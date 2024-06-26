Фактор незападности. "Ъ" выяснил подоплеку предстоящего визита премьер-министра Индии в Москву

07:50 27.06.2024 Премьер-министр Индии Нарендра Моди в начале июля посетит Москву с первой зарубежной поездкой после того, как в третий раз вступил в должность главы правительства по итогам всеобщих выборов этого года. В Кремле подтвердили, что подготовка российско-индийского саммита вступила в решающую фазу. После не состоявшейся в прошлом году поездки российского президента в Дели стороны возобновят проведение саммитов и устранят паузу в личных встречах двух лидеров. Для Нарендры Моди поездка в Москву на фоне ее конфликта с Западом станет демонстрацией стратегической автономии Индии и амбиций лидера незападного мира. В свою очередь, Владимир Путин продолжает встречи с лидерами Глобального Юга, символизирующие движение к новому мироустройству.



Россия станет первой страной, которую премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит после победы его партии на выборах



О подготовке визита в Москву индийского премьера Нарендры Моди, который в последний раз посещал Россию в 2019 году, сообщили сразу два представителя Кремля.



"Я могу подтвердить, что мы готовим визит премьер-министра Индии",- заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. "Мы действительно ведем подготовку к визиту премьер-министра Индии в Российскую Федерацию и своевременно сообщим даты такого визита",- сделал схожее заявление пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Первоисточником информации о предстоящем саммите Нарендры Моди и Владимира Путина стала индийская газета The Tribune, не входящая в список ведущих СМИ страны. При этом никаких традиционных для событий такого уровня официальных заявлений с указанием программы и повестки российско-индийского саммита до сих пор не было сделано.



Разные источники даже называют разную продолжительность визита Нарендры Моди. По версии газеты The Tribune, его поездка состоится 8 июля и будет однодневной. Однако источник, близкий к новому составу парламента Индии, сообщил агентству ТАСС, что визит продлится два дня.



"По моим данным, визит готовится на 8–9 июля. Сроки могут сдвинуться, но именно о таких датах сейчас у нас говорят",- заявил собеседник агентства.



Сохраняющийся информационный вакуум вокруг нового саммита лидеров двух государств, отношения которых имеют официальный статус "особо привилегированного стратегического партнерства", стал не единственной причиной, по которой новость о поездке Нарендры Моди в Москву многих застала врасплох.



Визит индийского премьера в российскую столицу, предположительно, состоится сразу после завершения первой сессии Лок-cабхи - нижней палаты индийского парламента нового созыва, которая проходит с 24 июня по 3 июля. В этот вторник Нарендра Моди и члены нового кабинета министров принесли присягу на открытии заседания Лок-cабхи нового созыва, сформированного по итогам всеобщих выборов этого года.



После этого в четверг президент Индии Драупади Мурму представит основные задачи парламента на следующие пять лет на совместном заседании верхней и нижней палат.



Учитывая события в индийской столице, которые предопределят стратегию развития страны на ближайшие годы, Нарендра Моди был вынужден отказаться от участия в саммите ШОС, который пройдет 3–4 июля в Астане.



Таким образом, свой первый зарубежный визит после вступления в должность премьера на третий срок Нарендра Моди нанесет в Москву, которую до этого он посещал в 2015 году, на следующий год после сенсационной победы на выборах 2014 года.



Переизбрание на выборах этого года неожиданно стало для Нарендры Моди наиболее турбулентным. Вопреки прогнозам, возглавляемая им "Бхаратия джаната парти" не получила большинства в парламенте. В связи с этим партия власти была вынуждена сформировать коалиционный кабинет вместе с союзниками по "Национальному демократическому альянсу" - партиями "Джаната дал" и "Телугу десам".



Между тем первым мировым лидером, поздравившим Нарендру Моди с непростой победой на выборах, стал президент России Владимир Путин, который позвонил ему через считаные часы после обнародования официальных итогов голосования.



Как заявили по итогам беседы в пресс-службе Кремля, победа партии Нарендры Моди "является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета".



В тот же день Нарендре Моди была направлена и поздравительная телеграмма из Москвы. "Рассчитываю, что мы с вами продолжим откровенный диалог и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня",- отметил российский президент.



"Благодарю президента Путина за его призыв передать теплые пожелания и поздравления народу Индии с рекордным участием во всеобщих выборах и успехом НДА",- написал Нарендра Моди на своей странице в социальной сети X. "Мы подчеркнули нашу общую приверженность дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией",- добавил он.



"Несмотря на то что для многих сообщение о визите в Москву Нарендры Моди стало неожиданностью, общение двух лидеров сразу после объявления итогов индийских выборов и многие другие события последних месяцев четко указывали на вероятность приближающегося российско-индийского саммита",- говорит информированный источник "Ъ" в Дели.



По словам собеседника "Ъ", установочное заявление о планах активизировать внешнюю политику Дели Нарендра Моди сделал еще в феврале этого года, за два месяца до начала парламентских выборов, стартовавших в апреле.



"Выборы еще не состоялись, но у меня уже есть приглашения из зарубежных стран на июль, август и сентябрь. Что это означает? Это означает, что страны по всему миру полностью уверены в возвращении правительства "Бхаратия джаната парти". Они знают: Моди вернется",- признался индийский премьер.



Индийские дипломатические источники уже тогда указывали на то, что задача проведения российско-индийского саммита в связи с двусторонней повесткой и общей ситуацией в мире становится все более актуальной



В прошлом году Индия и Россия так и не смогли провести двусторонний саммит, который с 2000 года с небольшими перерывами один раз в год проводится попеременно в каждой из стран.



В Дели рассчитывали провести встречу лидеров двух стран на полях саммита G20, прошедшего в сентябре в Дели, однако в итоге Москву на встрече лидеров "двадцатки" представлял глава МИД России Сергей Лавров. Последний визит Владимира Путина в Дели состоялся незадолго до начала СВО - в декабре 2021 года.



С другим своим ключевым партнером на Востоке - Китаем, имеющим напряженные отношения с Индией, только в прошлом году Москва провела сразу два саммита. Вслед за визитом в российскую столицу председателя КНР Си Цзиньпина, который состоялся вскоре после его переизбрания на новый срок на мартовской сессии китайского парламента, спустя всего полгода, в октябре, Владимир Путин побывал с визитом в Пекине и провел еще одну встречу с Си Цзиньпином на полях саммита "Пояс и путь" (Индия этот форум игнорирует, говоря, что проекты "Пояса и пути" проходят по ее территории, оккупируемой Китаем).



Как лидер "крупнейшей демократии мира" переизбран на третий срок, несмотря на успех оппозиции

Уже в мае этого года Владимир Путин посетил с государственным визитом Китай. Таким образом, в течение чуть более года он трижды лично пообщался с Си Цзиньпином и ни разу - с Нарендрой Моди, хотя и все это время и поддерживал с ним активные контакты по телефону. Учитывая это, встреча в Москве прервет затянувшуюся техническую паузу в российско-индийских саммитах. При этом, как и в прошлом году для Си Цзиньпина, для Нарендры Моди Москва станет первой иностранной столицей, которую он посетит после официального вступления в должность в условиях нового политического сезона.



"Визит Нарендры Моди в Россию еще раз демонстрирует, что Индия не присоединилась к западному лагерю, хотя и продолжает с ним тесно сотрудничать. Дели реализует свою политику стратегической автономии и выполняет роль геополитического моста между Глобальным Севером и Глобальным Югом",- пояснил "Ъ" известный индийский эксперт, член консультативного совета Центра геоэкономики Глобального Юга Атул Аниджа. "Кроме того, в условиях конфликта на Украине Россия стала для Индии самым ценным энергетическим партнером. Помимо нефти Дели закупает уголь и другие полезные ископаемые в России в гораздо больших масштабах. Индия и Россия также являются партнерами в гигантском международном проекте транспортного коридора "Север-Юг", который проходит через Мумбаи, Бендер-Аббас в Иране и Астрахань в России на пути в Москву. В целом же, как и Россия, Индия рассматривает себя независимым полюсом в развивающемся многополярном мире. Поэтому неудивительно, что после недавней теплой встречи с лидерами G7 в Италии Нарендра Моди направляется в Москву",- отмечает Атул Аниджа.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №111 от 27.06.2024, Источник - Коммерсантъ

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