территорию страны вторглись бойцы ХАМАС. Теперь Верховный суд вновь ставит общество на грань раскола. И это в условиях боевых действий.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская полагает, что стабильность израильского общества поставлена под удар не будет. "Вряд ли решение Верховного суда выполнят мгновенно. Необходимо провести длительную подготовительную работу. Нужно не только принять закон, но и создать подходящие ультраортодоксальным призывникам условия. К тому же сложно представить, чтобы их призывали в армию принудительно", – сказала она.

Вместе с тем в разговоре с "НГ" эксперт подтвердила, что уровень напряженности в стране сейчас и так высокий. Правительство Нетаньяху критикуют и справа, и слева за его действия в ходе войны с ХАМАС. И вот теперь появился новый раздражающий фактор: значительная категория израильтян лишается своей традиционной привилегии. "Конечно, ультраортодоксальное население будет протестовать. Исход из правительства ориентированных на них политиков вполне возможен. Освобождение студентов иешив от призыва в армию – это один из наиболее принципиальных вопросов для ультраортодоксального сектора. К тому же крайне болезненно и частичное прекращение финансирования религиозных учебных заведений в случаях, когда в них учатся те, кто не получал официальной отсрочки от службы в армии. А оно тоже предусмотрено решением Верховного суда", – поясняет Самарская.

Эксперт допускает, что в этих условиях все-таки будет найден компромисс. У правительства и Кнессета остаются для этого и инструменты, и пространство для маневра. А самое главное, у многих политиков есть понимание, что внутренняя нестабильность сейчас, в сложных внешнеполитических условиях, может обойтись дорого всей стране. На вопрос "НГ" о том, может ли Верховный суд руководствоваться мотивом мести, эксперт ответила отрицательно. "По-моему, это маловероятно. Судьи все-таки ориентируются не на личные предпочтения. К тому же судебная реформа в полной мере так и не была проведена, не стоит об этом забывать. Так что мстить, по сути, не за что", – считает Самарская.

Источник - НГ
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