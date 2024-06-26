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Мигранты не хотят (не могут) адаптироваться, - "Царьград"
10:19 27.06.2024

УГРОЗА НЕ В КУЛАКАХ: ДЕТИ МИГРАНТОВ ОКАЗАЛИСЬ ОПАСНЕЕ ВЗРОСЛЫХ - ЗАГЛЯНИТЕ В ШКОЛЫ

Большое количество детей мигрантов, которые приехали к нам вместе с родителями, сегодня остаются вне поля зрения государства. Но главная угроза не только в кулаках, когда приезжие пытаются устанавливать свои правила, а еще и в том, что подростков внутри России вербуют враги.

Бросают учебу по требованию родителей

Если взрослых приезжих еще можно контролировать, то с их детьми ситуация сложнее. Многие попросту слоняются по улицам, придумывают себе разные "занятия". Те же, кто учится, зачастую сбиваются в кучки и третируют других детей.

Так, например, ранее Царьград сообщал, как в подмосковной Балашихе дети мигрантов напали на более младших школьников (в том числе со спины) за отказ играть с ними в футбол. В результате зафиксированы переломы руки у подростка. Возбуждено уголовное дело.

Нередко бывают ситуации, когда, например, 14-летние подростки бросают учебу по требованию родителей и идут работать на стройки или какие-то производства, где трудятся их отцы или другие родственники.

Ситуацию для "Первого русского" прокомментировала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Это вообще в корне неправильно, в корне неверно. Для нас приоритет детской политики состоит в том, чтобы ребенок получал комплекс услуг. Чтобы он мог спокойно получать образование, заниматься в каких-то дополнительных кружках и так далее,

- отметила она.

Мария Львова-Белова также добавила: "Хочется, чтобы миграционные потоки в этом отношении четко регулировались: если вы приезжаете, вы должны приезжать по нашим правилам, вы должны соблюдать все те нормы, которые для нас являются основополагающими".

Помимо прочего, в России остро стоят вопросы безопасности. Львова-Белова объяснила, как враги вербуют подростков внутри страны, и обозначила группу риска. Так, приезжие, которые обособленно живут, абстрагируясь от нашей культуры, представляют особый интерес для определенных групп влияния извне.

"Кстати, мы видим сейчас ситуацию, которая связана с украинской вербовкой подростков. Мы с этим столкнулись прежде всего, конечно, в отношении наших детей из Донбасса. Надо понимать, что такие сообщества подростков, детей с миграционной историей являются объектом для вербовки, для продвижения всякого деструктива и так далее", - отметила детский омбудсмен.

Двойная угроза "мини-районов"

Существует двойная угроза мигрантских "мини-районов" в России. Во-первых, это усугубляет миграционный кризис со всеми вытекающими последствиями, которые негативно отражаются на безопасности, экономии бюджетных средств и так далее. Во-вторых, страдают и сами дети приезжих.

Самому ребенку сложно, потому что он остается на второй год. Он не может потянуть программу. Он вообще не понимает, что происходит. У него разорваны связи со сверстниками, он не может с ними общаться. Я уже не говорю о том, что есть школы, где количество таких детей в одном классе превышает количество русских детей. Это реальность. Это точно зафиксировано и мною лично. Я приезжала в Калужскую область, и там в одной из школ есть несколько классов, где количество детей мигрантов превышает количество русских детей,

- объяснила Мария Львова-Белова.

Порой такое непонимание превращается в откровенный беспредел. Так, напомним, в конце прошлого года стало известно, что дети "ценных специалистов" из Средней Азии напали на русских подростков в Самаре. При задержании часть из них смогла сбежать и выловить русских ребят поодиночке, чтобы добить их уже всей толпой. После инцидента двое 11-летних таджиков записали обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, где в матерной форме высказали все, что они думают о произошедшем. По словам малолетних хулиганов, максимум, что им светит, это 212-я статья ("массовые беспорядки"). Но "ничего страшного" не будет, уверены они. Ведь это же малолетки!.. Вскоре мальчишкам пришлось поговорить с сотрудниками полиции.

О других случаях избиения русских детей сообщали в Москве и подмосковных Котельниках. Там фигурантами стали "уроженец Таджикистана" и "этнический азербайджанец", как их назвали в СКР. В течение последнего месяца они как минимум четыре раза нападали на наших ребят просто так, без всякой на то причины. Свои преступления они планировали заранее, а потом записывали на камеру и выкладывали в Сеть. Сообщается о двух эпизодах на территории торгового центра "Авиапарк" и в одной из школ в Химках. Против виновников возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до семи лет колонии.

То, что это не единичные случаи, подтвердила и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. В одном из своих постов в Telegram она попросила своих подписчиков рассказать о других эпизодах нападения мигрантов.

"По "банде подростков" в подмосковных Химках все правда: группа молодых людей из семей мигрантов нападает "за внешний вид", цепляется к девушкам, держит всех в страхе. Мне написало уже много ребят, знакомых с ситуацией. Говорят, что директор школы давно в курсе, но никак не реагирует на происходящее. Насколько знаю, полиция проводит проверку. Надеюсь, что наведут порядок и накажут по закону. Полный беспредел, конечно", - рассказала Екатерина Мизулина.

Жены мигрантов отказываются учить русский

Также стало известно, что жены мигрантов, приехавшие в нашу страну вместе с мужьями, отказываются учить русский язык. Эксперимент в России закончился провалом.

Методика преподавания русского языка мигрантам на сегодня не дает глубоких знаний и зачастую не помогает приезжим и новым гражданам бегло говорить по-русски, с сожалением заметила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире программы "Царьград. Главное".

Однако причиной, почему гастарбайтерам и их семьям так и не удается интегрироваться в нашу культуру и языковую среду, зачастую является само их нежелание. Женщинам, например, кажется, что в этом нет необходимости, ведь они не работают, а занимаются домом и воспитанием детей.

Мы проводили эксперимент, когда прямо в школе предлагали пройти мамам-иностранкам обучение русскому языку. И набрали группу из 20 человек. И через какое-то время осталось всего пять женщин… То есть мы понимаем, что, конечно, никакой мотивации, никакого интереса к получению знаний в этой сфере у них практически нет. Они приехали и живут у нас по своим правилам: дескать, спасибо, что дали нам работу, а дальше мы тут уже сами решим, что нам нужно. Но это неправильно,

- отметила собеседница Царьграда.

Источник - Царьград
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