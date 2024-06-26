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В Таджикистане обновили закон о воспитании детей. Новые нормы и штрафы
12:52 27.06.2024

В Таджикистане обновили закон о воспитании детей. Рассказываем о новых нормах и штрафах

Нигина Аслонова, Asia-Plus

Узнали, какие суммы вам придется заплатить за различные нарушения.

Новая редакция принятого закона, ранее известного как Закон "Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей", теперь носит название Закон "Об ответственности за обучение и воспитание детей". В чем разница? В том, что теперь за детей ответственность будут нести все участники образовательного процесса.

Кто еще кроме родителей будет ответственен за детей?

Одним из ключевых изменений стало расширение и точное определение понятий, используемых в законе. Он четко определяет такие термины, как "обучение", "воспитание" и "лица, заменяющие родителей", что способствует более ясному определению обязанностей всех участников образовательного процесса.

Участники - это не только родители, но и педагоги, образовательные учреждения, общественные комиссии и органы госвласти.

Введены новые статьи, направленные на борьбу с экстремизмом, насилием и дискриминацией в отношении детей. Эти меры предусматривают не только штрафы, но и административные меры против нарушителей.

Введены меры, направленные на предотвращение любых форм дискриминации и исключения из образовательного процесса, вне зависимости от расовой, национальной, религиозной или социальной принадлежности.

Особое внимание уделяется детям с особыми потребностями и тем, кто находится в социально неблагоприятной ситуации.

Закон предусматривает разработку и реализацию госпрограмм, направленных на поддержку семей и образовательных учреждений.

Отметим, что текст закона больше описывает основные принципы и задачи в области защиты прав детей, однако конкретные действия не прописаны.

Усиление ответственности за нарушение прав детей

В закон "Об образовании" внесены изменения, согласно которым обучение в 10 и 11 классах стало обязательным. Ранее обязательным было только начальное образование (с 1 по 4 классы) и общее образование (с 5 по 9 классы).

Эти изменения направлены на предотвращение преждевременного прекращения учебы, особенно среди девочек после 9 класса. Распространенная практика выдачи девочек замуж после 9-го класса, особенно в отдаленных районах, вызывает общественное порицание и критику со стороны правозащитников.

В связи с этим в Уголовном кодексе изменена статья 164, касающаяся воспрепятствования получению общего среднего образования. Теперь за это предусмотрены штрафы от 1000 до 1200 показателей для расчетов. Сейчас один показатель для расчетов равен 72 сомони, соответственно штраф составит - от 72 тысяч до 86 тысяч 400 сомони.

Возможны принудительные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 2 лет.

Изменения также затронули статью 174 УК, которая касается неисполнения обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних: штраф от 700 до 1000 показателей для расчетов (от 50 тысяч 400 до 72 тысяч сомони).

Возможны обязательные работы на срок до 240 часов или лишение свободы до 2 лет.

За какие еще нарушения и сколько вам придется платить?

Согласно последним изменениям статьи 90 Кодекса об Административных нарушениях, нарушения в области обязанностей по опеке, обучению и воспитанию несовершеннолетних влекут следующие штрафы:

- если ребенок пропускает занятия в школе и пропуски составляют более пятидесяти часов обучения в квартал штраф составляет от 10 до 12 показателей (от 720 до 864 сомони).

- за непредотвращение запрещенных действий со стороны ребенка, такие как распространение террористических, экстремистских, сепаратистских, порнографических и насильственных материалов; посещение развлекательных центров или центров с компьютерными играми в запрещенное время; повреждение зданий, сооружений, оград, камней на могилах, статуй, бюстов и украшений, установленных в святынях и историко-культурных местах,

а также

- за ношение в общественных и образовательных учреждениях табачных изделий, алкоголя, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и других запрещенных веществ, запрещенных колющих и режущих предметов предусмотрен штраф от 15 до 20 показателей (от 1080 до 1440 сомони).

- за применение насилия в отношении ребенка или недостаточный контроль, ведущий к насилию над другими лицами без признаков преступления, штраф составит от 20 до 25 показателей для расчетов (от 1440 до 1800 сомони).

Повторные нарушения в течение года влекут повышенные штрафы

При повторном совершении правонарушений, указанных в 1 и 2 пункте, в течение одного года после наложения административного взыскания, налагается штраф уже в размере от 30 до 35 показателей для расчетов (2160 до 2520 сомони).

За повторное применение насилия или не проявление достаточного контроля штрафы будут уже от 40 до 45 показателей (от 2880 до 3240 сомони), либо административное лишение свободы на срок от 5 до 10 суток.

Ужесточение наказания по статье 464 (1)

Также были повышены штрафы по статье 464(1), касающейся допуска несовершеннолетних в ночные клубы, дискоклубы, букмекерские конторы, азартные игровые центры, центры компьютерных игр. Теперь штрафы по ним такие:

- для физических лиц: от 120 до 150 показателей для расчетов (от 8640 до 10800 сомони).

- для индивидуальных предпринимателей: от 180 до 200 показателей для расчетов (от 12960 до 14400 сомони).

- для юридических лиц: от 250 до 300 показателей для расчетов (от 18000 до 21600 сомони).

За повторное совершение вышеуказанных нарушений в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрены следующие штрафы:

- для физических лиц: от 130 до 150 показателей для расчетов (от 9360 до 10800 сомони).

- для индивидуальных предпринимателей: от 220 до 250 показателей для расчетов (от 15840 до 18000 сомони).

- для юридических лиц: от 400 до 500 показателей для расчетов (от 28800 до 36000 сомони).

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1719481920


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