В Китае восстановили 53% опустыненных земель

10:23 27.06.2024

19 июня, "Жэньминь жибао" онлайн -- 17 июня отметили Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Как сообщили в Государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР, со времени проведения 18-го Всекитайского съезда КПК в 2012 году Китай осуществил ряд научно обоснованных и масштабных мер по борьбе с опустыниванием на площади более 22 млн га, благодаря чему были эффективно восстановлены 53% подверженных опустыниванию земель.



После длительного периода борьбы с опустыниванием земель Китаем был осуществлен исторический переход от ситуации, когда "песок заставлял отступать людей", к ситуации, когда "деревья заставляют отступать песок". В рамках реализации программы по созданию полезащитных лесополос в Северо-Западном, Северо-Восточном и Северном Китае, известной как программа "Три севера", было высажено в общей сложности 32 млн га леса и восстановлено 85,33 млн га деградированных пастбищ. Лесной покров увеличился с 5,05% в 1978 году до 13,84%. Ситуация с опустыниванием земель продолжает улучшаться. За последние 4 мониторинговых периода площадь пострадавших от опустынивания земель в стране непрерывно сокращалась, среднегодовой темп сокращения таких земель превышает 660 тыс. га.



Степень опустынивания земель продолжает снижаться, доля сильной и очень сильной степени опустынивания опустилась с 74,1% в 2004 году до 62,3% в 2019 году. Значительно уменьшились негативные последствия от песчаных бурь и снизилось количество весенних песчаных бурь в северных регионах страны.



Постоянное улучшение экологической ситуации в песчаных районах приносит выгоду местным жителям. Защитные лесные полосы эффективно защищают 30 млн га земель сельскохозяйственного назначения, в песчаных районах ежегодно производится 48 млн тонн свежих и сушеных фруктов, а общая годовая стоимость продукции достигает 120 млн юаней /16,54 млрд долл. США/.



Кроме того, Китай развертывает практическое сотрудничество с другими странами в борьбе с опустыниванием. К примеру, страна совместно с секретариатом Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием учредила международные центры подготовки кадров и управления знаниями, создала в Монголии, Центральной Азии, Африке и других регионах демонстрационные базы по борьбе с опустыниванием, усилила техническую и проектную поддержку азиатских и африканских стран. Китай в девятый раз провел Международный форум по вопросам пустыни Кузупчи, поделился опытом и технологиями борьбы с дезертификацией. Об этом передает сайт "Хуаньцюван".