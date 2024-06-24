Казахстан. Тяжкая жизнь без нацпроекта, - Петр Своик

10:27 27.06.2024

Жизнь без Нацпроекта



24.06.2024



Лилия ИГЛИКОВА



Петр Своик и Олег Пак о возвращении потерянного времени, прав народа на недра, утильсборе и других насущных вопросах экономики



