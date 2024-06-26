Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов поехали воевать с Украиной

12:33 27.06.2024

Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов были направлены в зону проведения спецоперации, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, в зоне СВО уже находятся около 10 тыс. мигрантов, более 30 тыс. получивших гражданство стоит на учете, передает ТАСС.



Бастрыкин добавил, за первые четыре месяца в этом году в Москву прибыло более 1,2 млн мигрантов, а в Петербург – 860 тыс. человек.



Глава СК отметил, что мигранты прибывают в Россию из экономических и политических соображений.



Ранее генпрокуратура сообщила об изменившемся составе приезжающих в Россию мигрантов.