Компания Saneg совместно со словаками наладит производство грузовых вагонов в Узбекистане

10:22 27.06.2024

Узбекская компания Sanoat Energetika Guruhi, Gallaaral Management (Saneg) совместно с ведущей словацкой промышленной группой AZC Orbis Invest запустит производство железнодорожных грузовых вагонов. Предприятие будет расположено на территории особой промзоны Галлаарал в Джизакской области, говорится в пресс-релизе, предоставленном Saneg.



Меморандум о взаимопонимании партнеры подписали 25 июня. На церемонии также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Словацкой Республики в Узбекистане Виктор Борецкий.



"Этот проект является важным шагом для компании и всей промышленности Узбекистана. Завод по производству грузовых вагонов позволит значительно улучшить логистическую инфраструктуру и повысить эффективность транспортных операций", - подчеркнул генеральный директор Saneg Тулкин Юсупов.



Новое производство будет включать в себя полную линию по выпуску различных типов вагонов, таких как вагоны-цистерны, хопперы, полувагоны и закрытые вагоны.



Мощность предприятия составит порядка двух тысяч вагонов в год.



За счет этого планируется обеспечивать специализированной техникой логистическую систему группы компаний Saneg и республики в целом.



"Мы рады стать частью этого амбициозного проекта и привнести наши технические знания и опыт в Узбекистан. У нас уже есть международная деятельность, и мы видим хорошие рыночные возможности в Узбекистане. Уверен, что наше сотрудничество приведет к значительным улучшениям в логистике и промышленности", - отметил исполнительный директор AZC Group Роберт Списак.



Известно, что словацкая компания предоставит техническую экспертизу и технологии, необходимые для успешного запуска и функционирования производства.