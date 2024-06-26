Ким Нам Сок стал почетным послом Узбекистана по IT в Южной Корее

10:24 27.06.2024

Ким Нам Сок, в 2013-2017 годах работавший заместителем министра ИКТ Узбекистана, стал почетным послом страны по IT в Южной Корее. Он участвовал в проектах по развитию электронного правительства, стандартов и рекомендаций по внедрению ИКТ в стране.



Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов встретился в Сеуле с экс-заместителем министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, бывшим первым заместителем министра государственного управления и безопасности Республики Корея Ким Нам Соком, сообщила пресс-служба Минцифры.



На встрече обсуждалось развитие сотрудничества двух стран в сфере ИКТ и участия корейских компаний в проектах в Узбекистане. Говорилось также о планах превратить Узбекистан в IT-хаб региона.



Шерзод Шерматов предложил Ким Нам Соку стать почетным послом Узбекистана по IT в Республике Корея. Бывший замминистра это приглашение принял.



Напомним, Ким Нам Сок начал работу в Узбекистане в качестве заместителя министра и консультанта по ИКТ весной 2013 года согласно договоренностям, достигнутым в ходе государственного визита первого президента страны Ислама Каримова в Республику Корея в сентябре 2012 года. Его трудовой контракт длился четыре года.



Он участвовал в проектах по внедрению системы электронного правительства, разработке Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы на 2013−2020 годы, отраслевых стандартов и классификаторов, рекомендаций по развитию в стране индустрии программного обеспечения и внедрению ИКТ в реальном секторе экономики.



С учетом рекомендаций Ким Нам Сока были созданы Центр развития системы "Электронное правительство" и Центр обеспечения информационной безопасности. В 2016 году Ким Нам Сок был награжден орденом "Мехнат шуҳрати".



Ким Нам Сок (1956 года рождения) - выпускник Высшей школы Кенсон (1975 год) и Университета Ханьян (1980), Университета Аризоны (США, 1986) и Университета Сонгюнгван (Южная Корея, 1989). До 2012 года работал первым заместителем министра государственного управления и безопасности Республики Корея.