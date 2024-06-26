В Боливии подавлен военный мятеж генерала Суньига

07:57 27.06.2024

Мятежного генерала в Боливии обвинили в терроризме и вооруженном восстании

Генералу Хуану Хосе Суньига, руководившему подразделениями военных, окруживших правительственный дворец в Ла-Пасе, предявлено обвинение в терроризме и вооруженном восстании. Генерала задержали несколько часов назад. Об этом сообщает Bolivia TV со ссылкой на ордер на арест.



В ордере говорится, что Хуана Хосе Суньига и других участников попытки госпереворота подозревают "в совершении актов терроризма, а также вооруженном восстании против общественной безопасности и государственного суверенитета".



Ранее телеканал Bolivia TV показал видео, на котором генерал вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции. Затем его посадили в автомобиль. Перед этим генерал рассказал журналистам свою версию событий. По его словам, он общался с президентом Луисом Арсе 23 июня, и тот попросил помочь ему поднять популярность.



Днем 26 июня военные подразделения окружили правительственный дворец в Ла-Пасе. С помощью бронетехники они попытались выломать двери и прорваться внутрь здания. Генерал Суньига заявил, что хочет "вернуть родину", разогнать нынешний кабинет министров и созвать новый. Накануне он был отправлен в отставку, но отказался сложить полномочия.