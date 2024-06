Марк Рютте не сможет спасти НАТО, - The Spectator

10:25 27.06.2024

The Spectator

Великобритания



Марк Рютте не сможет спасти НАТО

The Spectator: новый генсек НАТО Рютте не решит ни одну из проблем альянса



Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО, пишет The Spectator. И это худшее, что могло произойти с альянсом: в сложный исторический период вместо сильного лидера во главе организации встанет человек, неспособный разрабатывать глобальную стратегию.



Никто и не думал, что Клаус Йоханнис, действующий президент Румынии, станет следующим генеральным секретарем НАТО. Напомним, что в марте он выдвинул свою кандидатуру на этот пост, пообещав "обновление перспектив" в решающий для альянса момент. Однако Йоханниса никогда не рассматривали как возможного победителя в этой гонке. На прошлой неделе Высший совет национальной обороны Румынии объявил, что президент отзывает свою кандидатуру в пользу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.



Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий действующего главы альянса норвежца Йенса Столтенберга, который возглавлял НАТО более десяти лет. Рютте станет четвертым голландцем, занимающим эту должность, и прибудет в Брюссель после 14 лет пребывания на посту премьер-министра Нидерландов. Ожидается, что его заменит Дик Шуф, экс-глава службы разведки и безопасности Нидерландов. Его кандидатуру выдвинула коалиция партий в Гааге. Рютте ушел в отставку в июле 2023 года, однако все еще исполняет обязанности премьер-министра. Рютте – компромиссный кандидат на пост генсека Североатлантического альянса. Его считают надежным политиком, но, по правде говоря, он – лучший из худших.



Столтенбергу было трудно покинуть пост генерального секретаря, который он занял в 2014 году. Спустя четыре года он переизбрался на второй срок, а после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине его мандат был продлен до 2023 года, а затем – еще на один год, до 1 октября 2024 года. Это привело к длительной полупубличной борьбе за высший пост в Североатлантическом альянсе: среди первых кандидатов на это место были Христя Фридланд, заместитель премьер-министра Канады, и Марио Драги, бывший премьер-министр Италии и президент Европейского центрального банка (ЕЦБ).



К середине 2023 года одним из наиболее вероятных претендентов на пост генсека НАТО стал британец Бен Уоллес, и он с присущей ему честностью признался, что хочет заполучить эту должность. Однако выяснилось, что Вашингтон не поддержал кандидатуру Уоллеса, несмотря на его безупречный послужной список. По слухам, президент Джо Байден симпатизировал премьер-министру Дании Метте Фредериксену и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Если не Уоллес, то следующим очевидным выбором была премьер-министр Эстонии Кая Каллас, красноречивый и убедительный критик России. Но главы правительств стран – членов НАТО побоялись спровоцировать Владимира Путина.



Так Рютте начал обзаводиться сторонниками. Поговаривают, что он изначально хотел стать генсеком НАТО. При этом он вовсе мог остаться без работы. Так, в июле 2023 года он заявил: "Когда к власти [в Нидерландах] придет новое правительство, я уйду из политики". Но вот перед соблазном получить пост генсека НАТО мало кто может устоять. В конце концов, он стал кандидатом, против которого никто не возражал.



Одним из наиболее острых вопросов, стоящих перед новым генеральным секретарем, являются военные расходы. С 2006 года было принято решение, что члены НАТО должны тратить на оборону не менее 2% своего ВВП, и это требование было подтверждено в 2014 году. Но выполняется оно непростительно медленно: в 2014 году только три страны соблюли это требование, а к 2022 году – лишь семь. Ожидается, что в этом году 23 государства наконец выполнят свои обязательства, и останется девять стран, которые этого не сделают. Сами Нидерланды впервые с 90-ых годов потратят более 2% на оборону, учитывая, что Рютте занимает пост премьер-министра с 2010 года. Непонятно, почему те, кто недоплачивает за оборону, должны прислушиваться к мнению своего "коллеги-нарушителя".



Рютте – дружелюбный, с почти маниакальной тягой к рутине политик, отличительными чертами которого являются гибкость и умение прислушиваться к советам. Однако он не обладает способностью выстроить общую стратегию в том или ином вопросе. До своей политической карьеры Рютте работал менеджером по персоналу в концерне Unilever, и в свои 30 лет вошел в совет директоров. Рютте – настоящий технократ.



Когда НАТО сталкивается с таким количеством проблем, мы вправе спросить: и это все? Достаточно ли этого? Будучи генеральным секретарем, Рютте придется следить за тем, чтобы расходы на оборону продолжали расти; поддерживать военную помощь Украине; управлять потенциальным вступлением Киева в НАТО и реформами, необходимыми для того, чтобы это произошло; успокоить восточноевропейские государства, которые чувствуют себя незащищенными и маргинализированными; решать вопросы, связанные с постоянным стремлением Грузии и Боснии и Герцеговины к членству; и, возможно, справиться со вторым президентским сроком Дональда Трампа, настроенного крайне скептически в отношении альянса.



Роль генсека НАТО чрезвычайно трудна и многогранна. Иногда для этого требуется мягкий человек, обладающий даром убеждения и способный находить компромисс. Однако сейчас, когда альянс празднует свое 75-летие, этого недостаточно. НАТО нужен красноречивый, динамичный лидер с четким видением на ближайшие пять-десять лет, тот, кто может определить цель и проложить надежный маршрут для ее достижения. Трагедия в том, что у нас были хорошие кандидаты: Федерика Могерини из Италии, Бен Уоллес и, прежде всего, Кая Каллас. Был шанс на прогрессивного лидера. Сможет ли Рютте сделать шаг вперед, еще предстоит выяснить.



Автор: Элиот Уилсон (Eliot Wilson) – бывший высокопоставленный чиновник британской Палаты общин с 2005 по 2016 год, в том числе бывший секретарь комитета по обороне. Он является членом Королевского института объединенных служб (RUSI).