Федор Лукьянов: Ассанж и утечка демократии

12:51 27.06.2024

Ассанж и утечка демократии



ФЕДОР ЛУКЬЯНОВ

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай". Профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

26.06.2024



Многолетняя эпопея преследования Джулиана Ассанжа, кажется, завершается. Фигурант признал один из пунктов американского обвинения (сговор с целью получения и распространения секретной информации). За это его осудят на срок, который он уже отсидел в британской тюрьме, ожидая решения о выдаче в Соединенные Штаты. После чего дело будет закрыто.



Сделка Ассанжа с минюстом США – облегчение для всех. Критиковать самого журналиста и активиста за соглашательство язык не повернется – он неоднократно доказал личную принципиальность и мужество. А жертвовать собой окончательно нет никакого смысла.



Что же касается американской стороны, гипотетическая депортация Ассанжа в Соединенные Штаты вызвала бы всплеск очередного социально-политического конфликта запутанного рода. За основателя "Викиликс" многие левые и часть правых, те, кто считают собственное государство антинародным и диктаторским. Против – официальная бюрократия, сейчас находящаяся скорее по левую сторону, и консерваторы-патриоты, считающие его предателем. Свар и поляризации в американской политике уже изрядно, так что лишнего в разгар избирательной кампании добавлять не хочется.



Как бы то ни было, если это действительно точка, – можно только порадоваться. Интересно другое – как за годы работы "Викиликс" изменилась общая ситуация.



Сам Ассанж, без сомнения, превратился в символ сопротивления американскому государству, легенду для единомышленников в мире.



Но восприятие информации, которая обнародуется благодаря работе его структур, за неполные двадцать лет деятельности стало другим.



Основатели сайта утечек исходили из того, что в условиях демократии граждане имеют право знать, что делают избранные ими правители, насколько эти действия соответствуют тому, что они заявляют, и к чему ведет тайная политика. Почти сразу разоблачения стали получать широкий резонанс, особенно по той причине, что касались двух непопулярных военных кампаний, которые вели Соединенные Штаты – в Ираке и Афганистане. Большой шум наделала публикация огромного массива дипломатический переписки между посольствами США буквально по всему миру и Вашингтоном. В ней не содержалось ничего сверхсенсационного, но высказывалось большое количество оценок, явно не предназначавшихся для публики. Вообще, основные усилия разоблачителей были нацелены на то, чтобы продемонстрировать лицемерие американской политики. Оно вряд ли для кого-то могло стать новостью, но одно дело – общее представление, другое – материальные доказательства.



Пик популярности "Викиликс" пришелся на рубеж 2000-х и 2010-х годов. После этого Ассанжа начали системно преследовать, сайт пытаться блокировать, в самом проекте появились неизбежные в процессе развития разногласия. Но изменилась и среда.



Феномен постправды, о котором заговорили еще в нулевые годы, приобрел такой масштаб, что стал определять информационную картину.



Наиболее распространенное описание этого понятия гласит, что в основе постправды – готовность людей принимать аргументы, основанные на их убеждениях и эмоциях, а не на фактах. Соответственно, факты, которые противоречат убеждениям и эмоциям, в значительной степени просто игнорируются или в крайнем случае перетолковываются в нужном направлении.



Если начинался этот процесс скорее как акт информационной войны, то со временем (довольно быстро) он превратился в структурный элемент всего коммуникационного пространства. Дискуссия все менее возможна, потому что аргументы противоположной стороны не подлежат обсуждению как заведомо ложные, намеренно подделанные. И такой подход стремительно охватил почти весь мир.



В этой атмосфере разоблачительная деятельность не то чтобы теряет смысл, но начинает исполнять другую функцию.



В независимость публикаций никто не верит, точнее, верят те, картину мира которых они подтверждают. А противная сторона просто их не замечает.



В этом смысле показательна эволюция, которая случилась с разоблачениями Сеймура Херша. В 2000-е гг. его публикации о тюрьме Абу-Грейб вызвали грандиозный скандал и весьма повлияли на политику США. Сейчас откровения ветерана журналистики, будь то "Северные потоки" либо рассказы о подоплеке украинской кампании, никак не сказываются на американском курсе и даже не вызывают необходимости как-то отвечать (справедливости ради заметим, что в прежние времена разоблачения Херша имели более доказательный характер).



То же можно сказать и о пути, проделанном "Викиликс". Когда ресурс только появился, его сравнивали с публикацией "Документов Пентагона" в начале 1970-х – утечкой данных о Вьетнамской войне, которую организовала "партия мира" в тогдашней американской верхушке. Не случайно в первые годы материалы, предоставленные "Викиликс", предварительно обнародовали самые престижные газеты западных стран. Но потом эти сведения переквалифицировали во вражеские. Интересно, что в достоверности этих утечек как раз никогда сомнений не было. Но стрелки элегантно перевели с "о чем это?" на "кому это выгодно?". А это уже совершенно другой разговор в духе нового витка холодной войны.



Искренность и идеализм Джулиана Ассанжа это никак не компрометирует, он перед собой честен. Зато о трансформации общественной атмосферы говорит немало.



Автор: Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"