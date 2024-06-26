 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 27.06.2024
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Второй фронт. Россия, сложи свои пальцы в кулак, - Александр Проханов
09:10 27.06.2024

Американская ракета, упавшая на севастопольский пляж, - не фугасное, не бронебойное, не кассетное, не химическое и не атомное оружие. Это оружие психологическое. Оружие "пси". Этим оружием разрушается представление русских людей о Крыме как о солнечной, благословенной Тавриде с лазурными пляжами, душистыми винами, прекрасными райскими аркадами. Ракеты, падающие на севастопольские пляжи, придают Крыму образ кромешного ада, где Черное море превращается в красное от обилия изуродованных женских и детских тел.

Постоянный обстрел Крымского моста и стратегическая цель его разрушения - это удар по символу, составляющему "Большой стиль" Путина. Стальной Крымский мост стал для России тем, чем стала для Парижа стальная Эйфелева башня.

Возвращение в Россию Крыма, бессовестно отвергнутого Ельциным, стало возможно при Путине и является эмблемой его правления. Разрушение Крымского моста - это разрушение исторических связей Крыма с Россией, разрушение связей Путина со своим народом, который воспринял возвращение Крыма как чудо. Это разрушение мистической вертикали, связывающей Россию с небом, это удар по Херсонесу, озарившему райским светом всю русскую историю от Владимира Святого до Путина. Обстрелы Крыма и российских городов - это "пси" оружие Запада, разрушающее оборонное сознание русских, в котором лидер и народ нераздельны.

Взрыв "Крокуса" и кровавые события в Дагестане - это второй фронт, открытый Западом против России. Дагестан - драгоценная республика России, где история создала неповторимый гармоничный ансамбль народов, культур, религий, превратив Дагестан в модель, по которой строится многоязыкое, многонациональное Государство Российское.

Приезжая в Дагестан, я молился чудотворной иконе в православном храме. Снимал обувь на пороге мусульманской мечети и благоговейно ступал на ее мягкие ковры. В синагоге беседовал с многомудрым раввином. Это уникальная целостность, над которой Господь возвел сберегающий ее хрустальный купол. Теперь этот купол разрушен. И враг, снарядивший отряд террористов, знал, что он рушит хрустальный купол, вознесенный историей над всей Россией.

Россия не забыла, как дагестанские ополченцы с дробовиками вышли навстречу во­оруженному до зубов отряду Басаева и отстояли республику, отстояли Кавказ, отстояли Россию. Россия не забыла бесстрашного дагестанца Нурбагандова с его бессмертным "Работайте, братья!".

Бандиты, убившие православного батюшку и спалившие синагогу, использовали не автоматы Калашникова и ручные гранатометы. Они использовали оружие "пси" - самое дальнобойное и смертоносное, разрушающее не мосты, не заводы, не храмы, а целое государство - Россию.

Во дни войны стоицизм воюющего народа проявляется не только в мужестве солдат, воюющих в окопах, в умении и четкости командиров, в броне танков и транспортеров. Стоицизм народа проявляется в "общем деле", в одной для всех заботе, когда весь народ несет на себе бремя сражений, бремя трат, бремя слез и панихид.

Мы слышим лозунги "Все для фронта! Все для Победы!". Но все ли для фронта, все ли для Победы? Сегодня в России одни сидят в ресторанах, другие - в окопах. Одни по три смены стоят у оборонных конвейеров, другие резвятся в Дубае. Одни под огнем украинских "Градов" ведут репортажи с поля боя, другие тешат народ на телевизионных увеселениях и праздничных вечеринках.

"На войне как на войне", - говорит миллионер, залезая в джакузи. "Так победим!" - говорит другой, покупая недвижимость в Эмиратах. "Слава России!" - хихикает третий, перегоняя свои неправедные сбережения в арабские банки.

Россия, хватит жить врастопырку. Сложи свои пальцы в кулак.

Источник - завтра
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